Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul

În România, statul continuă să acorde sprijin pensionarilor cu venituri reduse printr-o măsură socială menită să reducă sărăcia și să îmbunătățească nivelul de trai al acestei categorii vulnerabile. Este vorba despre indemnizația socială pentru pensionari, un ajutor financiar care completează pensia atunci când aceasta nu atinge un anumit prag stabilit de lege.

De la pensie socială la indemnizație socială: schimbarea denumirii în 2010

Această formă de sprijin are o istorie de peste un deceniu, fiind introdusă pentru prima dată în anul 2009, sub denumirea de „pensie socială minimă garantată”. Prin Ordonanța de Urgență nr. 6 din februarie 2009, autoritățile au decis implementarea acestei măsuri, cu scopul de a asigura un venit minim persoanelor vârstnice care trăiesc din pensii foarte mici.

În primii ani de aplicare, această pensie socială minimă garantată a fost deseori confundată cu o nouă categorie de pensie, deși, în realitate, era un ajutor de natură socială, nu o prestație de asigurări sociale. Pentru a clarifica situația, începând cu 3 iulie 2010, termenul „pensie socială minimă garantată” a fost înlocuit oficial cu „indemnizație socială pentru pensionari”.

Această modificare nu a afectat modul de acordare, ci doar a subliniat faptul că sprijinul nu reprezintă o categorie distinctă de pensie. Indemnizația are rolul de a completa suma primită lunar de pensionari, astfel încât venitul total să atingă pragul minim stabilit de lege.

Cine are dreptul la indemnizația socială pentru pensionari

Indemnizația socială pentru pensionari se acordă tuturor persoanelor pensionate din sistemul public de pensii, indiferent de tipul de pensie de care beneficiază. Așadar, pot primi acest sprijin:

pensionarii pentru limită de vârstă;

pensionarii anticipați;

persoanele care primesc pensie de invaliditate;

pensionarii de urmaș.

De asemenea, nu contează data la care o persoană s-a înscris la pensie, ci doar cuantumul veniturilor pe care le încasează lunar. Dacă suma totală provenită din pensii și alte drepturi stabilite de sistemul public de pensii se află sub plafonul stabilit prin lege, statul completează diferența până la nivelul indemnizației.

Cât valorează indemnizația socială în 2025

În anul 2024, plafonul stabilit pentru acordarea indemnizației a fost de 1.281 de lei. Cu alte cuvinte, pensionarii care încasau mai puțin de această sumă au primit din partea statului diferența până la acest nivel.

În anul 2025, cuantumul exact va fi actualizat printr-o nouă hotărâre, dar principiul de calcul rămâne același: indemnizația socială se stabilește ca diferență între pragul minim legal și venitul total din pensii. Această sumă este suportată din bugetul de stat, și nu din cel al asigurărilor sociale, evidențiind caracterul său de ajutor social, nu de pensie contributivă.

Este important de menționat că indemnizația socială nu apare distinct pe decizia de pensionare, ci este trecută doar pe cuponul de pensie, acolo unde figurează ca sumă suplimentară. Aceasta completează venitul lunar al beneficiarului, asigurându-i un minim garantat de trai.

Scopul măsurii: protecția socială a vârstnicilor vulnerabili

Introducerea indemnizației sociale pentru pensionari a avut la bază nevoia de a combate sărăcia în rândul persoanelor în vârstă, un segment de populație afectat frecvent de venituri mici și de lipsa altor surse de trai. Prin această măsură, statul român a dorit să asigure un nivel minim de venituri care să permită acoperirea cheltuielilor de bază, în special pentru persoanele care au avut contribuții mici la sistemul public de pensii.

Astfel, indemnizația socială reprezintă un element esențial al politicii sociale din România, oferind sprijin direct acelor pensionari care altfel s-ar confrunta cu dificultăți majore de supraviețuire.