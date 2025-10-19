Indicator auto nou. Ce trebuie să faci când vezi rombul alb cu cifra 3 pe el

Mulți șoferi s-au întrebat, poate, ce semnificație are acel indicator rutier albastru, în formă de romb, cu numărul 3 în interior. În spatele acestui semn se ascunde o regulă specială de circulație, menită să reducă aglomerația din trafic și să încurajeze transportul în comun sau utilizarea în comun a mașinilor.

Indicator nou pentru șoferi

Semnul marchează așa-numita „bandă pentru transport în comun” sau „Mass Transit Lane”, cunoscută la nivel internațional și sub denumirea de „HOV lane” – prescurtare de la High Occupancy Vehicle lane.

Cifra 3 aflată pe indicatorul rutier indică numărul minim de pasageri pe care trebuie să îi aibă un vehicul pentru a circula legal pe acea bandă. Astfel, pe banda specială pot circula:

autobuzele de transport public,

taxiurile,

microbuzele și autobuzele școlare,

autoturismele private care transportă cel puțin trei persoane (inclusiv șoferul).

Prin această regulă, autoritățile încearcă să reducă numărul de mașini cu un singur ocupant, să fluidizeze traficul și să reducă poluarea urbană.

Cine nu are voie pe această bandă

Pe „banda de transport în comun” accesul este interzis:

autoturismelor cu mai puțin de 3 persoane la bord,

camioanelor și vehiculelor de marfă,

bicicletelor,

vehiculelor cu trei roți (precum tuk-tuk-uri sau tricicluri motorizate).

Scopul este ca banda să fie rezervată mijloacelor de transport de masă și vehiculelor care transportă un număr mai mare de persoane, pentru a asigura un flux rapid și constant.

Cum se aplică în alte țări

În mai multe orașe din lume, de la Bangkok până la metropole din SUA sau Canada, aceste benzi sunt folosite cu succes în orele de vârf. De exemplu, în Bangkok, pe Nakhon Sawan Road sau pe bulevardul Rama III, banda BRT (Bus Rapid Transit) poate fi folosită de autoturismele cu minimum 3 ocupanți în intervalele 07:00–09:00 și 17:00–19:00.

Rezultatul? Timpul de deplasare s-a redus, traficul a devenit mai fluent, iar emisiile de noxe au scăzut.

De ce contează respectarea acestor reguli

Regulile pentru „benzile de transport în comun” nu au doar un scop administrativ, ci unul de siguranță și eficiență. Ele contribuie la reducerea blocajelor din orele de vârf, încurajarea transportului partajat, scăderea poluării urbane, dar și la un flux mai rapid pentru transportul public.

Respectarea acestor semne nu doar că te ajută să eviți amenda, ci și să contribui la un trafic mai curat și mai eficient, o direcție spre care tot mai multe orașe din lume se îndreaptă. Chiar dacă acest semn de circulație nu se regăsește încă în România, cunoașterea lui este foarte importantă pentru șoferii români care conduc în afara țării.