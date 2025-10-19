Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 14:21
de Filon Stan

Indicator auto nou. Ce trebuie să faci când vezi rombul alb cu cifra 3 pe el

Social
Indicator auto nou. Ce trebuie să faci când vezi rombul alb cu cifra 3 pe el
Indicatorul rutier care i-a contrariat pe soferi

Mulți șoferi s-au întrebat, poate, ce semnificație are acel indicator rutier albastru, în formă de romb, cu numărul 3 în interior. În spatele acestui semn se ascunde o regulă specială de circulație, menită să reducă aglomerația din trafic și să încurajeze transportul în comun sau utilizarea în comun a mașinilor.

Indicator nou pentru șoferi

Semnul marchează așa-numita „bandă pentru transport în comun” sau „Mass Transit Lane”, cunoscută la nivel internațional și sub denumirea de „HOV lane” – prescurtare de la High Occupancy Vehicle lane.

Cifra 3 aflată pe indicatorul rutier indică numărul minim de pasageri pe care trebuie să îi aibă un vehicul pentru a circula legal pe acea bandă. Astfel, pe banda specială pot circula:

Vezi și:
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
Indicatorul alb cu o cruce roşie dă mari bătăi de cap locuitorilor dintr-un oraş european. Ce ar trebui să facă şoferii atunci când îl văd
  • autobuzele de transport public,
  • taxiurile,
  • microbuzele și autobuzele școlare,
  • autoturismele private care transportă cel puțin trei persoane (inclusiv șoferul).

Prin această regulă, autoritățile încearcă să reducă numărul de mașini cu un singur ocupant, să fluidizeze traficul și să reducă poluarea urbană.

Cine nu are voie pe această bandă

Pe „banda de transport în comun” accesul este interzis:

  • autoturismelor cu mai puțin de 3 persoane la bord,
  • camioanelor și vehiculelor de marfă,
  • bicicletelor,
  • vehiculelor cu trei roți (precum tuk-tuk-uri sau tricicluri motorizate).

Scopul este ca banda să fie rezervată mijloacelor de transport de masă și vehiculelor care transportă un număr mai mare de persoane, pentru a asigura un flux rapid și constant.

Cum se aplică în alte țări

În mai multe orașe din lume, de la Bangkok până la metropole din SUA sau Canada, aceste benzi sunt folosite cu succes în orele de vârf. De exemplu, în Bangkok, pe Nakhon Sawan Road sau pe bulevardul Rama III, banda BRT (Bus Rapid Transit) poate fi folosită de autoturismele cu minimum 3 ocupanți în intervalele 07:00–09:00 și 17:00–19:00.

Rezultatul? Timpul de deplasare s-a redus, traficul a devenit mai fluent, iar emisiile de noxe au scăzut.

De ce contează respectarea acestor reguli

Regulile pentru „benzile de transport în comun” nu au doar un scop administrativ, ci unul de siguranță și eficiență. Ele contribuie la reducerea blocajelor din orele de vârf, încurajarea transportului partajat, scăderea poluării urbane, dar și la un flux mai rapid pentru transportul public.

Respectarea acestor semne nu doar că te ajută să eviți amenda, ci și să contribui la un trafic mai curat și mai eficient, o direcție spre care tot mai multe orașe din lume se îndreaptă. Chiar dacă acest semn de circulație nu se regăsește încă în România, cunoașterea lui este foarte importantă pentru șoferii români care conduc în afara țării.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Apar imagini cu oameni care intră într-o clădire afectată de explozie, însă nu sunt din blocul din Rahova. Avertisment MAI: „Nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate”
Apar imagini cu oameni care intră într-o clădire afectată de explozie, însă nu sunt din blocul din Rahova. Avertisment MAI: „Nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate”
„Nu zi” sau nu „zice”? Forma corectă, potrivit normelor de limbă română
„Nu zi” sau nu „zice”? Forma corectă, potrivit normelor de limbă română
Rezerviștii nu prea s-au descurcat la exercițiile impuse de Ministerul Apărării. „Nu mai suntem să fugim în urma tancului”
Rezerviștii nu prea s-au descurcat la exercițiile impuse de Ministerul Apărării. „Nu mai suntem să fugim în urma tancului”
De ce nu este bine să laşi cheia în broască noaptea. Motivul nebănuit, explicat de specialişti
De ce nu este bine să laşi cheia în broască noaptea. Motivul nebănuit, explicat de specialişti
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei
Când are loc solstițiul de iarnă 2025. Obiceiuri româneşti
Când are loc solstițiul de iarnă 2025. Obiceiuri româneşti
Vești bune pentru românii care au contract cu PPC. Ce beneficii primesc în plus la factură
Vești bune pentru românii care au contract cu PPC. Ce beneficii primesc în plus la factură
Ce a spus Diana Şoşoacă la gala de la Moscova la care a fost invitat şi Vladimir Putin. „Am venit în numele păcii”
Ce a spus Diana Şoşoacă la gala de la Moscova la care a fost invitat şi Vladimir Putin. „Am venit în numele păcii”
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Playtech Știri
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a început să plângă la înmormântare, însă Salman Khan i-a fost alături. Foto
Playtech Știri
Ea este tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova. Familia şi apropiaţii, distruşi de durere: „Ziua ta era aproape, urma să împlinești 24 de ani”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...