Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba

Mutarea într-un bloc nou vine, de cele mai multe ori, cu sentimentul de siguranță și confort. Totuși, realitatea poate aduce situații neprevăzute, cum ar fi o inundație care afectează apartamentele, spațiile comune sau instalațiile clădirii. Cei mai mulți proprietari se întreabă atunci cine răspunde pentru pagube, cui trebuie să se adreseze și cum își pot recupera prejudiciul. Răspunsurile sunt prevăzute în Codul Civil, dar și în legislația specifică privind asigurările obligatorii și facultative.

Cine răspunde pentru inundația dintr-un bloc nou

Potrivit Codului Civil, răspunderea pentru daunele provocate de construcții noi revine, într-o primă etapă, dezvoltatorului sau constructorului, în baza garanției legale pentru vicii ascunse. Art. 1707 și următoarele din Codul Civil stabilesc că vânzătorul (în acest caz, dezvoltatorul) răspunde pentru defectele ascunse ale imobilului care îl fac impropriu întrebuințării la care este destinat sau care diminuează în mod semnificativ întrebuințarea sa.

Dacă inundația provine din vicii de construcție sau dintr-o instalație montată necorespunzător, proprietarul afectat are dreptul să ceară remedierea situației și acoperirea pagubelor.

În cazul în care inundația este cauzată direct de vecini – de exemplu, o țeavă spartă în apartamentul de deasupra – răspunderea cade asupra celui care a produs prejudiciul. Codul Civil (art. 1357) prevede clar: „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.” În astfel de situații, vecinul care a provocat paguba este obligat să acopere daunele produse.

Cui te adresezi în caz de inundație

Dacă blocul este nou și se află încă în perioada de garanție, primul pas este notificarea dezvoltatorului sau a firmei de construcții. Aceasta este obligată să repare instalațiile defecte și să acopere eventualele daune rezultate din vicii ascunse.

Dacă inundația provine de la un vecin, discuția amiabilă este cea mai rapidă soluție. În caz contrar, proprietarul păgubit poate formula o cerere de chemare în judecată pentru recuperarea prejudiciului, iar instanța poate obliga partea vinovată să suporte toate cheltuielile. De asemenea, se poate solicita intervenția asociației de proprietari, care are rolul de mediator în astfel de conflicte și poate documenta incidentul.

Există două tipuri de asigurări care pot proteja proprietarii în astfel de situații: