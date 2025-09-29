INTERVIU Provocările unui psihoterapeut atunci când lucrează cu una dintre cele mai vulnerabile și oprimate categorii de români

Psihoterapia nu mai este de mult un subiect tabu în România (sau nu ar trebui să mai fie), însă felul în care oamenii ajung să ceară ajutor și modul în care se raportează la propriile emoții rămâne diferit de la o persoană la alta.

Despre toate aceste nuanțe, despre cum reacționează femeile și bărbații în fața anxietății, depresiei sau situațiilor limită, am stat de vorbă cu psihologul Andreea Radu, un specialist care combină profesionalismul cu empatia și care reușește să creeze un spațiu sigur pentru cei care îi trec pragul.

Pasiunea ei pentru psihologie a început încă din liceu, pe când studia pedagogia și descoperea pentru prima dată ce înseamnă să lucrezi cu oamenii la nivel emoțional.

Această curiozitate s-a transformat treptat într-o vocație. „Întotdeauna m-am simțit bine printre oameni”, spune ea, explicând că propriile frământări personale au impulsionat-o să aprofundeze domeniul și să înțeleagă mai bine mecanismele psihicului.

În cabinet, provocările pe care le întâlnește zi de zi reflectă imaginea unei societăți în schimbare. Problemele de relaționare, anxietatea, depresia, stresul sau dependențele sunt doar câteva dintre temele recurente aduse de clienți.

Femeile, observă ea, tind să își caute refugiul în activitățile zilnice sau în muncă, însă au avantajul de a fi mai dispuse să caute sprijin și să vorbească despre ceea ce simt.

Bărbații, pe de altă parte, se confruntă adesea cu o presiune suplimentară: aceea de a nu-și arăta vulnerabilitățile.

Din acest motiv, mulți aleg să se refugieze în obiceiuri de tip adictiv, fie că vorbim de sport practicat compulsiv, alcool sau jocuri de noroc, și ajung mai rar să ceară ajutor specializat.

Andreea Radu este de părere că aceste diferențe nu trebuie privite ca reguli rigide, ci ca tendințe culturale și sociale, care se reflectă inevitabil în modul în care fiecare își gestionează sănătatea mintală.

Tocmai de aceea, rolul terapeutului nu este doar de a asculta, ci și de a crea un cadru în care clientul să simtă că nu este judecat și că are libertatea de a explora, în propriul ritm, cele mai dificile teme ale vieții sale.

INTERVIU cu psihologul Andreea Radu – Cum reacționează femeile, dar bărbații, la terapie

Playtech (Iulia Kelt): Să o luăm cu începutul: ce te-a determinat să alegi domeniul acesta, adesea plin de încărcătură emoțională?

Psiholog Andreea Radu: Am absolvit liceu pedagogic cu profil vocațional, educatoare învățătoare, și am avut oportunitatea să fac mai multă psihologie comparativ cu alte profile de liceu. De acolo a pornit pasiunea mea pentru domeniul psihologiei. În plus, întotdeauna m-am simțit bine printre oameni și mă bucur să lucrez cu ei. Să nu mai spun de toate frământările personale pe care doream să mi le rezolv.

Playtech (Iulia Kelt): Care sunt principalele provocări cu care se confruntă adulții care vin la terapie?

Psiholog Andreea Radu: Cu probleme ce țin de relaționarea cu cei din jur (setarea de limite, comunicarea asertivă, gestionarea conflictelor), managementul stresului, anxietate, depresie, dependențe, doliu… Cam acestea în mare parte.

Playtech (Iulia Kelt): Ai observat diferențe între modul în care bărbații și femeile gestionează anxietatea sau depresia?

Psiholog Andreea Radu: Femeile au tendința să se afunde în muncă sau treburile casnice (curățenie, gătit, creșterea copiilor), ajungând astfel să se simtă neînțelese, singure, uneori chiar furioase. Partea bună este că sunt mai deschise în a căuta sprijin de specialitate și vorbesc mai mult despre emoțiile lor cu prietenele, ceea ce mai detensionează.

Pe de altă parte, bărbații sunt mai predispuși să „evadeze” în diverse dependențe (sport, alcool, jocuri de noroc, pornografie – ceea ce le afectează relațiile cu cei din jur), fiind mai puțin dispuși să vorbească despre emoțiile sau problemele lor. Am observat o tendința de a minimiza semnele și simptomele și o subdiagnosticare a anxietății și depresiei.

INTERVIU cu psihologul Andreea Radu – Provocarea de a lucra cu membrii comunității LGBTQIA. Între prejudecată, Uniunea Europeană și politicianism

Playtech (Iulia Kelt): Lucrezi și cu persoane din comunitatea LGBTQIA. Ce provocări specifice întâmpină aceștia în terapie? Ce ar trebui să știe lumea?

Psiholog Andreea Radu: Deși suntem in UE de atâția ani, lipsa legislației care să protejeze persoanele LGBTQIA și discursul politicienilor din ultima vreme au agravat homofobia, crescând astfel nivelul de stres si incertitudinea pentru membrii comunității.

Când auzi/ citești constant comentarii negative la adresa orientării tale sexuale este greu să nu simți tristețe, neputință, furie.

De asemenea, tranziția persoanelor transgender este o provocare specifică din motivele enunțate mai sus (lipsă legislație, tratamente hormonale nealiniate cu cele din statele UE, puțini medici dispuși să lucreze cu aceștia), ceea ce face ca procesul să fie unul anevoios, plin de incertitudine și teamă de respingere, atât din partea familiei cât și a colegilor de muncă. Sunt adesea ținta bullying-ului pe stradă.

Playtech (Iulia Kelt): Cum ai început colaborarea cu Asociația Accept și ce te motivează să oferi voluntariat acolo?

Psiholog Andreea Radu: Anul trecut, când mi-am deschis cabinetul, le-am scris celor de la Accept și le-am spus că îmi doresc să lucrez cu persoane LGBTQIA, știind că sunt mulți care au nevoie de suport psihologic, dar nu și-l permit. Cred că este important să dăm ceva înapoi, atunci când ajungem la un confort financiar sau profesional.

Playtech (Iulia Kelt): Ce instrumente sau metode folosești cel mai des în terapie?

Psiholog Andreea Radu: Sunt psihoterapeut cognitiv comportamental, folosesc tehnicile specifice școlii acesteia. Țin mult la metode precum jurnalul, restructurarea cognitivă, expunerea progresivă, tehnici de relaxare și respirație și psihoeducația.

INTERVIU cu psihologul Andreea Radu – „Nu este ușor să vorbești despre abuzul sexual”

Playtech (Iulia Kelt): Cum abordezi situațiile în care un client se simte reticent sau nu se deschide ușor?

Psiholog Andreea Radu: Pași mici, respectând ritmul clientului, cu empatie și deschidere. Nu este ușor să vorbești despre abuzul sexual, de exemplu, sau despre problemele cu alcoolul pe care le-a avut tatăl tău cand erai mic. De aceea mă acordez la ritmul lor și le sunt alături în procesul lor de dezvoltare personală.

Playtech (Iulia Kelt): Ai exemple de situații în care terapia a avut rezultate neașteptat de bune pentru clienți?

Psiholog Andreea Radu: Când clienții se implică în proces, își fac temele și povestesc cu deschidere despre ceea ce îi doare, terapia are rezultate. Simplul fapt că te auzi spunând cu voce tare niște aspecte intime din viața ta te schimbă pentru că realizezi mai bine impactul lor.

Playtech (Iulia Kelt): Cum faci față propriilor emoții sau frustrări în timpul sesiunilor de terapie?

Psiholog Andreea Radu: Merg, la rândul meu, la terapie, fac mișcare, vorbesc cu mentorul meu, petrec timp cu cățelul și persoanele dragi, merg la teatru – cam asta mă ține pe mine în echilibru și să fac față în ședințe. Mai este și comunicarea deschisă cu clienții, le spun dacă ceea ce îmi povestesc mă „mișcă”.

Playtech (Iulia Kelt): Cât de important este să creezi un spațiu sigur și non-judecativ pentru clienți?

Psiholog Andreea Radu: Esențial. Fără asta nu poate avea loc psihoterapia. De aceea, noi psihologii, facem foarte multe ore de dezvoltare personală de grup înainte de a începe practica în cabinet, să fim expuși la fel de fel de situații de viață și să nu judecăm.

Playtech (Iulia Kelt): Cum gestionezi cazurile complexe care implică mai multe probleme simultan, cum ar fi anxietate și stima de sine scăzută?

Psiholog Andreea Radu: Avand în vedere educația precară despre emoții și parenting din țara noastră, pot spune ca majoritatea persoanelor de peste 30 ani vin cu probleme complexe, dar din fericire se lucrează bine cu acestea datorită dorinței de schimbare și rezilienței de care dau dovadă.

INTERVIU cu psihologul Andreea Radu – Recomandări pentru fiecare dintre noi

Playtech (Iulia Kelt): Există tehnici sau exerciții pe care le recomanzi frecvent pentru auto-ajutor între ședințe?

Psiholog Andreea Radu: Jurnalul și mișcarea pentru detensionare. De asemenea reflectarea asupra propriilor valori si nevoi emoționale în relația de cuplu ajută persoanele să se cunoască mai bine.

Playtech (Iulia Kelt): Cum vezi evoluția serviciilor psihologice în România, mai ales pentru comunitatea LGBTQIA?

Psiholog Andreea Radu: Cei de la Accept oferă ședințe gratuite sau la prețuri mai accesibile, organizează grupuri atât pentru persoanele din comunitate, cât și pentru părinții acestora.

De asemenea, mulți colegi de breaslă, mai ales cei din noua generație, sunt deschiși în a-i înțelege și oferi servicii de psihoterapie. Cred că s-a schimbat în bine situația în ultimii 10 ani, de exemplu.

Playtech (Iulia Kelt): Ce sfaturi ai pentru cineva care se gândește să vină pentru prima dată la terapie?

Psiholog Andreea Radu: Să aibă răbdare cu sine, este un proces. Să nu se aștepte la rețete magice în trei sedințe, să fie deschiși cu terapeutul și să aibă câteva obiective în minte în legătură ce le-ar plăcea să exploreze în psihoterapie.

Playtech (Iulia Kelt): Și, pentru că suntem o o publicație de tehnologie, spune-mi, te rog, cum crezi că evoluează psihoza AI și ce soluții există pentru o eventuală dependență de inteligența artificială?

Psiholog Andreea Radu: Observ o tendință a oamenilor de a folosi în mod excesiv inteligența artificială crezând astfel că au acces la date de specialitate din domenii variate și pun la îndoială competențea oamenilor care au studiat domeniul respectiv (de exemplu: medicină, psihologie, nutriție, etc) ceea ce poate duce la luarea unor decizii nefaste pentru sine.

Cred că este important să nu îl punem să „gândească” în locul nostru, ci să ne provocăm intelectual ori de câte ori avem ocazia, mai ales la locul de muncă, să ne menținem astfel gândirea critică și capacitatea de a lua decizii.

Fără dar și poate, în lumea de astăzi încă ne grăbim să îi judecăm pe semenii noștri mai mult decât suntem dispuși sau suntem în stare să îi înțelegem și să le dăm, atât cât se poate, o mână de ajutor. Într-o astfel de realitate, psihologii „deschiși la minte” sunt esențiali, iar dacă ei aleg să facă deopotrivă voluntariat pentru cei ce nu își pot permite serviciile de terapie, cu atât mai bine.