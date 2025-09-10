Început de reconciliere între Regele Charles şi Prinţul Harry. Cei doi s-au întâlnit în Londra, după doi ani

Ultima ora
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
10 sept. 2025 | 22:00
de Diana Dumitrache

Regele Charles şi Prinţul Harry (Sursa foto: Profimedia)

După aproape doi ani de la ultima întâlnire, Regele Charles şi Prinţul Harry s-au revăzut miercuri, în Londra. Această reuniune este considerată un început pentru reconciliere, după ce relaţia dintre cei doi a avut mult de suferit odată cu plecarea fratelui Prinţului William în Statele Unite ale Americii.

Regele Charles şi Prinţul Harry, întâlnire la Londra

Miercuri, la Clarence House din Londra, Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, pentru prima dată după o pauză de 20 de luni. Întâlnirea, descrisă drept una privată, a durat aproximativ 55 de minute și marchează un posibil început de reconciliere între cei doi, după o perioadă tensionată.

Ultima dată când s-au văzut față în față a fost în februarie 2024, imediat după ce Charles a anunțat că urmează tratament pentru cancer. Atunci, discuția lor a durat în jur de 45 de minute.

Harry, duce de Sussex, se află în Marea Britanie pentru patru zile, în cadrul unor evenimente publice. Luni, el a depus flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, la trei ani de la dispariția acesteia, iar miercuri dimineață a vizitat un centru de cercetare pentru victimele exploziilor.

De la mutarea sa în California, în 2020, alături de Meghan Markle și cei doi copii, Harry a criticat constant familia regală și instituția monarhică, inclusiv prin cartea sa autobiografică, Spare. Relațiile cu tatăl său și cu fratele mai mare, Prințul William, au fost serios afectate.

Harry își dorește o împăcare

Cu toate acestea, Harry a lăsat recent de înțeles că își dorește o împăcare:

„Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Nu are rost să mai continuăm să ne certăm. Viața este prețioasă. Nu știu cât timp mai are tatăl meu. Ar fi frumos să ne împăcăm”, a declarat el pentru BBC.

Palatul Buckingham și echipa de comunicare a lui Harry au păstrat discreția înaintea vizitei, însă o întâlnire secretă, surprinsă de presă în iulie, între reprezentanții lor, sugera că o apropiere era posibilă.

Istoricul Anthony Seldon consideră că acest pas este important nu doar pentru monarhie, ci și pentru cei doi ca persoane:

„Regele este rege, dar este și un tată iubitor. Cred că ruptura le-a cauzat multă suferință. Dacă relația lor poate fi vindecată, măcar parțial, este un lucru bun.”

Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, s-a întors miercuri de la Balmoral, unde și-a petrecut vacanța de vară, pentru a-și continua tratamentul. În schimb, relația lui Harry cu Prințul William rămâne rece: moștenitorul tronului a fost miercuri la Cardiff, într-o vizită oficială, și nu există indicii că ar urma să se întâlnească cu fratele său.

