04 sept. 2025 | 10:07
de Daoud Andra

Incident grav într-un hotel celebru din Side. Un copil de 8 ani din România l-a rănit pe un altul la locul de joacă, părinţii caută acum agresorul: „Familia lui se amuza de drama noastră”

Incident grav într-un hotel celebru din Side. Un copil de 8 ani din România l-a rănit pe un altul la locul de joacă, părinţii caută acum agresorul:
FOTO: Booking.com

O vacanță care ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare pentru o familie din Cluj s-a transformat într-un coșmar, după ce copilul lor de 8 ani a fost rănit serios la locul de joacă al unui hotel de lux din Side, Antalya. Tatăl băiatului a făcut public incidentul pe grupul de Facebook Forum Turcia, unde a cerut sprijinul internauților pentru a identifica familia copilului care l-a agresat pe fiul său.

Agresiune pe tobogan, în plină zi

Potrivit relatării tatălui, totul s-a întâmplat pe 28 august, între orele 11:30 și 12:00, în aquaparkul hotelului Sentido Camelya Selin, unul dintre cele mai cunoscute resorturi din stațiunea Side. Băiatul său, Milan, în vârstă de 8 ani, a fost împins violent de pe un tobogan abrupt, în formă de U, de către un alt copil, descris drept „un băiețel dolofan” despre care se știe că provine din județul Cluj, probabil din Cluj-Napoca, a povestit tatăl.

Impactul a fost unul violent: copilul s-a lovit puternic la față și a început să sângereze abundent. „Fața, abdomenul, picioarele erau pline de sânge, iar copilul scuipa bucăți de gingie”, a relatat tatăl îndurerat. Minorul a fost transportat de urgență la spitalul din Manavgat, unde medicii i-au acordat îngrijiri și i-au pus un suport pe nas.

Familia agresorului, acuzată că a fugit

Ceea ce i-a revoltat și mai mult pe părinții victimei a fost atitudinea familiei copilului agresor. „În timp ce noi îi acordam primul ajutor, copilul și tatăl fugiseră. Ulterior am aflat de la alți români din Ploiești că se amuzau pe necazul nostru. (Copilul, sora și mama)”, a scris tatăl.

El a menționat că mai mulți martori – inclusiv salvamarii și șeful securității hotelului – au văzut ce s-a întâmplat. De asemenea, camerele de supraveghere ar fi surprins momentul incidentului. Acum, bărbatul îi caută pe părinții copilului, nu pentru a se răzbuna, spune el, ci pentru a-i cunoaște.

Mesajul tatălui pe Forum Turcia

Într-o postare amplă și emoționantă, bărbatul a povestit drama prin care trece familia sa și a făcut apel la solidaritatea românilor de pe internet:

„Pe 28 august între orele 11:30 și 12:00 în aquaparkul hotelului Sentido Camelya Selin din Side băiatul nostru de 8 ani a fost împins violent de pe tobogan… În timp ce noi ne aflam la spitalul din Manavgat, familia cu băiețelul dolofan se amuza de drama noastră, neavând nicio intenție de a-și cere scuze. (…) Ca tată sunt dator să-i găsesc pe cei vinovați și cu rea-credință. Nu vreau decât să-i fac să înțeleagă gravitatea faptelor lor (în mod special batjocura). Cei de la hotel au filmări, iar seful securității și 2 salvamari au fost martori. Vă rog, dacă cineva are informații, să-mi scrie în privat. Ofer recompensă”.

În același mesaj, părintele a ținut să le mulțumească medicilor turci:

„Am fost tratați exemplar de către medicii din spitalul din Manavgat. Băiețelul este mai bine azi, iar în câteva zile o să-i scoată suportul de pe nas. Chiar nu doresc răzbunare. Dar aș vrea să-i cunosc”.

