08 sept. 2025 | 18:26
Investiție de 25 de milioane de euro, într-un proiect 100% românesc. Povestea omului de afaceri care încă mai crede în oportunitățile din România

Investiție de 25 de milioane de euro, într-un proiect 100% românesc. Povestea omului de afaceri care încă mai crede în oportunitățile din România
Compania Simultan, deținută de familia Herbai, a inaugurat o fabrică nouă la Sânandrei

Industria lactatelor din România trece printr-o perioadă de schimbări, pe fondul deficitului tot mai mare de produse autohtone. În acest context, un antreprenor român a ales să creadă în potențialul pieței locale și să facă una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani. Este vorba despre familia Herbai, care deține compania Simultan și brandul Lactate SIM, și care a inaugurat o fabrică modernă la Sânandrei, la doar câțiva kilometri de Timișoara.

O investiție de peste 25 de milioane de euro

Noua unitate de producție a necesitat un efort financiar impresionant, investiția ridicându-se la peste 25 de milioane de euro. Este una dintre cele mai mari sume alocate recent industriei lactatelor din România, un domeniu dominat până acum în mare parte de companii internaționale. Prin această inițiativă, familia Herbai își propune să consolideze poziția producătorilor români pe o piață aflată în plină dezvoltare.

„Unitatea de procesare Simultan din Sânandrei funcționează cu un număr redus de linii de fabricație și cu o gamă restrânsă de produse, fiind autorizată recent pentru o capacitate maximă de 150.000 de litri lapte materie primă/zi“, au transmis reprezentanții companiei.

Această capacitate arată că, deși fabrica se află încă în faza de început, are un potențial uriaș de extindere și de diversificare a producției în perioada următoare.

Expansiunea unei afaceri românești

Simultan nu este la prima inițiativă de acest fel. Compania mai deține o fabrică în județul Timiș, la Orțișoara, precum și o unitate de producție în județul Harghita, la Sânpaul. Extinderea constantă demonstrează nu doar încrederea familiei Herbai în industria locală, ci și dorința de a construi un brand românesc puternic, capabil să concureze cu marile nume internaționale.

În paralel cu afacerile din domeniul lactatelor, familia Herbai administrează și complexul turistic Valea lui Liman, aflat în comuna Tomești, județul Timiș, în satul Colonia Fabricii. Diversificarea investițiilor arată deschiderea antreprenorilor către mai multe domenii, însă nucleul activității rămâne producția de lactate.

Povestea de la Făget, începutul unei afaceri de succes

Istoria companiei Simultan își are rădăcinile în orașul Făget, locul natal al lui Florin Herbai. Acolo, în 1996, a fost construită prima fabrică, iar produsul cu care businessul a debutat a fost cașcavalul. De la acea primă încercare, afacerea a crescut treptat, până a devenit unul dintre cei mai importanți jucători români din domeniu.

Dezvoltarea constantă, atenția pentru calitate și dorința de a răspunde nevoilor pieței au transformat o inițiativă locală într-un proiect de anvergură națională.

