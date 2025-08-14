Ultima ora
14 aug. 2025 | 14:43
de Ozana Mazilu

Inteligența artificială generativă schimbă radical plata online: cumpărături direct din chat

Viitorul comerțului condus de asistenți AI

Comerțul online se pregătește pentru o transformare de amploare, pe măsură ce inteligența artificială generativă (Gen AI), precum ChatGPT, se integrează direct în procesul de cumpărare. Ceea ce până acum însemna căutare, selecție și redirecționare către site-ul comerciantului ar putea fi înlocuit cu o experiență fluidă: descoperi produsul, confirmi plata și finalizezi tranzacția fără să părăsești fereastra de chat.

Această schimbare ar putea redefini lanțul valoric al comerțului electronic, mutând competiția de la simpla finalizare a vânzării la controlul întregii etape de pre-vânzare, acolo unde se formează intenția de cumpărare. În centrul acestei revoluții se află parteneriate precum cel dintre motorul de căutare AI Perplexity și PayPal, care permit deja tranzacții directe în chat, scrie CNBC.

Cumpărături fără pași suplimentari

În prezent, dacă întrebi ChatGPT despre o haină anume – de exemplu, o geacă London Fog – vei primi opțiuni de achiziție, dar finalizarea comenzii te redirecționează către site-ul comerciantului. În viitorul apropiat, acest pas intermediar ar putea dispărea complet.

Perplexity a integrat un sistem prin care utilizatorii pot cumpăra bilete la concerte, vacanțe sau alte produse direct din conversație, folosind PayPal sau Venmo pentru plată. Procesarea plății, expedierea produsului, urmărirea coletului și facturarea sunt gestionate de platforma de plăți, fără implicarea altor pași pentru cumpărător.

Potrivit Financial Times, OpenAI ar lucra la o funcție similară, în parteneriat cu Shopify, pentru a permite cumpărăturile direct în ChatGPT. Deși aceste planuri nu au fost confirmate oficial, experții din industrie consideră că un astfel de pas este inevitabil, iar comercianții trebuie să se pregătească încă de acum.

Elizabeth Parkins, profesoară la Roanoke College, subliniază că reducerea etapelor din procesul de cumpărare crește șansele ca un client să finalizeze tranzacția: „Fiecare pas eliminat înseamnă mai puține ocazii pentru ca acesta să se răzgândească.”

Impact asupra giganților din plăți și comerț electronic

Această integrare AI ar putea remodela ecosistemul plăților online. Interfețe consacrate precum Venmo sau Apple Pay ar putea fi parțial ocolite dacă platformele AI integrează propriile soluții de plată. Paul McAdam, expert în banking la J.D. Power, crede că marii jucători vor găsi modalități de adaptare, dar startup-urile mai mici ar putea fi afectate sever sau absorbite de competitori mai mari.

În loc să vadă AI-ul ca pe o amenințare, companii precum eBay și PayPal îl consideră o oportunitate de inovare. eBay, de exemplu, plănuiește să folosească AI pentru a oferi sugestii personalizate în timp real, în timp ce PayPal se folosește de parteneriatul cu Perplexity pentru a livra experiențe de plată rapide și sigure către cele peste 400 de milioane de conturi active din rețeaua sa.

Alex Graf, CEO al platformei Spryker, avertizează însă că miza reală nu este plata în sine, ci controlul atenției utilizatorului. Dacă până acum platforme precum Amazon sau Etsy atrăgeau cumpărătorii direct pe site-ul lor, noile asistenți AI pot deveni „pagina de start” a cumpărăturilor, oferind recomandări și încheind tranzacția pe loc.

„Vânzarea produsului nu mai este sursa principală de profit. Este monetizarea vizualizărilor și a timpului petrecut în ecosistem”, spune Graf, amintind că publicitatea în retail a devenit o piață globală de 50 de miliarde de dolari.

Experții IBM și ai altor companii de tehnologie cred că suntem „pe punctul unei revoluții” în comerțul digital. În scenariul viitor imaginat de Dee Waddell, director global la IBM, un client ar putea intra într-un chat cu ChatGPT sau Claude pentru a cere idei de cadouri, iar în câteva minute să primească recomandări, să confirme plata și adresa de livrare și să finalizeze comanda – totul fără să părăsească fereastra de conversație.

Această schimbare ar putea obliga comercianții să-și refacă strategiile de distribuție și marketing. Retailerii vor trebui fie să colaboreze direct cu platformele AI, fie să construiască propriile ecosisteme integrate pentru a rămâne relevanți.

Graf concluzionează că adevărații câștigători vor fi cei care reușesc să monetizeze nu doar tranzacția finală, ci și intenția de cumpărare, capturând atenția clientului încă din primele momente ale procesului.

Dacă aceste tendințe se confirmă, cumpărăturile online așa cum le știm astăzi ar putea fi complet diferite în doar câțiva ani, iar fereastra de chat ar putea deveni noul centru comercial al internetului.

