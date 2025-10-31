Inteligența artificială aduce un val global de concedieri: mii de angajați pierd locul de muncă în marile corporații

Economia mondială traversează o nouă etapă de transformare, în care tehnologia devine tot mai prezentă, dar și tot mai disruptivă. În timp ce companiile investesc miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) și în automatizarea proceselor, tot mai mulți angajați își pierd locurile de muncă. Giganți precum Amazon, Nestlé și UPS au anunțat în ultimele luni zeci de mii de concedieri, într-un val global care începe să afecteze grav piața muncii.

Potrivit unei analize Reuters, aceste restructurări nu sunt cauzate doar de încetinirea economică, ci și de presiunea uriașă exercitată de acționari asupra companiilor, care trebuie să demonstreze că investițiile în AI aduc economii reale.

Concedieri masive la nivel mondial: Amazon, Nestlé și UPS în prim-plan

Datele raportate de agenția Reuters arată că în SUA au fost anunțate peste 25.000 de concedieri în luna octombrie 2025, la care se adaugă cele 48.000 de posturi eliminate de UPS la începutul anului. Gigantul logistic american trece prin cea mai amplă reorganizare din ultimul deceniu, motivată de automatizarea lanțurilor de livrare și de scăderea volumelor comerciale.

În Europa, situația este la fel de tensionată. Nestlé a confirmat eliminarea a 16.000 de locuri de muncă, parte dintr-o restructurare istorică, cea mai amplă din existența companiei. Grupul elvețian investește masiv în sisteme de analiză predictivă și în soluții AI care optimizează producția și distribuția, dar reduc totodată nevoia de personal.

Amazon a fost una dintre primele companii americane care au introdus automatizarea la scară largă. După ce a implementat tehnologii de gestionare a depozitelor bazate pe roboți și algoritmi AI, compania a confirmat până la 14.000 de concedieri, dar surse apropiate estimează că cifra ar putea ajunge la 30.000 în următoarele luni. Cele mai afectate sunt posturile din zona corporativă și administrativă, unde algoritmii de optimizare și analiza datelor au preluat deja o parte din atribuții.

Și alte corporații importante — precum Target, Procter & Gamble sau Carter’s — au anunțat reduceri de personal, în special în rândul angajaților de birou. În multe cazuri, aceste tăieri sunt justificate prin nevoia de eficiență și prin integrarea instrumentelor AI care pot îndeplini sarcini repetitive cu costuri mult mai mici.

Automatizarea și presiunea investitorilor: o tranziție rapidă, dar dureroasă

Dincolo de cifre, tendința este clară: inteligența artificială schimbă fundamental modul de funcționare al marilor corporații. Conform unui sondaj realizat de KPMG, 78% dintre directorii americani declară că se află sub presiunea acționarilor de a demonstra că investițiile în AI reduc costurile și cresc profitabilitatea.

În ultimele luni, investițiile în tehnologii de automatizare și machine learning au crescut cu 14%, un procent uriaș la scară globală. Companiile justifică aceste decizii prin potențialul uriaș al AI de a crește productivitatea și de a elimina erorile umane. În realitate, însă, efectul imediat este o reducere masivă a forței de muncă.

Analiștii avertizează că firmele trec printr-o fază de „low-hiring, low-firing” – o perioadă în care se fac puține angajări, dar și concedierile sunt selective, vizând în special posturile care pot fi automatizate. Deși aceste reduceri nu par, la prima vedere, dramatice la nivel macroeconomic, ele creează incertitudine și afectează încrederea consumatorilor.

Pentru lucrătorii din birouri, efectele sunt resimțite deja. O parte semnificativă a sarcinilor administrative, de analiză sau de redactare este preluată de sisteme AI capabile să producă rapoarte, să gestioneze e-mailuri și să optimizeze comunicarea internă. În acest context, rolurile de mijloc — cele între management și execuție — devin cele mai vulnerabile.

Riscuri pentru economie și pentru piața muncii globale

Economiștii avertizează că valul de concedieri ar putea declanșa o criză de încredere pe piața muncii, într-un moment în care economia globală este deja sub presiune din cauza inflației ridicate și a tensiunilor comerciale dintre marile puteri.

În Statele Unite, politicile comerciale recente, inclusiv tarifele impuse de administrația Trump, au afectat exporturile și au crescut costurile de producție. În acest context, automatizarea este văzută ca o soluție pentru eficiență, dar și ca o formă de adaptare la o economie tot mai impredictibilă.

Pe termen lung, însă, specialiștii avertizează că dependența excesivă de AI și de automatizare ar putea amplifica inegalitățile sociale. Joburile de rutină dispar, iar locurile de muncă noi create în domenii tehnologice nu pot fi ocupate de toți cei disponibilizați.

În același timp, lipsa investițiilor în recalificare și educație profesională ar putea crea o „prăpastie digitală” între cei care pot lucra alături de AI și cei care sunt înlocuiți de ea.

Unii experți cer guvernelor să intervină prin politici active de sprijin pentru lucrătorii afectați, programe de reconversie profesională și reglementări care să impună companiilor o tranziție mai responsabilă. Fără astfel de măsuri, valul de concedieri din 2025 riscă să devină doar începutul unei crize mai profunde.

Tranziția către o economie dominată de inteligența artificială este inevitabilă, însă ritmul accelerat cu care companiile renunță la angajați ridică întrebări esențiale despre echilibrul dintre progres tehnologic și responsabilitate socială. Dacă marile corporații continuă să reducă masiv personalul fără a crea alternative viabile, lumea muncii ar putea intra într-o eră de incertitudine, în care stabilitatea devine un privilegiu, nu o normă.