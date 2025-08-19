Inteligența artificială care îți înregistrează conversațiile private de la muncă

Otter.ai, compania cunoscută pentru aplicațiile sale de transcriere și luare de notițe bazate pe inteligență artificială, se confruntă cu un proces colectiv în California. Reclamația, depusă la o instanță federală pe 15 august 2025, acuză platforma că ar fi înregistrat convorbiri private fără a obține consimțământul tuturor participanților și că ar fi folosit aceste date pentru a-și antrena modelele de recunoaștere vocală. Dacă acuzațiile se confirmă, implicațiile ar putea fi majore, atât pentru companie, cât și pentru întreaga industrie a AI.

Procesul a fost inițiat de Justin Brewer, un rezident din San Jacinto, care susține că nu are nici măcar un cont Otter. El a participat în februarie la un apel pe Zoom, unde a descoperit ulterior că software-ul Otter Notetaker i-ar fi înregistrat și stocat vocea, fără ca el să știe sau să își dea acordul.

Cum funcționează Otter Notetaker și de ce ridică probleme

Otter Notetaker este un bot care se alătură apelurilor video pe platforme precum Zoom, Google Meet și Microsoft Teams, cu scopul de a transcrie conversațiile în timp real. În mod normal, dacă un utilizator cu cont Otter activează funcția, aplicația cere gazdei întâlnirii permisiunea de a înregistra. Totuși, conform plângerii depuse, softul nu verifică și consimțământul celorlalți participanți.

Mai mult, dacă gazda are integrat Otter direct cu platforma de videoconferință, botul poate intra în apel fără ca cineva să știe sau să aprobe explicit prezența lui. Reclamația subliniază că „Otter nu obține consimțământul prealabil, expres sau implicit, al persoanelor care participă la întâlniri unde este activat Otter Notetaker, înainte ca aplicația să înregistreze, să acceseze, să citească și să folosească conținutul conversațiilor”.

Această situație ar încălca atât legile federale, cât și pe cele din statul California privind interceptarea și protecția vieții private. În plus, documentele depuse acuză compania că utilizează înregistrările obținute pentru „beneficiul financiar propriu”, prin antrenarea modelelor de AI care alimentează serviciul.

Poziția companiei și argumentele din proces

Într-un răspuns transmis presei, reprezentanții Otter.ai au respins acuzațiile, afirmând că înregistrările nu sunt inițiate de companie, ci exclusiv de utilizatori. „Otter nu începe înregistrări de la sine. Acestea au loc doar atunci când un utilizator le activează, iar Termenii și Condițiile noastre precizează clar că utilizatorii sunt responsabili să obțină permisiunile necesare”, a transmis compania.

Avocații reclamantului contestă însă această poziție, acuzând Otter de „transfer ilegal al responsabilității” asupra clienților săi. În opinia acestora, faptul că software-ul permite înregistrarea fără un mecanism explicit de verificare a consimțământului fiecărui participant reprezintă o încălcare gravă a legislației.

Nu este prima dată când Otter.ai se confruntă cu critici. În trecut, un cercetător în AI a relatat că a primit o transcriere completă a unei întâlniri Zoom care continuase după ce el părăsise apelul, incluzând detalii sensibile. De asemenea, Politico a scris că un corespondent din China a descoperit că aplicația partaja datele utilizatorilor cu terți, în timpul unui interviu cu un activist uigur.

Impactul potențial asupra industriei de AI și confidențialității

Otter.ai, fondată în 2016 sub numele AISense, a crescut rapid, ajungând la peste 25 de milioane de utilizatori și venituri recurente anuale de peste 100 de milioane de dolari. Popularitatea sa se datorează tocmai promisiunii de a face întâlnirile mai eficiente, prin transcrieri automate și notițe generate de AI. Totuși, acuzațiile de acum pun sub semnul întrebării modul în care companiile de tehnologie gestionează datele personale ale utilizatorilor.

Dacă instanța va considera că Otter a încălcat legea, precedentul creat ar putea avea efecte directe asupra tuturor platformelor care folosesc AI pentru a colecta și procesa date sensibile. Într-o epocă în care aplicațiile bazate pe inteligență artificială sunt tot mai prezente în viața profesională, modul în care acestea obțin consimțământul și protejează confidențialitatea ar putea deveni subiect de reglementare strictă.

Pentru utilizatori, procesul scoate în evidență un risc pe care mulți îl ignoră: faptul că prezența într-o întâlnire online nu garantează controlul asupra modului în care vocea sau informațiile lor sunt folosite ulterior. În lipsa unor reguli clare și a unei transparențe totale, fiecare apel virtual poate deveni, fără știrea ta, o sursă de date pentru antrenarea algoritmilor companiilor tech.