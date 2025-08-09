Intervenție eroică a unui polițist român în Creta. A salvat o femeie de la înec, după ce a fost luată de valuri și dusă în larg

Un polițist român aflat în concediu în Grecia a demonstrat că spiritul de sacrificiu și curajul nu țin cont de locație sau de programul de lucru. Pe o plajă aglomerată din Creta, în timp ce zeci de oameni priveau neputincioși, el a intervenit decisiv pentru a salva viața unei tinere de 20 de ani, luată de valuri și dusă în larg. Fapta sa a stârnit un val de recunoștință și admirație, iar povestea sa a ajuns rapid la colegii săi din țară, care l-au felicitat public.

O vacanță transformată într-un coșmar

Tânăra, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a descris într-un mesaj trimis Inspectoratului de Poliție Județean Alba momentele de groază prin care a trecut pe o plajă din Creta.

„Astăzi, pe o plajă din insula Creta, în Grecia, am trăit cele mai înfricoșătoare momente din viața mea,” a mărturisit ea.

Potrivit relatării sale, valurile puternice au luat-o prin surprindere și au dus-o departe de țărm, într-un punct în care nu mai avea forța de a înota și se simțea pierdută.

„Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa,” a povestit tânăra.

În acele clipe de disperare, când speranța părea să se stingă, un om a intervenit rapid și hotărât, fără a sta pe gânduri.

„În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic și timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă și a înotat cu toată forța spre mine.”

Un polițist cu inima de salvator

Salvatorul tinerei s-a dovedit a fi David Bogdan, un polițist de la Biroul Rutier Sebeș, care se afla în vacanță alături de familia sa. Ajuns la tânără, el a reușit să o calmeze și să o aducă în siguranță la mal.

„M-a prins, m-a liniștit și m-a scos în siguranță la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș – IPJ Alba,” a explicat tânăra.

Recunoștința ei a fost imensă și sinceră.

„Nu îl voi putea răsplăti vreodată îndeajuns pentru curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă. Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui,” a adăugat tânăra, subliniind faptul că un simplu gest de curaj a putut schimba un destin.

Ea a concluzionat cu o frază emoționantă:

„Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator.”

Mândria colegilor și a comunității

Mesajul de mulțumire al tinerei a ajuns la Inspectoratul de Poliție Județean Alba, unde a stârnit un val de emoție și mândrie. Colegii lui David Bogdan au fost profund impresionați de fapta sa, considerând-o un exemplu de curaj și profesionalism. Ca urmare, Inspectoratul a publicat un mesaj de felicitare pe rețelele de socializare.

„Astăzi, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a primit un mesaj de mulțumire emoționant din partea unei tinere care i-a fost salvată viața de colegul nostru, David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș,” au transmis oficialii.

Aceștia au continuat, spunând:

„Fapta sa a fost un exemplu de curaj și profesionalism, iar acest mesaj ne face mândri de el și de întreaga echipă. Îți mulțumim, David, pentru tot ce ai făcut! Ești un adevărat erou!”

Mesajul s-a încheiat cu o notă de apreciere pentru „un om care, printr-un gest simplu, a schimbat o viață.”