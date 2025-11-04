Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare după o decizie a Înaltei Curți. Cei doi, obligați să plătească sumele stabilite de instanță

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, marți, eliberarea din închisoare a fostului ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și a fostului președinte al Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană. Decizia a fost luată în urma aplicării unei hotărâri recente a Curții Constituționale (CCR), care a constatat prescripția răspunderii penale în mai multe dosare.

Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, eliberați

Potrivit comunicatului ÎCCJ, hotărârea de eliberare se bazează pe Decizia nr. 50/2025 a Curții Constituționale, ce reafirmă principiul respectării dreptului la apărare, egalității de șanse și accesului efectiv la justiție.

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate (…) sunt o consecință a aplicării Deciziei nr. 50/2025 a Curții Constituționale”, precizează instanța supremă.

Înalta Curte subliniază că, deși măsura poate fi percepută ca nepopulară, instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția.

„Într-un stat de drept, justiția funcționează după reguli, nu după circumstanțe. Indiferent de calitatea persoanelor vizate, instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția.”

Totuși, decizia CCR nu anulează obligațiile civile.

„Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile”, arată comunicatul ÎCCJ.

Sumele care trebuie plătite statului de către cei doi

Astfel, Sebastian Vlădescu rămâne dator cu 3,99 milioane de lei și 65.000 de euro, precum și cu confiscarea specială a 2,17 milioane de euro, în timp ce Ionuț Costea trebuie să plătească 3,12 milioane de lei și 1,91 milioane de euro, prejudicii stabilite de instanță.

Condamnat la șapte ani și patru luni de închisoare pentru luare de mită într-un dosar privind lucrările de reabilitare a căii ferate București–Constanța, Vlădescu a executat puțin peste doi ani de detenție. Fostul ministru s-a predat Poliției imediat după pronunțarea sentinței definitive.

În același dosar, Ionuț Costea fusese condamnat la șase ani de închisoare, dar a fugit în Turcia. El a fost extrădat în iunie 2025, după doi ani de la condamnare, și a petrecut doar câteva luni în detenție.

Potrivit DNA, ancheta a vizat plăți ilegale de aproximativ 20 de milioane de euro, făcute de o companie străină unor oficiali români între 2005 și 2017, sub forma unor „comisioane” pentru contracte de reabilitare feroviară.