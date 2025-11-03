INTERVIU EXCLUSIV „I Love LA” – noul serial de pe HBO Max despre prietenie, vise și viața într-un oraș care nu doarme niciodată. De vorbă cu actrițele principale, Rachel Sennott („Bodies Bodies Bodies”) și Odessa A’zion

La început de noiembrie, mai exact, pe 3 noiembrie, publicul se pregătește pentru lansarea pe HBO Max a unuia dintre cele mai așteptate titluri ale sezonului: „I Love LA”, un serial vibrant despre prietenie, schimbare și regăsire. Povestea urmărește un grup restrâns de prieteni care se reunesc după o lungă perioadă de timp și descoperă că orașul, relațiile și chiar ei înșiși nu mai sunt aceiași. Între nostalgie, dorință și haosul tipic Los Angelesului, serialul explorează felul în care tinerii navighează prin visele, ambițiile și incertitudinile lor — cu umor, emoție și o sinceritate dezarmantă.

Playtech a discutat cu Rachel Sennott (în rolul Maiei, dar și producătoare și scenaristă) și cu Odessa A’zion (Tallulah).

Cu o distribuție de top, Rachel Sennott (în rolul Maiei, dar și producătoare și scenaristă a sezonului), Jordan Firstman (Charlie), Josh Hutcherson (Dylan), Odessa A’zion (Tallulah) și True Whitaker (Alani) dau viață unui univers plin de culoare, contradicții și căldură umană. Serialul reunește o echipă de actori tineri și carismatici, completată de o serie de apariții-surpriză care promit momente memorabile. Printre guest star-urile anunțate se numără Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez și Colin Woodell.

„I Love LA” e noua senzație în materie de seriale cu și despre tineri — o combinație de comedie, dramă și introspecție urbană, în care energia orașului devine un personaj în sine. Pregătește-te pentru o poveste care te va face să râzi, să te emoționezi și, poate, să-ți amintești de propriul tău cerc de prieteni.

INTERVIU Rachel Sennott și Odessa A’zion

Ozana Mazilu (Playtech): Felicitări pentru serial! Mi-a plăcut foarte mult.

Rachel & Odessa: Mulțumim! Ne bucurăm că ți-a plăcut!

Ozana Mazilu (Playtech): Avem doar cinci minute la dispoziție, așa că intru direct în subiect. Rachel, când ai scris scenariul pentru prima dată, ce parte din poveste ți s-a părut că ai făcut-o să fie cea mai personală sau mai reală?

Rachel: Cred că partea care m-a atins cel mai mult a venit dintr-un loc foarte personal — perioada în care m-am mutat la Los Angeles, în timpul pandemiei. M-am simțit izolată, deconectată de prietenii mei, care păreau că merg fiecare în direcții diferite. Mi-era teamă să nu pierd legătura cu grupul meu și, în același timp, simțeam că trec printr-o etapă de transformare, genul acela de moment existențial pe care îl trăiești o singură dată. Mă agățam de orice, aveam senzația că am pierdut timp, că trebuie să profit de orice oportunitate. Din toate aceste emoții a pornit povestea.

Despre chimia dintre personaje și prietenia din culisele „I Love LA”

Ozana Mazilu (Playtech): Relația dintre Maya și Talla dă o energie specială serialului. Cum ați reușit să construiți acea conexiune atât de autentică?

Rachel: Sincer, a fost o combinație de noroc și timp. Am filmat episodul pilot, iar apoi am avut o pauză de aproape un an până la începerea producției efective. În tot acel interval, am ajuns să ne cunoaștem, să petrecem timp împreună, așa că atunci când am revenit pe platou, nu mai eram doar colegi de filmări — eram deja prieteni. Cred că se simte asta în fiecare scenă.

Odessa: E genul de chimie pe care o ai sau nu o ai. Nu o poți forța. Noi am avut norocul să existe de la sine, iar până când am început filmările oficiale, totul părea deja natural.

Rachel: Exact. Când am revenit pentru filmările propriu-zise, ne simțeam ca o familie. Filmam uneori până târziu, dar pentru noi era distractiv, nu muncă. De fapt, episodul pilot a fost filmat prin iulie, iar producția completă a început abia în mai anul următor. Timpul acela de așteptare ne-a ajutat enorm să ne apropiem.

Din fața camerei, în spatele ei: debutul regizoral al lui Rachel

Ozana Mazilu (Playtech): Ai făcut pasul și în spatele camerei, regizând câteva episoade. Ce ai învățat din această experiență?

Rachel: A fost o provocare uriașă. Am fost foarte emoționată înainte să încep, dar m-au inspirat mulți prieteni de-ai mei care sunt regizori. Le-am cerut sfaturi, iar ei mi-au spus să am încredere în instinct. Cel mai frumos a fost să pot privi totul din alt unghi — să fiu în spatele monitorului și să văd colegii mei jucând, fără să fiu eu în cadru.

Odessa: Chiar mă gândeam la asta când am văzut episodul 8. Scena cu Dylan și Charlie e filmată superb, iar tu nu ești acolo ca actriță. Mi-am dat seama că tu ai regizat acel episod și că se simte privirea ta de dincolo de obiectiv.

Rachel: Da, a fost un moment special. Să regizezi și să joci în același timp e greu — trebuie să fii atent la detalii, la emoție, la poziționare, la lumină. E ca și cum ai purta mai multe pălării deodată. Uneori, eram în cadru și, în același timp, în minte îmi spuneam: „OK, în următorul cadru trebuie să schimb unghiul” sau „Hai să mai luăm o dublă cu altă energie”. Am avut noroc de o echipă extraordinară care m-a susținut complet.

Ozana Mazilu (Playtech): Și ai purtat propriile haine în unele scene, nu-i așa?

Răspuns: Da, chiar da! (n.r. râde) Uneori era mai simplu — personajul meu seamănă mult cu mine, așa că am adus o parte din mine și în costuming.

Lecțiile din spatele poveștii

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă ar fi să trageți o concluzie personală din tot acest proiect, care ar fi?

Rachel: Cred că totul se reduce la ideea de conexiune — cu tine, cu ceilalți, cu ceea ce creezi. Serialul a pornit dintr-un sentiment de singurătate, dar procesul de a-l face mi-a adus mai aproape oamenii de care aveam nevoie. Mi-a arătat că vulnerabilitatea poate fi o forță, nu o slăbiciune.

Ozana Mazilu (Playtech): E o concluzie superbă. Mulțumesc mult pentru discuție și mult succes mai departe!

Rachel & Odessa: Mulțumim și noi! A fost o plăcere.

Astfel, „I Love LA” promite să fie una dintre cele mai fresh și sincere producții despre tinerii de azi – un serial care vorbește despre prietenie, schimbare și curajul de a o lua de la capăt. Povestea plină de culoare și emoție va putea fi urmărită din 3 noiembrie, exclusiv pe HBO Max.