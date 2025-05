INTERVIU The Tiger Lillies, trupa britanică care a publicat pe Facebook un mesaj dur despre alegerile prezidențiale din România: „Sper că nu vă veți întoarce în întuneric”

Trupa britanică The Tiger Lillies a publicat recent mai multe mesaje pe contul oficial de Facebook al trupei referitoare la alegerile din România, cu îndemnuri clare asupra a ceea ce ar trebui să fie, dar și asupra a ceea ce nu ar fi bine pentru Europa, în următoarea perioadă.

În urma mesajelor publicate de artiști pe rețeaua de socializare, dar și după avalanșa de comentarii venite din partea românilor ca reacție, am decis să-i contactăm pe cei de la The Tiger Lillies pentru un interviu. La scurt timp, Martyn Jacques, solistul și fondatorul trupei a răspuns mesajului nostru, fiind de acord pe loc să ne răspundă la câteva întrebări.

The Tiger Lillies au concertat de multe în România, de fiecare dată fiind primiți cu și mai mult entuziasm. Concertele lor nu sunt, de altfel, simple desfășurări muzicale, ci mai degrabă piese de teatru în care totul se simte la superlativ.

De la versurile „tăioase” sau „adânci”, la instrumentele neconvenționale și prezența scenică, complimentată de costume și machiaj, totul devine, fără dar și poate, un regal pe cât de viu colorat, pe atât de sumbru, co combinație pe care n-o credeai posibilă, dar iată că există.

INTERVIU The Tiger Lillies – „Publicul din România, mereu la înălțime, am fost foarte bine primiți”

Playtech.ro (Iulia Kelt): În primul rând, îți mulțumesc că ai acceptat acest interviu, Martyn. Ați fost de multe ori în România, iar eu am fost la câteva dintre concertele voastre. Cum te-ai simțit aici, printre români?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): România este o țară frumoasă și am cântat, de-a lungul timpului, în mai multe orașe, printre care București și Cluj. Foarte frumoase peisajele rurale. În ceea ce privește publicul din România, mereu a fost la înălțime, am fost foarte bine primiți. În momentul în care am înregistrat albumul dedicat Ucrainei, aveam acolo o melodie care era despre Putin și cum ne vom bucura când va muri. Am observat că publicul din România cânta cu noi cu destul de mult entuziasm.

Playtech.ro: Când eram mică, am fost martoră la cum un șobolan mânca de viu un pui de găină și n-am putut face nimic, pentru că mi-a fost frică de șobolanul cu ochi roșii – un șobolan de-a dreptul imens, trebuie să adaug. Desigur, ulterior s-a instalat inclusiv o fobie. Totuși, trebuie să recunosc că piesa mea preferată de la The Tiger Lillies este „Rats”, chiar dacă îmi amintește de fiecare dată acel moment de la casa bunicii. Curiozitate personală, dar are piesa o poveste în spate?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): De fapt, melodia „Rats” face parte dintr-o înregistrare live și are legătură cu H.P. Lovecraft, care a scris mai multe povești horror grozave. Una dintre melodii era Rats, cam asta este sursa acestei melodii.

INTERVIU The Tiger Lillies – „Primim multe mesaje pline de ură”

Playtech.ro: Duminica aceasta, România va alege între Nicușor Dan, primarul Bucureștiului și un susținător al Uniunii Europene, și George Simion, liderul de extremă dreapta al partidului AUR. Despre Simion, unii spun că urmează agenda lui Putin, dar el a negat mereu asta. Știu că voi sunteți împotriva ideilor politice ale lui Putin și a războiului. Cum vezi România în următorii ani dacă Simion câștigă alegerile?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): Cred că dacă George Simion câștigă alegerile, veți avea încă un personaj anti Uniunea Europeană în Europa, laolaltă cu Viktor Orban și liderul Serbiei. Asta va slăbi Europa, o va face mai puțin unită și este exact ceea ce vrea Putin, să slăbească Europa. Probabil că e același lucru ca în Statele Unite. Nu ar fi o veste bună pentru Europa și tocmai din acest motiv aleg să-l susțin pe candidatul vostru, Nicușor Dan.

Playtech.ro: După ce ai publicat acele mesaje împotriva lui George Simion pe contul vostru de Facebook, ai primit mesaje de ură?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): Primim multe mesaje pline de ură. Am avut parte de ele și când am vrut să mergem în SUA, după care am ales să nu mai mergem. Sunt mulți de acest fel, dar să sperăm că niciunul dintre ei nu crede ceea ce zice cu adevărat.

Playtech.ro: Ați avut concerte în Ucraina chiar și după ce a început războiul. Cum a fost pentru voi să cântați acolo? Nu v-a fost teamă că o bombă ar putea lovi în orice moment?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): A fost mult mai înspăimântător atunci când am mers în Istanbul, a fost cutremur de, cred, 6,2, a fost înfricoșător. Cred că există mereu un risc, am mers la Kiev, a fost periculos, dar a fost și înduioșător să văd oameni tineri care își pierduseră membre din cauza minelor. A fost un loc greu de vizitat pentru noi, din acest motiv.

Playtech.ro: Ai o poveste specială legată de concertele din Ucraina? Poate ai întâlnit un fan care ți-a rămas în suflet sau ai văzut ceva ce nimeni nu ar trebui să vadă sau să trăiască? De asemenea, ai întâlnit muzicieni acolo?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): Știi, îmi amintesc de un tânăr la o clinică, își pierduse picioarele și era jocheu profesionist. Ne-a povestit cu foarte mult curaj că poate să călărească chiar și așa, fără picioare. A trebuit să mă abțin să nu plâng. Apoi îmi amintesc de un alt tânăr la masa noastră cu metariale promoționale, după concert, în Kiev, și povestea că a doua zi urma să meargă pe front ca să lupte. I-am urat succes și, din nou, m-am chinuit să nu plâng. Am vizitat, de asemenea, o școală și acolo erau fete de 15 ani care cântau într-o trupă și erau îmbrăcate în The Tiger Lillies, aveau machiaj, pălării, totul a fost foarte drăguț, dar și amuzant.

Playtech.ro: Și revenind la muzica voastră: cum ați început ca trupă? Ce v-a făcut să deveniți The Tiger Lillies, acest grup unic?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): Am început cam acum 35 de ani și am decis eu, după vreo 10 ani, că e timpul să cânt la acordeon și să cânt cu o voce subțire. Ne-am luat basist, dublu basist, și un toboșar care cânta cu perii. Am reușit să cucerim lumea pentru că eram altceva, aveam un sunet aparte. Nu a mers cum mi-aș fi dorit, dar a mers destul de bine, așa că mă declar mulțumit de ceea ce a ieșit, de cariera mea, de The Tiger Lillies și de valorile pe care le susținem.

Playtech.ro: Ți-am mărturisit adineauri că piesa mea preferată este „Rats”. Tu ai o piesă preferată, indiferent de albumul pe care se află?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): Cred că ce cea mai cunoscută piesă a mea este „The Crack of Doom” și se pare că a devenit mai relevantă peste ani, știi, a devenit un fel de imn. Apoi, dintre cele noi, „Heroin” este chiar una bună. Am scris multe melodii, iubesc multe dintre ele.

INTERVIU The Tiger Lillies – „Sper că nu vă veți întoarce în întuneric. Multă iubire!”

Playtech.ro: Ce planuri aveți pentru viitor? Aveți de gând să reveniți curând în România pentru un alt concert?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): Da, vom veni în București pe 31 mai și cred că vom mai cânta în Cluj pe 28 iunie.

Playtech.ro: Ai un mesaj pentru toți fanii voștri români care vor citi acest interviu?

Martyn Jacques (The Tiger Lillies): Mi-aș dori să vă văd la concert măcar pe câțiva dintre voi pe 31 mai, în București. Iubesc România și cred că este un loc frumos. Sper că nu vă veți întoarce în întuneric. Multă iubire! Să sperăm că atunci când ne vom revedea va fi ca o sărbătoare.

Ceea ce poate nu știai despre trupa The Tiger Lillies

Trupa britanică The Tiger Lillies s-a impus în peisajul artistic internațional printr-un stil unic, ce îmbină cabaretul noir cu elemente de operă punk și influențe teatrale.

Formația, activă încă din anii ’90, a devenit un reper în lumea spectacolelor neconvenționale, reușind să cucerească atât publicul, cât și critica, prin proiecte muzicale provocatoare și profund expresive.

Unul dintre momentele de referință în cariera lor a fost colaborarea din 2003 cu Kronos Quartet, un alt nume de prestigiu în muzica contemporană.

Rezultatul acestei fuziuni artistice a fost albumul The Gorey End, care a atras atenția juriului Premiilor Grammy, fiind nominalizat la una dintre cele mai prestigioase categorii.

În ultimele luni, The Tiger Lillies au revenit în atenția publicului internațional prin implicarea într-un nou proiect cinematografic. Trupa semnează muzica originală a filmului Modi: Three Days on Wings of Madness, o peliculă regizată de actorul Johnny Depp.