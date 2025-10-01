Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă

În timp ce toamna își face simțită prezența în mare parte din Europa, cu dimineți reci, ploi dese și zile tot mai scurte, există un loc unde vara pare să nu se termine niciodată. Pentru cei care nu sunt pregătiți să renunțe la soarele cald și la atmosfera de vacanță, există o destinație mediteraneană care oferă în continuare temperaturi de vară și în octombrie.

Cipru, insula unde vara durează opt luni pe an

Cipru, a treia cea mai mare insulă din Mediterană, se bucură de un climat subtropical ce îi oferă turiștilor veri lungi și calde, care se întind din aprilie până în noiembrie. Chiar și în luna octombrie, temperaturile pot ajunge la 28°C sau chiar mai mult, transformând insula într-un refugiu perfect pentru cei care fug de vremea mohorâtă a toamnei europene.

Un avantaj important îl reprezintă și faptul că Cipru se află la mai puțin de trei ore de zbor din România, ceea ce îl face accesibil pentru turiștii care vor să profite de ultimele zile însorite ale sezonului.

Stațiuni animate și plaje liniștite în mijloc de toamnă

Deși multe destinații europene își închid porțile la final de sezon, stațiunile din Cipru rămân deschise și primitoare. În Paphos și Limassol, restaurantele și cluburile pentru copii funcționează la fel ca în plină vară, oferind familiilor activități variate.

În schimb, plajele din Protaras și Ayia Napa, de obicei aglomerate în sezonul estival, devin în această perioadă mult mai liniștite, fiind ideale pentru familiile cu copii sau pentru turiștii care caută relaxare. În Golful Fig Tree, din Protaras, apa mării are în jur de 24°C, iar vizitatorii pot alege între snorkeling, plimbări cu barca sau simple momente de relaxare pe nisipul fin. Limassol impresionează la rândul său prin plajele cu steag albastru și portul de agrement modern.

Atracții și parcuri acvatice pentru toate vârstele

Cei care nu se mulțumesc doar cu soare și plajă găsesc în Cipru numeroase atracții. Ayia Napa rămâne una dintre cele mai animate destinații, cu WaterWorld – un parc acvatic cu tematică greacă – printre cele mai populare obiective. În Paphos, turiștii pot vizita parcul acvatic Aphrodite, dar și Mormintele Regilor, un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Istoria este prezentă la tot pasul, mai ales în Larnaca, cel mai vechi oraș al insulei, care adăpostește muzee, biserici și catedrale ce spun povestea unei civilizații milenare.

Bucătăria cipriotă, un mix între Grecia și Orientul Mijlociu

Vacanța în Cipru nu este completă fără o incursiune culinară. Meze, format din mici porții de mâncare, este unul dintre cele mai populare moduri de a descoperi bucătăria locală, unde preparatele cu carne la grătar, fructe de mare și brânza halloumi domină mesele. Printre rețetele tradiționale se numără souvlaki, stifado și makaronia tou fournou, alături de preparate inspirate din gastronomia britanică, menite să satisfacă toate gusturile.

Mărturii ale turiștilor: „Încă purtam mâneci scurte seara”

Experiențele celor care au vizitat Cipru în octombrie confirmă faptul că insula este o alegere ideală pentru o vacanță de toamnă.

„Am fost de patru ori la Paphos în octombrie”, a scris un utilizator pe Tripadvisor. „Temperatura la mijlocul lunii era în jur de 28 de grade, cu cer albastru superb. Am putut mânca afară seara devreme și am folosit doar o șal mai târziu.”

Un alt vizitator a menționat: