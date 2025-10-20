Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
20 oct. 2025 | 08:59
de Iulia Kelt

Industria AI, susținută de muncitori exploatați din țările sărace: cât valorează un „bănuț” de suferință

TEHNOLOGIE
Industria AI, susținută de muncitori exploatați din țările sărace: cât valorează un „bănuț” de suferință
Oamenii săraci, victime indirecte ale industriei AI / Foto: Colaj Playtech realizat cu intreligența artificială

Inteligența artificială, considerată adesea simbolul progresului tehnologic, se bazează pe o realitate mai puțin vizibilă: munca prost plătită a contractanților din țările în curs de dezvoltare.

În spatele platformelor care generează texte, imagini sau muzică stau mii de oameni obligați să eticheteze date ore întregi pentru sume derizorii.

Potrivit unei investigații realizate de Agence France-Presse, lucrători din Kenya, Columbia și India reclamă condițiile precare din această industrie.

Vezi și:
Cipul „curcubeu”, creat accidental, ar putea revoluționa industrii întregi. Cum poate aduce „plusvaloare” în AI și nu numai?
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level

Munca lor, esențială pentru antrenarea algoritmilor, presupune examinarea unor materiale extrem de sensibile, inclusiv imagini de la scene de crimă, pentru ca sistemele AI să poată „învăța” să recunoască și să descrie conținutul.

Etichetarea datelor, munca invizibilă care alimentează AI

Deși activitatea se desfășoară online, de acasă, nu este deloc una confortabilă. Muncitorii relatează programe epuizante, lipsa oricărei forme de protecție și expunerea constantă la conținut violent sau traumatizant.

În multe privințe, situația lor amintește de cea a moderatorilor de conținut angajați de platformele sociale, confruntați zilnic cu materiale grafice sau abuzive.

Ephantus Kanyugi, un lucrător din Kenya, a povestit pentru AFP că petrecea zile întregi analizând fotografii cu victime ale crimelor.

„Nu ni s-a oferit niciun fel de sprijin psihologic”, a spus el, explicând că mulți colegi dezvoltă tulburări de anxietate, depresie sau probleme de vedere din cauza orelor îndelungate petrecute în fața ecranului.

Companii uriașe, responsabilități minime

Muncitorii precum Kanyugi nu sunt angajați direct de marile companii de AI, ci de firme intermediare care subcontractează lucrările de etichetare.

Printre cele mai mari se numără Scale AI, un furnizor din Silicon Valley care colaborează cu giganți precum OpenAI, Meta și chiar cu Pentagonul american.

Unul dintre partenerii săi, Remotasks, este acuzat că plătește lucrătorii doar cu un cent pentru fiecare sarcină completată, chiar dacă aceasta poate dura ore întregi.

Condițiile, spun lucrătorii, seamănă cu o formă modernă de sclavie: programe de până la 20 de ore pe zi, șase zile pe săptămână, pentru un venit abia suficient de supraviețuire, uneori nici măcar plătit la timp.

Industria AI continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat, iar aceste practici ridică întrebări etice majore. În timp ce Occidentul se bucură de progresele inteligenței artificiale, mii de oameni din Sudul global plătesc prețul real al acestei revoluții digitale. Poate că următoarea întrebare pentru un chatbot ar trebui să fie nu „cât de inteligent este?”, ci „cine a muncit ca el să existe?”.

Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi
Recomandări
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce legea nu este clară pe subiect
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce legea nu este clară pe subiect
Tabel: Noile vârste standard de pensionare pentru femei și bărbați, potrivit noii Legi a Pensiilor. Stagiile complete și minime de cotizare
Tabel: Noile vârste standard de pensionare pentru femei și bărbați, potrivit noii Legi a Pensiilor. Stagiile complete și minime de cotizare
„Epoca de aur a prostiei?” – cum tehnologia ne tocește gândirea și transformă mintea umană într-un algoritm obedient
„Epoca de aur a prostiei?” – cum tehnologia ne tocește gândirea și transformă mintea umană într-un algoritm obedient
Peter Thiel și obsesiile sale apocaliptice: De la imperiul tehnologic la teoria Antihristului, două concepte care nu par să se potrivească, dar reușeșc să conviețuiască în mintea lui
Peter Thiel și obsesiile sale apocaliptice: De la imperiul tehnologic la teoria Antihristului, două concepte care nu par să se potrivească, dar reușeșc să conviețuiască în mintea lui
Ce faci dacă nu îți mai poți accesa contului de Gmail. De ce ar trebui să apelezi la un prieten de încredere, conform Google
Ce faci dacă nu îți mai poți accesa contului de Gmail. De ce ar trebui să apelezi la un prieten de încredere, conform Google
20 octombrie, o zi care a schimbat istoria: frontiere redesenate, războaie decisive și simboluri culturale durabile
20 octombrie, o zi care a schimbat istoria: frontiere redesenate, războaie decisive și simboluri culturale durabile
Trafic blocat din cauza iernii timpurii: viscolul a închis drumuri naționale, restricții și pe DN 1
Trafic blocat din cauza iernii timpurii: viscolul a închis drumuri naționale, restricții și pe DN 1
Modelul Mercedes de care nu ai auzit niciodată și te poate duce oriunde în lume
Modelul Mercedes de care nu ai auzit niciodată și te poate duce oriunde în lume
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...