INTERVIU Costel Pătrășcan, caricaturistul care bagă „bățul în viesparul politic” – „Mediul creativ va avea cumplit de suferit in epoca AI”

Costel Pătrășcan este una dintre figurile incomode, dar și mai necesare ale artei satirice din România. Caricaturile sale nu sunt doar simple desene care provoacă un zâmbet sau o grimasă, ci adevărate instrumente care te fac să reflectezi asupra realităților sociale și politice din țara noastră.

Într-o Românie în care multe voci preferă compromisurile pentru a rămâne „în grațiile” celor care controlează bugete și influență, Costel Pătrășcan insistă să rămână vertical, incomod pentru putere și, tocmai de aceea, relevant.

Caricaturistul brăilean a vorbit cu Playtech deschis despre modul în care a experimentat, de-a lungul timpului, noi forme de expresie. Pentru el, caricatura nu se rezumă la hârtie și creion, fiind un proces mult mai complex de atât.

Vorbim, fără dar și poate, despre o dovadă, dacă mai era nevoie, că arta satirică poate evolua și poate rămâne proaspătă, chiar și într-un context social în care uneori pare că oamenii se obișnuiesc cu nedreptatea.

El nu ignoră nici provocările pe care mediul online le aduce. Deși rețelele de socializare permit interpretări multiple și dezbateri vii, ele creează și distorsiuni, uneori complet rupte de intenția originală a artistului.

Caricatura, mai ales cea politică, devine un punct de plecare pentru narațiuni contradictorii, în funcție de nivelul de educație și de experiențele personale ale privitorilor. Este, așadar, un teren fertil, dar și imprevizibil.

Tot din acest interviu vei afla ce părere are Costel Pătrășcan despre epoca AI, unde arta generată artificial riscă să dilueze valoarea autentică a muncii creative.

Mai mult, el nu se consideră un salvator, dar își asumă rolul de a arăta cu degetul acolo unde alții aleg să tacă. Prin fiecare răspuns, transpare convingerea că libertatea de exprimare și gândirea critică sunt valori care trebuie apărate constant.

În rândurile care urmează, vei descoperi mai multe despre cum un artist transformă desenul într-un manifest, despre experiențele și conflictele sale, dar și despre cum vede el viitorul acestei forme de artă în epoca digitală.

INTERVIU Costel Pătrășcan – „Majoritatea caricaturiștilor, o spun cu părere de rău, preferă să meargă cu pălăria în mână în fața decidenților politici, decât să meargă cu demnitate”

Playtech (Iulia Kelt): V-ați gândit vreodată la o caricatură care ar putea căpăta forme neconvenționale? (ex: din lut, sticlă, print 3D etc.) Și dacă da, care anume ar fi?

Costel Pătrășcan: Caricatura poate evolua și dincolo de desenul pe hârtie. Interpretări umoristico-satirice unde am avut ca suport alte materiale decât hârtia am tot folosit în decursul anilor. Mă refer la mai tot ce putea reprezenta o cale de a-ți pune în valoare mai bine o idee, am folosit obiecte casnice (farfurii, mașină de tocat, sită), diferite componente vestimentare, un schelet didactic, frânghii, ziduri, etc… Toate acestea sunt doar mijloace cu ajutorul cărora încerc să surprind privitorul, astfel încât să îi cresc interesul, nu doar să transmit mesaje, sau o fac pur și simplu pentru a explora noi limite ale expresiei artistice.

Playtech (Iulia Kelt): În online, ați experimentat ceva neobișnuit cu publicul, un comentariu, feedback, reacție, care v-a schimbat perspectiva asupra unei caricaturi?

Costel Pătrășcan: În mediul online apar interpretări din partea celor care te urmăresc care aduc câteodată abordări interesante, dar și unele care n-au legătură cu ce am desenat eu. Când desenul meu are o temă destul de fierbinte, devine doar punctul de plecare pentru o mulțime de narațiuni concurente. Unele chiar contradictorii, în funcție de educația și experiențele pe care le are fiecare.

De aceea rețelele de socializare sunt atât de vii și chiar surprinzătoare: lasă privitorul să vină cu perspective și abordări noi…

Playtech (Iulia Kelt): Dacă ați putea invita un caricaturist internațional contemporan (nu neapărat celebru) în Brăila pentru o colaborare, pe cine ați alege și care ar fi tema?

Costel Pătrășcan: Activitatea artistică a unui caricaturist este solitară. Colaborările pot fi mai degrabă cu artiști din alte domenii. Spun asta raportându-mă la mine. Prețuiesc mulți caricaturiști, dar proiecte am, de cele mai multe ori, pe cont propriu.

Probabil v-ați gândit la cei 15 ani în care am organizat Salonul Internațional de Caricatură. Acum, Brăila este un mediu restrictiv în ce mă privește, iar, cu timpul, unii „colegi” invitați de mine mulți ani aici au abdicat de la principiile morale impuse de această meserie, de a semnala tarele societății și mai ales ale puterii, și au preferat să se țină de gât cu cei care oferă bugete. Pactul cu diavolul… el împarte bugete, diplome, onoruri.

Am învățat astfel că este dificil să ai proiecte comune cu breasla, poți avea, în cazuri rare, proiecte doar cu unii dintre caricaturiști, compatibili cu valorile tale și cu verticalitatea.

Sunt câțiva în țară, dar și ei au problemele lor. Majoritatea caricaturiștilor, o spun cu părere de rău, preferă să meargă cu pălăria în mână în fața decidenților politici, decât să meargă cu demnitate. Este o realitate care, din păcate, poate fi ușor probată…

De fapt, breasla caricaturiștilor este oglinda fidelă a societății.

INTERVIU Costel Pătrășcan – „Lucrurile evoluează atât de repede în ultimii ani, societatea, mentalitățile, tehnologia, încât este o aroganță să anticipez ce va fi peste 50 de ani”

Playtech (Iulia Kelt): Caricatura este, în esență, o formă de artă. Așadar, cum v-ați dori să fie „citită” o caricatură de-a dumneavoastră peste 50 de ani? Credeți că pot deveni atemporale?

Costel Pătrășcan: Caricatura mea, în special cea politică este ancorată inevitabil în cotidian. Lucrurile evoluează atât de repede în ultimii ani, societatea, mentalitățile, tehnologia, încât este o aroganță să anticipez ce va fi peste 50 de ani.

Totuși, mă hazardez, bazându-mă pe faptul că unele caricaturi făcute acum 35 de ani sunt la fel de actuale, cred că multe dintre caricaturile mele făcute azi vor fi la fel de actuale peste 50 de ani. Da, cred că opera mea, făcând o glumă, este nemuritoare.

Playtech (Iulia Kelt): Dacă vi s-ar propune să predați prima lecție de caricatură la o clasă de copii sau adolescenți, ce exercițiu complet original ați crea pentru ei?

Costel Pătrășcan: Aș încerca un exercițiu de gândire critică. Când vorbim de gândire critică, mulți cred că-i vorba despre a critica pe cineva cu orice preț. Nu despre asta-i vorba.

Gândirea critică înseamnă să descompui un lucru, un fenomen în bucăți, să-l înțelegi și să-l recompui. Este filtrul care te ajută să „vezi” manipularea, să separi emoția de fapt. Cred că astfel de exerciții lipsesc copiilor și adolescenților de azi. Mă gândesc că nici adulților nu le-ar strica astfel de exerciții…

INTERVIU Costel Pătrășcan – Despre conflictul dintre caricaturist și Consiliul Județean Brăila

Playtech (Iulia Kelt): Cum credeți că se va soluționa conflictul dintre dumneavoastră și politicienii brăileni? Există vreo cale amiabilă?

Costel Pătrășcan: Consiliul Județean Brăila, a spus-o prin avocatul său, vrea să rezolve disputa cu mine „doar în instanță”. Nu se coboară la altfel de rezolvări, ar fi nevoie de o anumită bărbăție. Până la urmă, marea problemă a Brăilei de azi nu este că tinerii pleacă pe capete, fiind statistic orașul cel mai îmbătrânit din țară (asta demonstrând că aici speranța a murit), marea problemă a Brăilei, răul acestui oraș, în viziunea CJ este Pătrășcan!

De aia nu avem economie, viziune și suntem de multe ori de râsul întregii țări, din cauza unor caricaturi și a unui om care le desenează! Problema administrației este să „i-o tragem” lui Pătrășcan, să nu mai cuteze careva să ridice capul!

Politicienii brăileni, dar și cei de la nivel național, n-au înțeles un lucru: că au venit la noi să-i alegem, nu le-am pus pistolul la tâmplă să se sacrifice pentru noi. Ei au bătut la ușa noastră să le dăm votul, iar noi i-am ales să facă ce au promis! Nu să ne fie stăpâni, ci să-și respecte promisiunile și să ne respecte, să muncească în folosul comunității.

Dacă este să vorbim, la modul metaforic, noi suntem stăpânii lor, noi i-am făcut pe ei. Doar că situația stă exact pe dos. Ne-ar trebui tuturor puțină demnitate în plus, puțină slugărnicie în minus, să mai reducem deficitul, că tot este subiectul zilei.

Dar când ai la Brăila o populație majoritar îmbătrânită, sărăcită, unde cel mai mare angajator este statul și ai un aparat administrativ clientelar, servil pe linie de partid, șansele ca acest oraș să renască sunt inexistente.

Problema nu este dacă voi câștiga procesele cu CJ Brăila, și într-o justiție normală cred că le voi câștiga, problema este ce facem cu un oraș care a avut un trecut glorios, dar nu are prezent și, se pare, nici viitor.

INTERVIU Costel Pătrășcan – „O posibilă problemă va apărea însă peste ani, când probabil lumea nu va mai ști cine a fost mai întâi: Pătrășcan sau plagiatorul?”

Playtech (Iulia Kelt): Am văzut că vi s-a furat o caricatură, ca mai apoi să fie redesenată. Cum vedeți furtul în mediul online și ce soluții se pot aplica, în opinia dumneavoastră, pentru ca o astfel de situație să nu se repete?

Costel Pătrășcan: Într-o țară în care s-au furat bănci, păduri, resurse, în care cine nu te-aștepți mai cumpără un doctorat, că se mai fură o caricatură nu trebuie să mai surprindă pe nimeni.

Am avantajul că puțina mea notorietate căpătată în timp mă face recognoscibil grafic, că lumea îmi știe caricaturile chiar dacă n-au semnătură. O posibilă problemă va apărea însă peste ani, când probabil lumea nu va mai ști cine a fost mai întâi: Pătrășcan sau plagiatorul? Iar lucrul acesta mă afectează foarte mult.

Sper ca cei care mă apreciază să fie solidari cu munca mea și să semnaleze după puterile lor astfel de derapaje.

Playtech (Iulia Kelt): Pentru că suntem în epoca AI, credeți că inteligența artificială ar putea să „vă fure pâinea de la gură”?

Costel Pătrășcan: Cred că mie nu-mi va fura pâinea, dar, în timp, poate deveni un concurent serios. Și mai e ceva… Când consumatorul de rând știe că alege facilul, umorul gros, iar realizator de caricaturi AI poate deveni oricine, aici este iar o mare problemă. Ca o concluzie: mediul creativ va avea cumplit de suferit in epoca AI.

Playtech (Iulia Kelt): Unde vă vedem în următoare perioadă? Planuri de viitor?

Costel Pătrășcan: Prin țară, show-uri de caricatură, expoziții, colaborări cu instituții europene și de presă, încercând să arăt, și poate să îndrept, ce politica strica de 35 de ani. Altfel spus: cu bățul în viesparul politic!