Indicatorul alb cu o cruce roşie dă mari bătăi de cap locuitorilor dintr-un oraş european. Ce ar trebui să facă şoferii atunci când îl văd

Într-un oraș din Marea Britanie, șoferii și locuitorii au fost luați prin surprindere de un semn neobișnuit apărut în oraș, care a stârnit confuzie și discuții aprinse despre siguranță. Vezi ce reprezintă de fapt acest indicator.

Ce reprezintă indicatorul alb cu cruce roşie

Locuitorii din Birmingham au reacționat după ce Consiliul Local a anunțat că steagurile englezești arborate pe stâlpii de iluminat vor fi îndepărtate.

Prin urmare, steagul Uniunii Jack și Crucea Sfântului Gheorghe au fost expuse în cartierele Weoley Castle și Northfield. Mai mult, unii cetățeni au pictat crucea Sfântului Gheorghe pe mini-sensurile giratorii din oraș.

Localnicii au declarat că au făcut acest gest din patriotism, parte a unei mișcări online numite ”Operațiunea Ridicați culorile”. Cu toate acestea, Consiliul Local a subliniat riscurile pentru șoferi și pietoni, avertizând că obiectele neautorizate sunt periculoase.

”Consiliul a îndepărtat aproximativ 200 de steaguri în timp ce a modernizat iluminatul stradal cu lămpi LED eficiente din punct de vedere energetic”, au precizat autoritățile, potrivit BBC.

Poliția din West Midlands a declarat că nu a primit nicio plângere penală, dar va investiga orice sesizare privind daune penale făcută de autoritatea locală sau de un membru al publicului.

”Nu sunt de acord cu vandalizarea drumurilor sau a sensurilor giratorii”

Opiniile locuitorilor sunt diverse. O femeie din Kings Heath a declarat: ”Nu este altceva decât vandalism pur și simplu. Nu este nimic patriotic în a avea o cutie de spray și a deteriora un sens giratoriu. Consiliul local nu își permite să repare gropile, darămite să vopsească din nou mini-insulele pe care idioții le-au vandalizat.”

Ian Anderson, în vârstă de 40 de ani, a spus: ”Cu siguranță nu sunt de acord cu vandalizarea drumurilor sau a sensurilor giratorii, până la urmă steagurile sunt doar steaguri și pot fi date jos. Cu toate acestea, există un sentiment real că oamenii care sunt mândri să fie britanici sunt făcuți să se simtă rușinați de patriotismul lor. Nu văd nimic rău în steagurile de pe stâlpii de iluminat, îmi amintesc de Cupa Mondială sau de Jocurile Olimpice.”

Un alt localnic a declarat pentru sursa citată: ”Nu este patriotic. Pare doar o scuză pentru xenofobie. Există modalități mai bune de a-ți arăta mândria – modalități care sunt incluzive și respectuoase, fără a recurge la vandalism.”

În același timp, mai mulți locuitori din Weoley Castle și Northfield consideră că afișarea steagurilor este un gest patriotic. O femeie a spus: ”Este un gest patriotic, așa că mi se pare minunat. Ne simbolizează pe noi, nu-i așa, Marea Britanie?”

Siguranța rutieră și sfaturi pentru șoferi

Pentru șoferii care întâlnesc aceste sensuri giratorii pictate, autoritățile recomandă prudență maximă. Este important să respecte semnele de circulație, să reducă viteza și să fie atenți la ceilalți participanți la trafic.

Orice interferență cu marcajele rutiere sau obiectele neautorizate poate crea riscuri majore, iar poliția va investiga incidentele care pun în pericol siguranța rutieră.