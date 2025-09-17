Indemnizația socială pentru pensionari, în 2025. Câţi bani primesc bătrânii?

Guvernul a stabilit noi măsuri de protecție socială pentru pensionari în anul 2025, vizând sprijinirea celor cu venituri reduse. În contextul creșterii prețurilor și al nevoii de echilibru în bugetele vârstnicilor, Executivul a aprobat acordarea unei indemnizații sociale care va ajunge la milioane de beneficiari din țară și din străinătate.

Cine sunt pensionarii care primesc sprijinul

Potrivit ordonanței de urgență adoptate, pensionarii din sistemul public de pensii și din sistemul pensiilor militare de stat vor beneficia de ajutor financiar dacă veniturile lor nu depășesc 2.574 de lei. Pragul stabilit coincide cu valoarea netă a salariului minim pe economie și a fost ales ca reper pentru ca pensionarii să nu aibă venituri mai mici decât acest nivel.

Astfel, cei care se încadrează în această categorie vor primi o indemnizație de 800 de lei, sumă menită să asigure o mai bună susținere financiară pentru categoriile vulnerabile.

Cum se face plata ajutorului

Indemnizația socială se va acorda în două tranșe egale de câte 400 de lei, în lunile aprilie și decembrie 2025. Plata va fi realizată prin intermediul caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, astfel încât banii să ajungă direct la beneficiari.

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie se stabilesc după data de 1 aprilie 2025, ajutorul va fi primit doar în luna decembrie, în cuantum de 400 de lei.

Un alt aspect important este că la stabilirea plafonului de 2.574 lei nu se iau în considerare eventualele diferențe de drepturi bănești pe care pensionarii le-ar putea primi în martie sau noiembrie 2025 pentru perioade anterioare acestor luni.

Sprijinul nu influențează alte drepturi sociale

Executivul a precizat clar că această indemnizație socială nu se ia în calcul la determinarea altor beneficii. Mai exact, ajutorul de 800 de lei nu afectează stabilirea plafonului pentru programul de compensare a medicamentelor cu 90%, nu influențează acordarea venitului minim de incluziune și nici posibilitatea de a primi bilete de tratament balnear prin sistemul organizat de Casa Națională de Pensii Publice.

Această măsură a fost gândită pentru a nu crea dezechilibre sau pierderi de drepturi pentru cei care au nevoie și de alte forme de sprijin.

Câți pensionari vor beneficia de sprijin

Datele oficiale arată că în România există în prezent aproape 2,7 milioane de pensionari cu venituri sub sau egale cu 2.574 lei. Dintre aceștia, 86.263 locuiesc în străinătate, dar au domiciliul legal în România și vor putea, de asemenea, beneficia de sprijinul acordat de stat.

Finanțarea pentru plata acestor sume va fi asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, dar și prin instituții precum Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații, în funcție de categoria de pensionari.

O măsură de echilibru social

Executivul a explicat că indemnizația socială din 2025 este necesară pentru adecvarea veniturilor pensionarilor la realitățile economice actuale. Deoarece pensia este un venit de înlocuire a salariului, statul a considerat necesar să vină în sprijinul celor care se află sub nivelul salariului minim net.

Astfel, prin aplicarea acestei măsuri, Guvernul încearcă să reducă diferențele sociale și să ofere un minim de siguranță financiară pentru milioane de vârstnici.