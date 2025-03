INTERVIU David Blaine explorează magia reală în noua serie „David Blaine Do Not Attempt”: Când vezi documentarul „David Blaine: Culisele magiei” pe National Geographic

Magicianul și iluzionistul David Blaine revine pe ecrane cu un proiect spectaculos: „David Blaine: Culisele magiei”, o serie documentară care duce iluzionismul la un alt nivel. Timp de trei ani, Blaine a călătorit prin întreaga lume pentru a explora nu doar trucurile magice, ci și puterea incredibilă a minții și a corpului uman. În fiecare duminică, de la ora 22:00, telespectatorii vor avea ocazia să descopere cum imposibilul devine posibil.

Într-o aventură care l-a purtat prin 9 țări și 5 continente, David Blaine a filmat această serie timp de trei ani, explorând cele mai fascinante colțuri ale lumii. De la ritualuri străvechi la demonstrații extreme de rezistență umană, fiecare episod dezvăluie nu doar magia, ci și poveștile uluitoare ale oamenilor care trăiesc la limita extraordinarului.

„Descopăr oameni incredibili, cu talente uluitoare, care împing limitele a ceea ce este posibil. Pentru mine, momentele cu adevărat magice nu sunt trucurile, ci potențialul uman dezvăluit pe deplin”, declară Blaine.

Printre cele mai impresionante momente ale seriei se numără interacțiunea cu Kanjana Kaetkeow, cunoscută drept „Scorpion Queen”, în timpul căreia Blaine a avut 59 de scorpioni pe corp. Într-un alt episod, el a suportat o „barbă de albine” timp de 24 de minute, demonstrând un autocontrol incredibil. Magicianul a lucrat și cu 8 cobre regale, testându-și limitele într-un mod periculos, dar controlat.

Mai mult decât magie: o provocare a rezistenței umane

Seria „David Blaine: Culisele magiei” nu este doar despre trucuri spectaculoase, ci și despre disciplină, antrenament și siguranță. Fiecare cascadorie este realizată sub supravegherea unor experți, iar pericolele sunt reale. De-a lungul filmărilor, Blaine a achiziționat nu mai puțin de 624 de pachete de cărți de joc, un detaliu care subliniază obsesia și dedicația sa față de iluzionism.

David Blaine nu este un magician obișnuit. De-a lungul carierei sale, el a redefinit arta magiei printr-o serie de performanțe extreme care i-au testat atât limitele fizice, cât și cele mentale. A fost îngropat de viu timp de șapte zile, a stat înghețat în gheață trei zile și a postit 44 de zile într-o cutie suspendată. De asemenea, a stabilit recordul mondial pentru apnee statică, reușind să stea fără aer timp de peste 17 minute.

Prin această nouă serie, National Geographic oferă publicului ocazia de a vedea magia dintr-o perspectivă diferită – una bazată nu doar pe iluzie, ci și pe determinare, antrenament și o încredere absolută în forțele proprii.

INTERVIU cu David Blaine despre seria „Do Not Attempt”

Playtech: Salut, David! După această experiență, cum vezi magia acum? Cum ți-a schimbat perspectiva acest show?

David Blaine: Am fost inspirat în atât de multe feluri! Pentru mine, magia nu înseamnă doar trucuri, ci exersarea unei abilități până devine invizibilă. După mii de ore de muncă, ceea ce vezi pare a fi magie. Oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie au lucrat incredibil de mult la pasiunile lor, uneori asumându-și riscuri extreme. Aceasta a fost o experiență care mi-a schimbat profund perspectiva asupra propriei mele arte.

Playtech: David, care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în timpul acestui show?

David Blaine: Ceea ce nu mă așteptam să descopăr era că toți acești oameni extraordinari aveau ceva în comun: o pasiune care îi împingea să-și depășească limitele. Nimeni nu te obligă să petreci mii de ore într-un tunel de vânt sau să sari într-un lac înghețat. Aceasta este o dorință interioară. Am realizat că am întâlnit spirite înrudite cu mine, oameni care înțeleg acest tip de devotament. Pentru unii, ceea ce facem pare nebunie, dar magia constă tocmai în acele ore nesfârșite de antrenament.

Playtech: De unde îți iei curajul pentru aceste cascadorii incredibile?

David Blaine: Am avut cei mai buni profesori din lume și am avut încredere în ei. Fiecare cascadorie a fost bine documentată și antrenată. De exemplu, când am introdus un cuțit zimțat în nas, mentorul meu m-a învățat exact cum să o fac fără a-mi pune viața în pericol. Sigur, sunt lucruri pe care am refuzat să le fac, cum ar fi împingerea acelor sub unghii. Nu vreau să mă rănesc și nici să pun viața altora în pericol.

Playtech: Ce te-a inspirat în Africa de Sud să incluzi această locație în serie?

David Blaine: Africa de Sud a fost incredibilă! Am vizitat College of Magic, unde copiii din medii diferite învață nu doar trucuri, ci și logică, știință și public speaking. Apoi, am descoperit fenomenul „spinning” – controlarea perfectă a unei mașini aparent scăpate de sub control. Cel mai intens moment a fost însă într-o cameră mică, înconjurat de șase șerpi mamba neagră, unii dintre cei mai periculoși șerpi din lume. A fost o lecție de calm absolut!

Playtech: Cum se aliniază magia ta cu misiunea National Geographic?

David Blaine: A fost parteneriatul perfect! Am vrut să arăt culturi și locuri mai puțin explorate și să evidențiez modul în care oamenii își transformă mediul în artă. Cum am reușit să obținem aprobările pentru aceste cascadorii rămâne un mister – poate cea mai mare magie a întregului show!

Playtech: Cum reușești să îți controlezi frica în timpul cascadoriilor?

David Blaine: Frica este naturală, dar cheia este antrenamentul progresiv. De exemplu, când am sărit de la 30 de metri într-o cutie de carton, am început cu înălțimi de doar 1,5 metri. Înveți să îți antrenezi creierul să urmeze un plan, fără să eziți.

Playtech: Te gândești la moștenirea pe care o vei lăsa viitorilor magicieni?

David Blaine: Atât timp cât rămân la trucuri cu cărți, sunt de acord! Cel mai important este să învețe să combine iluzionismul cu pasiunea lor unică.

Playtech: Crezi că oricine ar putea face ceea ce faci tu, dacă s-ar antrena suficient?

David Blaine: Absolut! Orice abilitate poate fi învățată prin practică intensă. De exemplu, Dennis Rodman a devenit cel mai bun recuperator din NBA analizând traiectoria mingii ore în șir. Secretul este dedicarea completă și studiul constant.

Playtech: Mulțumesc mult că ți-ai făcut timp să vorbești cu noi și felicitări!

David Blaine: Mulțumesc și eu! Sper să vă placă show-ul!

O producție impresionantă de la Imagine Documentaries

„David Blaine: Culisele magiei” este produsă de Imagine Documentaries, compania fondată de Brian Grazer și Ron Howard, cunoscută pentru documentarele sale de succes. Cu producții premiate la Oscar și Emmy, Imagine Documentaries este un nume de referință în industria filmului documentar, oferind conținut captivant și inspirațional.

În fiecare duminică la ora 22:00, National Geographic invită telespectatorii să pășească în culisele magiei alături de David Blaine și să descopere ce înseamnă, cu adevărat, să depășești limitele umane. Pentru detalii suplimentare despre emisiune, poți accesa site-ul oficial: National Geographic România.

Dacă vrei să afli mai multe despre magia modernă și despre cele mai impresionante trucuri ale iluzioniștilor contemporani, urmărește această serie și pregătește-te să fii uimit!