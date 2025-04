Ion Iliescu, Petre Roman şi Miron Cozma, trimişi din nou în judecată în Dosarul “Mineriada din 1990”. Acuzaţiile aduse

Fostul președinte Ion Iliescu, alături de fostul premier Petre Roman, Virgil Măgureanu, Gelu Voican-Voiculescu, Adrian Sârbu și Miron Cozma, au fost trimiși în judecată în dosarul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, fiind acuzați de infracțiuni contra umanității.

„Procurorul de caz din cadrul Secţiei de parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

Iliescu Ion, la data faptelor preşedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională şi preşedinte ales al României, Roman Petre, la data faptelor prim-ministru al Guvernului provizoriu al României, Voiculescu Gelu-Voican, la data faptelor viceprim-ministru al Guvernului provizoriu al României, Măgureanu Virgil, la data faptelor director al Serviciului Român de Informaţii, Sârbu Adrian, la data faptelor consilier al prim-ministrului Guvernului provizoriu, toţi sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra umanităţii, în variantele normative prev. de art. 439 alin. 1 lit. a) (4 subiecţi pasivi secundari), lit. f) (2 subiecţi pasivi secundari), lit. g) (1311 subiecţi pasivi secundari ), lit. j) (1211 subiecţi pasivi secundari) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.

Cozma Miron, la data faptelor lider de sindicat, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra umanităţii, în variantele normative prev. de art. 439 alin. 1 lit. f) (doi subiecţi pasivi secundari), lit. g) (800 subiecţi pasivi secundari), lit. j) (715 subiecţi pasivi secundari ) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.

gl. (r) Dobrinoiu Vasile, la data faptelor comandant al Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra umanităţii, în variantele normative prev de art. 439 alin. 1 lit. f (1 subiect pasiv secundar), lit. g (417 subiecţi pasivi secundari ), lit. j (417 subiecţi pasivi secundari 7) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.

col. (r) Peter Petre, la data faptelor comandant al Unităţii Militare 0575 Măgurele, aparţinând Ministerului de Interne, sub aspectul de infracţiuni contra umanităţii, în variantele normative prev de art. 439 alin. 1 lit. g (733 subiecţi pasivi secundari), lit. j (733 subiecţi pasivi secundari) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.”, anunţă Parchetul ICCJ.