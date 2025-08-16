Ultima ora
16 aug. 2025 | 12:35
de Cristian Cojocaru

Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design

Tehnologie, Știință & Digital
Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design
Telefoanele pliabile revin la modă. Imagine reprezentativă, de ilustrație. (Foto: Profimedia)

După două decenii în care telefoanele cu clapetă păreau relicve ale anilor 2000, ideea lor revine în atenție, de data aceasta cu o marcă premium. Apple ar lucra la primul său iPhone pliabil, un proiect care, potrivit analiștilor, ar putea să schimbe regulile designului în lumea smartphone-urilor. Nostalgia pentru „snap-ul” telefonului închis după o conversație se îmbină acum cu tehnologia de vârf și cu ambiția companiei americane de a redefini piața, scriu cei de la The Guardian.

Apple intră în jocul telefoanelor pliabile

Deși piața telefoanelor pliabile nu mai este o noutate – Samsung și alți producători asiatici testează acest segment de ani buni – intrarea Apple schimbă radical datele problemei. Potrivit unui raport JPMorgan, primul iPhone pliabil ar putea fi lansat în septembrie 2026 și va costa în jur de 1.999 de dolari. Cu un astfel de preț, noul gadget se adresează clar segmentului premium, dar ar putea accelera dezvoltarea unei piețe care în 2025 este estimată la 19 milioane de unități.

Apple nu este cunoscută pentru graba de a aduce inovații, ci pentru rafinarea lor. Experții amintesc că gigantul din Cupertino nu a fost primul care a lansat telefoane touchscreen sau tablete, însă a revoluționat aceste segmente prin experiența oferită. În cazul pliabilelor, compania așteaptă să vadă cum evoluează modelele rivale, pentru ca apoi să propună o variantă fiabilă, cu valoare de design și funcționalitate.

De ce ar vrea consumatorii un iPhone pliabil

Un argument puternic pentru succesul telefoanelor pliabile este legat de modul în care oamenii folosesc astăzi smartphone-urile: în principal pentru acces la internet, streaming și gaming. Profesorii și cercetătorii citați de publicațiile internaționale subliniază că utilizatorii preferă ecranele mari pentru vizionare și navigare, dar doresc în același timp un dispozitiv portabil. Telefonul pliabil promite să fie compromis ideal: mic în buzunar, mare la deschidere.

Pe lângă aspectele practice, există și beneficii psihologice. Un design care se pliază și poate fi „închis” amintește de un laptop și ar putea contribui la reducerea dependenței digitale. Specialiști în sănătate mintală spun că închiderea fizică a ecranului poate ajuta la diminuarea notificărilor și la ruperea ciclului de verificare compulsivă a telefonului. Totodată, pentru mulți utilizatori, reîntoarcerea la gestul de a închide un telefon cu o mișcare rapidă are și o doză de nostalgie.

Apple iPhone pliabil

Concept Apple iPhone pliabil.

Între nostalgie, inovație și un preț uriaș

Un iPhone pliabil nu va fi pentru oricine. Prețul estimat la aproape 2.000 de dolari îl plasează în categoria produselor de lux, cel puțin în primii ani. Experții spun însă că, pe termen lung, tehnologia s-ar putea răspândi și la modele mai accesibile, așa cum s-a întâmplat cu multe alte inovații Apple.

În același timp, există și riscul ca iPhone-ul pliabil să nu fie marele succes pe care compania îl speră. Exemplele recente, precum Vision Pro, au demonstrat că nici Apple nu are o rată de succes de 100%. Totuși, simplul fapt că gigantul american intră în această zonă ar putea schimba percepția consumatorilor și ar putea deschide o nouă eră a telefoanelor inteligente, în care clasicul dreptunghi ar putea fi înlocuit de un design flexibil.

