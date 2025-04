Indicatorul rutier de cedează trecerea – toți șoferii trebuie să cunoască legislația din România. Ce responsabilități ai, cum respecți Codul Rutier și eviți amenzi

Conducătorii auto sunt obligați să cunoască în detaliu legislația rutieră pentru a putea circula în siguranță și pentru a evita sancțiuni sau accidente grave. Unul dintre cele mai importante indicatoare din trafic este „Cedează trecerea”, un semn de circulație esențial pentru stabilirea priorității în intersecții. Respectarea acestuia este vitală pentru siguranța rutieră și evitarea consecințelor juridice și financiare.

Ce reprezintă indicatorul „Cedează trecerea” și când apare

Indicatorul „Cedează trecerea” este ușor de recunoscut, fiind în formă de triunghi cu vârful în jos, cu margini roșii și interior alb. Acesta este amplasat, în general, la intersecția unui drum secundar cu unul principal, indicând clar că vehiculele de pe drumul secundar trebuie să acorde prioritate celor de pe drumul prioritar.

La vederea acestui indicator, conducătorul auto nu trebuie neapărat să oprească, dar este obligatoriu să reducă semnificativ viteza și să se asigure că drumul prioritar este liber înainte de a pătrunde în intersecție. Dacă observă vehicule care circulă pe drumul prioritar, este necesar să oprească complet și să permită trecerea acestora înainte de a continua deplasarea.

Este important de subliniat faptul că nerespectarea acestui indicator poate avea consecințe grave. În cazul unui accident provocat prin neacordarea priorității, șoferul responsabil riscă o sancțiune de 6 până la 8 puncte amendă și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile.

Situații speciale privind indicatorul „Cedează trecerea”

O situație des întâlnită, dar care poate crea confuzie printre șoferi, este cea în care într-o intersecție unul dintre conducători auto are semnul „Cedează trecerea”, iar altul indicatorul „STOP”. Deși semnul „STOP” obligă șoferul să oprească indiferent de condiții, cele două semne nu stabilesc o prioritate între conducători. Astfel, niciunul dintre cei doi șoferi nu are automat prioritate, aplicându-se în acest caz regula priorității de dreapta. Asta înseamnă că șoferul care are vehiculul în dreapta sa va acorda prioritate.

Ignorarea regulilor referitoare la acest indicator poate conduce nu numai la accidente grave, ci și la amenzi usturătoare și suspendarea dreptului de a conduce. Concret, dacă un șofer nu respectă indicatorul și nu acordă prioritate, poate primi 4 sau 5 puncte de amendă, alături de suspendarea permisului pentru o durată de 30 de zile.

În concluzie, cunoașterea și respectarea indicatorului „Cedează trecerea” sunt esențiale pentru evitarea accidentelor și a sancțiunilor. Atenția sporită, reducerea vitezei și respectarea strictă a Codului Rutier sunt comportamente obligatorii pentru toți participanții la trafic.