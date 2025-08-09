Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 16:47
de Vieriu Ionut

Intervenție eroică a unui polițist român în Creta. A salvat o femeie de la înec, după ce a fost luată de valuri și dusă în larg

Actualitate
Intervenție eroică a unui polițist român în Creta. A salvat o femeie de la înec, după ce a fost luată de valuri și dusă în larg
Polițistul care a salvat femeia de la înec

Un polițist român aflat în concediu în Grecia a demonstrat că spiritul de sacrificiu și curajul nu țin cont de locație sau de programul de lucru. Pe o plajă aglomerată din Creta, în timp ce zeci de oameni priveau neputincioși, el a intervenit decisiv pentru a salva viața unei tinere de 20 de ani, luată de valuri și dusă în larg. Fapta sa a stârnit un val de recunoștință și admirație, iar povestea sa a ajuns rapid la colegii săi din țară, care l-au felicitat public.

O vacanță transformată într-un coșmar

Tânăra, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a descris într-un mesaj trimis Inspectoratului de Poliție Județean Alba momentele de groază prin care a trecut pe o plajă din Creta.

„Astăzi, pe o plajă din insula Creta, în Grecia, am trăit cele mai înfricoșătoare momente din viața mea,” a mărturisit ea.

Potrivit relatării sale, valurile puternice au luat-o prin surprindere și au dus-o departe de țărm, într-un punct în care nu mai avea forța de a înota și se simțea pierdută.

Vezi și:
Teme-te de greci și de all-inclusive-ul de la ei! Cum ești tratat în insula favorită a românilor, Creta! EXCLUSIV
Incendiile continuă să devasteze Grecia și Turcia. Mii de turişti au plecat din Creta

„Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa,” a povestit tânăra.

În acele clipe de disperare, când speranța părea să se stingă, un om a intervenit rapid și hotărât, fără a sta pe gânduri.

„În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic și timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă și a înotat cu toată forța spre mine.”

Un polițist cu inima de salvator

Salvatorul tinerei s-a dovedit a fi David Bogdan, un polițist de la Biroul Rutier Sebeș, care se afla în vacanță alături de familia sa. Ajuns la tânără, el a reușit să o calmeze și să o aducă în siguranță la mal.

„M-a prins, m-a liniștit și m-a scos în siguranță la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș – IPJ Alba,” a explicat tânăra.

Recunoștința ei a fost imensă și sinceră.

„Nu îl voi putea răsplăti vreodată îndeajuns pentru curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă. Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui,” a adăugat tânăra, subliniind faptul că un simplu gest de curaj a putut schimba un destin.

Ea a concluzionat cu o frază emoționantă:

„Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator.”

Mândria colegilor și a comunității

Mesajul de mulțumire al tinerei a ajuns la Inspectoratul de Poliție Județean Alba, unde a stârnit un val de emoție și mândrie. Colegii lui David Bogdan au fost profund impresionați de fapta sa, considerând-o un exemplu de curaj și profesionalism. Ca urmare, Inspectoratul a publicat un mesaj de felicitare pe rețelele de socializare.

„Astăzi, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a primit un mesaj de mulțumire emoționant din partea unei tinere care i-a fost salvată viața de colegul nostru, David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș,” au transmis oficialii.

Aceștia au continuat, spunând:

„Fapta sa a fost un exemplu de curaj și profesionalism, iar acest mesaj ne face mândri de el și de întreaga echipă. Îți mulțumim, David, pentru tot ce ai făcut! Ești un adevărat erou!”

Mesajul s-a încheiat cu o notă de apreciere pentru „un om care, printr-un gest simplu, a schimbat o viață.”

Ce este „insula de căldură urbană”. Fenomenul afectează din ce în ce mai des oraşele din întreaga lume şi aduce temperaturi chiar şi cu 15 grade mai mari
Recomandări
Andreea Marin, curajoasă la 50 ani. S-a fotografiat doar în sacou şi arată minunat, însă fanii nu au fost de acord cu ţinuta: „Aţi luat-o pe urma celor de 20 de ani”
Andreea Marin, curajoasă la 50 ani. S-a fotografiat doar în sacou şi arată minunat, însă fanii nu au fost de acord cu ţinuta: „Aţi luat-o pe urma celor de 20 de ani”
Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. Ce recorduri mai deține Avram Iancu
Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. Ce recorduri mai deține Avram Iancu
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, pilotul Vlad Zgărdău era comandant la Wizz Air. Update
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, pilotul Vlad Zgărdău era comandant la Wizz Air. Update
Firmele românești fac angajări în masă – zeci de mii de joburi disponibile în toată țara. Paradoxal, ai mai mai multe șanse să te angajezi cu 8 clase decât dacă ai terminat o facultate
Firmele românești fac angajări în masă – zeci de mii de joburi disponibile în toată țara. Paradoxal, ai mai mai multe șanse să te angajezi cu 8 clase decât dacă ai terminat o facultate
Taxe de drum care trebuie plătite de românii care merg în Albania. Carburanţii cei mai ieftini se găsesc în Macedonia de Nord
Taxe de drum care trebuie plătite de românii care merg în Albania. Carburanţii cei mai ieftini se găsesc în Macedonia de Nord
Un meniu cu ciorbă şi felul doi costă doar 30 de lei la Eforie, în august. Nici preţurile la pizza sau peşte nu sunt foarte mari: ”Super mâncarea”
Un meniu cu ciorbă şi felul doi costă doar 30 de lei la Eforie, în august. Nici preţurile la pizza sau peşte nu sunt foarte mari: ”Super mâncarea”
Un proprietar care şi-a făcut gard înalt, certat de vecinul care nu mai poate ajunge în curte. „E ridicol”. Bărbatul se apără: “Nu vreau să devenim duşmani, e casa mea”
Un proprietar care şi-a făcut gard înalt, certat de vecinul care nu mai poate ajunge în curte. „E ridicol”. Bărbatul se apără: “Nu vreau să devenim duşmani, e casa mea”
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important, zodia care va avea probleme de sănătate
Playtech Știri
Salata de vinete, reţeta ca în copilărie. Aşa o făceau bunicile noastre, ingredientele sunt simple
Playtech Știri
Patru zodii sunt la răscruce de drumuri. După Luna plină le așteaptă 20 de ani de noroc și abundență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei