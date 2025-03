Klaus Iohannis, pus la zid după desecretizarea cheltuielilor: „Să dai banii înapoi”

La scurt timp după desecretizarea costurilor pentru zborurile fostului preşedinte Klaus Iohannis, românii au ales să își exprime nemulțumirea pe pagina acestuia de Facebook. S-au spus cuvinte dure în mesajele trimise de oameni.

Administrația Prezidențială a făcut publică, marți seară, situația costurilor asociate zborurilor speciale efectuate pentru deplasările externe ale delegațiilor oficiale conduse de președintele Klaus Iohannis, începând din 2015.

Anul cu cele mai ridicate cheltuieli a fost 2023, când s-au achitat peste 36,4 milioane de lei pentru zboruri speciale. În 2022, Administrația Prezidențială a plătit 2,7 milioane de lei pentru avionul care i-a transportat pe soții Iohannis la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a și ulterior în SUA.

Sumele mari au stârnit un val de revoltă, iar mulți români au ales să își exprime nemulțumirea chiar pe pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis.

Fostul președinte a fost pus la zid pentru deplasările scumpe făcute în perioada mandatelor de la Palatul Cotroceni, unii i-au cerut chiar să înapoieze banii cheltuiți de stat pentru călătorii.

„Patriotule te-ai plimbat nu glumă!”, „De plecat, a plecat. La pușcărie, nu. Dar ce avem acum în locul lui…Chiar să fie un blestem pe țărișoara asta?”, „DĂ BĂ BANII ÎNAPOI ! Pentru ce să mai primești facilități ?Ce ai făcut pentru noi și pentru România?”,

„Astazi, in Romania, s-au desecretizat cifrele referitoare la concediile dvs. in strainatate, cifre pe care, nu maxima nesimtire, ati vrut sa le ascundeti. in medie, mai mult de o deplasare externa pe luna, in medie mai mult de 100k EUR per deplasare. un singur discurs notabil nu ati avut in 10 ani, nici intern, nici extern. tara este unde este cu largul dvs. concurs. v-ati batut joc de noi toti 10 ani de zile+ cateva luni. sa va fie rusine! dar stiu ca nu va este, pentru ca aveti soriciul gros”,

La câți bani ați cheltuit prin concediile din Africa, America de Sud, se puteau construi câteva spitale. Nu reproșam că v-ați dus în concediu, dar trebuia să plătiți din banii dumneavoastră, nu banii statului. Diaspora a stat ore întregi, să vă voteze, să vă plimbați genunchii relaxați prin lume”, „Sa dati cele 16 milioane de euro din al 2-lea mandat inapoi, nu ati adus nimic cu plimbarile dvs. scumpe!” – sunt doar câteva dintre mesajele trimise de oameni.