Inspectorii ANAF, nevoiţi să spargă uşa casei lui Klaus Iohannis pentru că fostul preşedinte spusese că nu are cheia imobilului. Ce au găsit în interior oamenii legii

Situație fără precedent la Sibiu: inspectorii ANAF au fost nevoiți să forțeze ușa imobilului confiscat de la fostul președinte Klaus Iohannis, după ce acesta, prin avocat, a transmis că nu deține cheia casei și, prin urmare, nu se poate prezenta la predarea acesteia. Informația a fost confirmată de Adrian Nica, șeful ANAF, într-o declarație pentru Antena 3 CNN.

Ce au găsit inspectorii ANAF în casă

Potrivit lui Nica, acțiunea a avut loc la imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, casă pe care soții Iohannis au pierdut-o definitiv în instanță, după un lung proces.

„Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare. Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului”, a explicat Adrian Nica, la Antena 3 CNN.

După ce au spart ușa, inspectorii au făcut inventarierea bunurilor și au constatat că imobilul se afla într-o stare avansată de degradare. „Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului”, a precizat șeful ANAF.

În urma acestei acțiuni, instituția fiscală a anunțat că va solicita suplimentar de plată suma datorată de soții Iohannis și va dispune măsuri asiguratorii asupra bunurilor acestora, pentru recuperarea prejudiciului.

„ANAF va proceda la inițierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita suplimentar de plată sumele datorate, precum şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului”, a adăugat Adrian Nica.

Aproape un milion de euro de returnat statului

Potrivit surselor Antena 3 CNN, soții Iohannis ar fi obligați să returneze aproape 1 milion de euro – o sumă care reprezintă veniturile obținute ilegal din chirii pentru imobilul din Sibiu, la care se adaugă dobânzi și penalități. Mai exact, familia Iohannis ar trebui să restituie 4,7 milioane de lei (aproximativ 929.000 de euro) pentru perioada în care au închiriat jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între 2001 și 2015, unei bănci comerciale.

Dosarul privind casa din centrul Sibiului este unul vechi, controversat și cu implicații juridice majore. Instanțele au stabilit definitiv că imobilul a fost obținut pe baza unor acte false, motiv pentru care acesta a revenit în proprietatea statului român.

Adrian Nica a mai precizat că, până în prezent, nu există indicii că fostul președinte sau soția sa ar intenționa să achite sumele datorate. ANAF a transmis explicațiile privind modul de calcul, însă familia Iohannis nu a făcut niciun pas concret către plată. După finalizarea inventarierii bunurilor, ANAF urmează să depună o nouă acțiune în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciului.