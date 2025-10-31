Ultima ora
31 oct. 2025
Daoud Andra

Incident pe Aeroportul Băneasa: un avion de mici dimensiuni a ratat aterizarea. Un zbor redirecționat spre Otopeni
Un incident aviatic s-a produs vineri dimineață, pe Aeroportul Aurel Vlaicu – Băneasa, după ce o aeronavă de mici dimensiuni, aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă, a ratat aterizarea și a ajuns în afara pistei, pe zona verde din apropiere. Din fericire, niciuna dintre cele două persoane aflate la bord nu a fost rănită.

Incident aviatic vineri dimineața

Potrivit informațiilor furnizate de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), evenimentul a avut loc în jurul orei 08:30.După oprirea în afara pistei, avionul a fost tractat către zona de parcare a Școlii Superioare de Aviație Civilă. Reprezentanții aeroportului au precizat că, pentru a garanta siguranța operațiunilor, pista a fost temporar închisă până la eliberarea completă a zonei.

Incidentul nu s-a soldat cu victime și nici cu pagube materiale majore, însă a generat întârzieri pentru zborurile programate în intervalul respectiv. În momentul producerii evenimentului, două curse comerciale urmau să aterizeze pe Aeroportul Băneasa: Ryanair Memmingen – București și Wizz Air Napoli – București. Ambele aeronave au fost redirecționate către Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, unde au aterizat în siguranță.

După finalizarea operațiunilor de degajare a pistei, situația a revenit la normal. Cursa Ryanair, deviată temporar spre Otopeni, a revenit ulterior pe Aeroportul Băneasa, de unde urmează să efectueze zborul de plecare către Memmingen, Germania. În schimb, zborul Wizz Air care urma să decoleze spre Napoli va fi operat integral de pe Aeroportul Henri Coandă.

Autoritățile au deschis o anchetă

Reprezentanții Școlii Superioare de Aviație Civilă au confirmat că la bordul avionului se aflau două persoane – un instructor și un pilot cursant – care efectuau un zbor de antrenament. Ambele persoane au fost evaluate de echipele de intervenție sosite la fața locului și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile aeronautice au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. Specialiștii vor analiza inclusiv condițiile meteo din momentul aterizării, precum și eventuale probleme tehnice ale aeronavei.

Aeroportul Băneasa, care a fost redeschis pentru zboruri comerciale în ultimii ani, este folosit în prezent atât pentru curse interne și internaționale low-cost, cât și pentru activități de formare și aviație generală.

