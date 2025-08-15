Incident grav pe aeroportul din Manchester. Două avioane s-au lovit pe pistă în timp ce se pregăteau de decolare. „Am suspendat operaţiunile”

Ultima ora
15 aug. 2025 | 12:14
de Vieriu Ionut

Incident grav pe aeroportul din Manchester. Două avioane s-au lovit pe pistă în timp ce se pregăteau de decolare.
Două avioane easyJet s-au ciocnit pe pista aeroportului din Manchester Sursă foto: BBC

Vineri dimineață, una dintre cele mai aglomerate perioade pentru aeroporturile britanice, activitatea de pe aeroportul din Manchester a fost brusc întreruptă. Două aeronave easyJet, pregătite pentru decolare, au fost implicate într-un incident pe pistă care a dus la suspendarea temporară a zborurilor. În ciuda situației tensionate, pasagerii au fost debarcați în siguranță, iar operațiunile au fost reluate la scurt timp.

Avioanele se pregăteau să zboare spre Paris și Gibraltar

Cele două aeronave implicate, care urmau să plece spre Paris Charles de Gaulle (EZY2117) și Gibraltar (EZY2267), s-au atins cu vârfurile aripilor în jurul orei locale 6:30, în timp ce rulau pe pistă. Contactul dintre ele nu a provocat victime, dar a necesitat revenirea imediată la locul de staționare. Acolo, toți pasagerii au fost coborâți și îndrumați către procedurile necesare pentru a-și continua călătoria.

Printre cei aflați la bordul aeronavei spre Gibraltar se număra și Tynisha Chaudhry, care a povestit pentru BBC că momentul impactului a semănat cu un accident rutier:

„Am simţit cum tot avionul a tremurat – a fost o lovitură puternică”. Ea a descris și prezența „multor maşini de pompieri” și a echipelor de siguranță care au intervenit rapid pentru verificări. Pasagerii au fost nevoiți să aștepte la bord pe durata inspecțiilor, înainte de a fi escortați înapoi în terminal.

Reacția oficială a aeroportului și a companiei aeriene

Un purtător de cuvânt al aeroportului din Manchester a confirmat coliziunea și a explicat că operațiunile au fost suspendate pentru scurt timp pentru evaluarea situației:

„Am suspendat operaţiunile pentru scurt timp, în timp ce se evalua dacă pot reveni la locul de staţionare, ceea ce au reuşit să facă, astfel încât operaţiunile au fost reluate după câteva minute”.

De partea sa, easyJet a anunțat lansarea unei anchete imediate pentru a determina circumstanțele exacte ale incidentului. Compania a precizat:

„EasyJet poate confirma că vârfurile aripilor a două aeronave au intrat în contact în timp ce rulau pe pista aeroportului din Manchester în această dimineaţă. Aeronavele s-au întors la locul de staţionare pentru a debarca pasagerii, cărora li s-au oferit vouchere pentru băuturi răcoritoare, în timp ce se organizează aeronave de înlocuire pentru a opera zborurile. Ne cerem scuze clienţilor pentru întârzierea zborurilor. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută”.

Imagini și reacții din partea pasagerilor

Unii pasageri au publicat pe rețelele sociale fotografii surprinse imediat după coliziune. Printre comentarii, unul dintre pasagerii care se îndrepta spre Disneyland Paris a ironizat momentul, scriind:

„Călătoria la Disney Paris a început bine la #Manchesterairport #easyjet”.

Deși incidentul a avut loc într-o zi extrem de aglomerată, panoul de plecări în timp real al aeroportului nu a indicat întârzieri semnificative după reluarea activității. Totuși, pasagerii celor două zboruri afectate au fost nevoiți să aștepte aeronave de înlocuire, ceea ce a generat disconfort și întârziere față de programul inițial.

