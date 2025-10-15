INTERVIU Cum încearcă știința să ne țină pisicile mai mulți ani lângă noi – Echipa românească de la The Cat Health Company

Există momente în viața oricărui om care iubește animalele când timpul pare să se contracte, iar viața alături de pisica sa devine o succesiune de amintiri tot mai prețioase.

Atunci când îți pierzi o pisică vârstnică, pierzi mai mult decât un companion, pierzi un martor tăcut al vieții tale, o prezență constantă care a știut, fără cuvinte, când aveai nevoie de liniște, de afecțiune sau pur și simplu de cineva care să stea acolo, fără să judece.

Moartea unei pisici nu este doar o pierdere emoțională, ci și o confruntare cu limitele biologiei și cu neputința de a opri timpul. Din această suferință s-a născut, indirect, și o motivație profundă pentru o nouă direcție în știință: prelungirea vieții animalelor care ne însoțesc.

The Cat Health Company a apărut exact din această dorință de a învinge efemerul. Fondată de Alex Vodă și Alex Băcița, compania este un start-up româno-american dedicat dezvoltării de medicamente care încetinesc îmbătrânirea pisicilor și combat afecțiunile asociate cu vârsta.

Concret, ei au decis să mute atenția asupra unei categorii adesea ignorate de marile laboratoare: animalele de companie, în special pisicile.

Inspirată de nume importante din cercetarea biomedicală, precum Insilico Medicine, Loyal, RejuvenateBio și Animal Biosciences, The Cat Health Company aplică metode algoritmice și inteligență artificială pentru a accelera dezvoltarea tratamentelor.

Dacă pentru alte companii procesul de la idee la test clinic poate dura ani, echipa a reușit să obțină aprobări pentru primele studii clinice în doar șase luni.

Dar dincolo de performanța științifică, există și o dimensiune umană a acestei inițiative. În spatele fiecărei cercetări se află iubirea sinceră pentru pisici și convingerea că ele merită mai mult timp, mai multe dimineți la fereastră, mai multe ore de joacă, mai multe momente de tandrețe. Pentru cei care și-au pierdut pisica iubită, fiecare clipă în plus ar fi fost neprețuită.

Prin eforturile sale, The Cat Health Company nu doar deschide drumul unei noi ramuri de cercetare veterinară în România, ci și dă o speranță concretă oamenilor care își doresc să prelungească bucuria de a avea alături un suflet blănos.

Așadar, acestea fiind spuse, Playtech a avut oportunitatea de a discuta cu Alex Vodă, cofondator și CEO al The Cat Health Company pentru a afla mai multe lucruri despre știința din spate.

INTERVIU The Cat Health Company – „Cred că avantajul nostru principal este acela că, încă de la început, am vrut să utilizăm cât se poate de mult științele computaționale și inteligența artificială”

Iulia Kelt (Playtech): Cum a apărut ideea de a înființa The Cat Health Company și de ce ați ales să vă concentrați pe pisici, în mod special?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Am fost puternic inspirați de alte companii de reușită din domeniu. Insilico Medicine, o companie fondată de Alex Zhavoronkov, accelerează dezvoltarea medicamentelor cu metode algoritmice, de calculator, și în urma reușitelor lor din clinici, au obținut finanțări unicorn.

Alex Zhavoronkov a observat echipa noastră de top, de la universități din UK și US, și a investit recent în The Cat Health Company un cec personal.

De asemenea, am fost inspirați de companii de longevity research din spațiul veterinar, notably Loyal (Celine Halioua’s company), RejuvenateBio (George Church’s startup), Animal Biosciences (David Sinclair’s group), and more.

Noi, Alex Vodă și Alex Băcița, am cofondat startup-ul acesta după mulți ani de lucrat împreună pe alte proiecte științifice.

Iulia Kelt (Playtech): Care este obiectivul principal al companiei voastre și cum vreți să schimbați viața pisicilor prin ceea ce dezvoltați?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Putem spune că avem două obiective principale. Pe de-o parte, așa cum spuneam, fiecare dintre membrii echipei noastre iubește pisicile și atunci ne dorim ca prin medicamentele pe care le dezvoltăm să creștem durata de timp pe care o avem alături de ele, prelungindu-le speranța de viață.

Pe de altă parte, ne dorim să arătăm că și în România se poate realiza cercetare pentru dezvoltarea de medicamente inclusiv în zona veterinară, nu numai în cea umană.

Iulia Kelt (Playtech): Cum funcționează, pe scurt, cercetările voastre; ce faceți diferit față de alte companii din domeniul veterinar?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Cred că avantajul nostru principal este acela că, încă de la început, am vrut să utilizăm cât se poate de mult științele computaționale și inteligența artificială pentru a arăta că în ziua de astăzi dezvoltarea de medicamente poate fi mult mai facilă, mult mai puțin costisitoare.

Dacă pentru alte companii procesul de dezvoltare de medicamente durează de multe ori chiar și ani până când ajung în stadiul clinic, pentru noi a durat aproximativ 6 luni de muncă preclinică (laborator) și muncă computațională până când am obținut aprobarea de la agențiile de reglementare pentru primele studii clinice.

INTERVIU The Cat Health Company – Cum reacționează medicii veterinari?

Iulia Kelt (Playtech): Cât de departe sunteți de momentul în care primele tratamente ar putea ajunge la veterinar și la proprietarii de pisici?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Este dificil de estimat un calendar precis, dar suntem optimiști că, pe măsură ce acumulăm și mai multe date (echipa noastră se extinde și cu ajutorul investițiilor primite în ultima noastră rundă), vom reuși să obținem autorizări inițiale pentru primul medicament în următorii 1-2 ani.

Iulia Kelt (Playtech): Cum reacționează medicii veterinari la ideea de „tratemente pentru longevitate” la animale?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Am fost foarte încântați să descoperim că majoritatea medicilor veterinari sunt foarte deschiși la a colabora cu noi. Cred că spațiul veterinar nu a fost foarte explorat în Ro

mânia până la acest moment în ceea ce privește studiile clinice, motiv pentru care medicii sunt foarte entuziasmați să afle despre ceea ce facem și sunt foarte dornici să se implice.

Iulia Kelt (Playtech): Ați atras deja investiții importante, povestește-mi despre ele. Cum vă ajută aceste fele să progresați mai repede?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Suntem foarte recunoscători pentru încrederea pe care ne-au acordat-o investitorii noștri până la acest moment, a fost o muncă comună a echipei de a reuși să genereze această încredere, să arătăm că start-up-ul nostru are potențialul să devină un actor important în zona de dezvoltare de medicamente pentru spațiul veterinar.

Noi investim fondurile pe care le primim în totalitate în dezvoltarea companiei. În ultima perioadă am extins echipa cu mai mulți cercetători și medici veterinari, am achiziționat echipamente și încercăm să promovăm pe cât posibil studiile clinice aflate în desfășurare.

Iulia Kelt (Playtech): Cum a fost primit proiectul de către investitori, le-a fost greu să înțeleagă de ce pisicile merită astfel de cercetări?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Suntem de părere că recepția a fost una foarte pozitivă. În ziua de astăzi animalele de companie reprezintă un element foarte important din viața majorității oamenilor, motiv pentru care aceștia investesc din ce în ce mai mulți bani în a le asigura un trai cât mai bun. Suntem siguri că și investitorii au văzut acest lucru și au văzut oportunitatea pe care noi o oferim.

INTERVIU The Cat Health Company – Despre extinderea studiilor în ceea ce privește longevitatea la oameni

Iulia Kelt (Playtech): Ar putea aceste studii să fie, ulterior, aplicate și în cazul medicinei umane?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Chiar dacă la acest moment desfășurăm studii doar în zona veterinară, interesul nostru pentru longevitate depășește această sferă. În viitor, ne propunem ca rezultatele pozitive ale cercetărilor noastre să ajungă preponderent în zona umană.

Iulia Kelt (Playtech): Povestește-mi puțin despre echipă, te rog.

Alex Vodă (The Cat Health Company): Încă de când am pornit la drum ne-am dorit să atragem persoane tinere care cred în scopul pe care ni l-am propus și care să crească odată cu compania. Actualmente, în echipa noastră se află doi medici veterinari, un avocat, doi cercetători, precum și o persoană care gestionează aspectele de publicitate și ne propunem să continuăm să ne extindem în următoarea perioadă astfel încât să accelerăm activitatea de cercetare și să începem procesul pentru aprobarea medicamentelor.

Iulia Kelt (Playtech): Cum vă imaginați că va arăta viața unei pisici care beneficiază de tratamentele voastre peste câțiva ani?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Suntem convinși că în câțiva ani de zile vom reuși să împingem ceasul biologic al pisicilor mult mai departe de locul unde se află acum. Sperăm ca afecțiunile biologice principale cu care se confruntă felinele să nu mai ducă către un diagnostic fatal și să le putem da oamenilor mult mai mult timp alături de prietenii lor blănoși.

Iulia Kelt (Playtech): Ați avut deja teste sau rezultate concrete care să arate că metodele voastre funcționează?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Da, o parte dintre medicamentele pentru care desfășurăm actualmente studiile clinice au arătat rezultate pozitive, în multe dintre pisici starea lor de sănătate îmbunătățindu-se considerabil.

Dacă anterior participării în studiul clinic aveam pisici care erau inactive, slăbiseră foarte mult, nu mai mâncau, acum au reușit să își recapete din vitalitatea pe care o aveau odată. Suntem foarte încântați de aceste rezultate și ne motivează să muncim din ce în ce mai mult.

INTERVIU The Cat Health Company – Cum te poți înscrie, dacă ai o pisică vârstnică

Iulia Kelt (Playtech): Care este diferența dintre ceea ce faceți voi și suplimentele sau vitaminele care există deja pe piață?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Activitatea noastră nu este concentrată pe a dezvolta suplimente, ci pe a dezvolta medicamente care țintesc afecțiunile ce apar odată cu îmbătrânirea pisicilor. Îmbătrânirea este un proces complex, generat de multiple afecțiuni și procese. Noi țintim exact acele procese încercând să le tratăm sau să întârziem apariția lor.

Iulia Kelt (Playtech): Ce planuri aveți pe termen scurt, ce urmează în următorul an pentru companie?

Alex Vodă (The Cat Health Company): În următorul an ne propunem să începem procesul de obținere a brevetelor de invenție pentru o parte din medicamentele pe care le-am dezvoltat și să identificăm companii farmaceutice care să ne ajute să le ducem pe rafturi și în cabinetele veterinare. Firește, toate acestea vor veni la pachet cu o echipă mai mare și cu extinderea în alte țări.

Iulia Kelt (Playtech): Cum vezi extinderea pe piețele internaționale?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Chiar în acest moment desfășurăm un proces de extindere în piața din Statele Unite ale Americii, locul de unde a plecat start-up-ul nostru. Deși compania noastră a fost pornită de români, avem planuri mari în ceea ce privește extinderea în alte țări, având în vedere toate oportunitățile pe care colaborarea cu cercetătorii și companiile farmaceutice din aceste țări le aduc.

Iulia Kelt (Playtech): Ce mesaj ai transmite proprietarilor de pisici care ar putea fi curioși sau chiar sceptici cu privire la cercetările voastre?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Fiecare cercetare pe care o desfășurăm are în centru dragostea pe care o avem pentru animale. Ne dorim ca alături de proprietarii care își pun încrederea în noi să construim o viață mai bună pentru toate pisicile.

Pentru asta, fiecare dintre cercetările noastre se desfășoară cu respectarea prevederilor legale și obținerea autorizațiilor din partea autorităților competente, sub îndrumarea unor medici veterinari renumiți pe piața din România și nu numai, precum și cu cercetători de la universități de renume din lume.

Iulia Kelt (Playtech): Am văzut că există un program de testare în care cei care au pisici vârstnice se pot înscrie. Cum se poate face asta, mai exact și ce presupune? Cu alte cuvinte, „ce i se întâmplă” pisicii?

Alex Vodă (The Cat Health Company): Persoanele care au pisici vârstnice se pot înscrie în studiu accesând site-ul nostru, www.thecathealth.ro, secțiunea „Pentru stăpâni” și completând datele pisicii în formularul pus la dispoziție.

Ulterior, un veterinar din echipa noastră realizează un consult și verifică dacă pisica este eligibilă pentru studiul pe care-l desfășurăm.

Dacă răspunsul este pozitiv, atunci lucrăm cu veterinarul uzual al pisicii sau, dacă nu are unul, cu unul dintre veterinarii din rețeaua noastră pentru a administra medicamentul ce face obiectul studiului timp de 12 săptămâni, monitorizând în permanență starea de sănătate a pisicii.

Toate consultațiile și testele din cadrul studiului sunt acoperite financiar de compania noastră, iar stăpânii pot retrage oricând pisicile lor din studiu fără a fi nevoiți să justifice un motiv.

Fără niciun dubiu, The Cat Health Company ar putea, așa cum am menționat la începutul acestui material, să dea un strop de speranță tuturor părinților de pisici ce se gândesc cu groază la trecerea anilor și la pierderea animalului drag, adesea considerat membru al familiei sau copilul necuvântător.