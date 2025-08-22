Irina Loghin, decizie de înţeles la doar două luni de la moartea soţului. Îndrăgita interpretă de muzică populară vrea să revină pe scenă, unde va cânta

Durerea pierderii soțului său, Ion Cernea, marele campion la lupte greco-romane, a lăsat o rană adâncă în sufletul Irinei Loghin. Cei doi au trăit împreună o viață întreagă, căsătoria lor datând din 1975 și rezistând mai bine de jumătate de secol. Pe 30 iunie 2025, la vârsta de 89 de ani, Ion Cernea s-a stins din viață într-un spital privat, după trei săptămâni de suferință. Pentru artista de 86 de ani, această pierdere a însemnat o retragere temporară din viața publică, pentru a-și găsi alinarea în familie și în amintiri.

Irina Loghin, pregătită să revină pe scenă

La doar două luni de la acest eveniment dureros, Irina Loghin face însă un pas neașteptat, dar de înțeles: decide să se întoarcă pe scenă, locul unde s-a simțit mereu acasă. Revenirea ei se va produce pe 29 august 2025, în cadrul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”, acolo unde este așteptată de publicul care o iubește și care îi va fi, fără îndoială, alături. Cea care i-a fost aproape de-a lungul anilor, colega și prietena Elena Merișoreanu, explică alegerea:

„De când o știu, de la debut, Irina Loghin și-a pus sufletul în tot, în muzică, în familie, în prietenii. Este o legendă a muzicii populare, a revenit pe scenă, după marea suferință, pierderea soțului, pentru că muzica îi alină durerea. Și la vârsta aceasta o ține vocea, cântă excepțional, e o reală plăcere să o asculți”, a spus Elena Merișoreanu pentru Click!

Elena Merișoreanu va fi prezentă și ea la eveniment, declarând că va susține moral această revenire atât de importantă:

„Irina mi-a vorbit adesea despre nepoțică, mi-a zis că este marea ei bucurie și că îi dă sănătate și putere numai când o vede. O voi susține pe Irina Loghin, din culise. Voi fi alături de ea”.

Alinarea Irinei Loghin în această perioadă

De altfel, în ultimele luni, nepoțica ei a devenit centrul universului pentru celebra interpretă. Într-un moment intim împărtășit cu fanii, artista a postat un filmuleț în care apare jucându-se cu micuța. În timp ce îi arăta locul de pe mână unde se lovise, fetița s-a aplecat și i-a dat un sărut, gest care a emoționat-o profund. „M-a pupat Ana și mi-a trecut”, a mărturisit Irina Loghin, cu lacrimi în ochi și un zâmbet de bunică împlinită.

Pentru artistă, faptul că a devenit bunică la vârsta de 83 de ani a fost o adevărată binecuvântare. Ea însăși a mărturisit într-o postare: „Cum să nu fii optimistă cu o așa minune de copil? Ea mă face să uit de tot ce e rău și să zâmbesc”.

Astfel, între muzică și familie, Irina Loghin își regăsește echilibrul. Chiar dacă durerea pierderii soțului rămâne, dorința de a cânta și de a împărtăși emoția cu publicul său îi oferă puterea de a merge mai departe. Pe scena festivalului de la Mamaia, Irina Loghin nu va fi doar artista iubită, ci și femeia puternică ce dovedește că dragostea pentru cântec poate fi o formă de vindecare.