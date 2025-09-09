Ultima ora
09 sept. 2025 | 16:40
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din Bucureşti. Pompierii intervin în forţă
Un incendiu de proporții a izbucnit luni la prânz în incinta Grădinii Zoologice București, situată pe strada Vadul Moldovei din sectorul 1 al Capitalei.

Incendiu puternic la Grădina Zoologică. Mobilizare impresionantă a pompierilor

Pentru lichidarea focului au fost trimise la fața locului 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD pregătită pentru acordarea primului ajutor în caz de nevoie.

Incendiul se manifestă în prezent cu flacără deschisă și degajări masive de fum, afectând o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați dintr-un fânar.

Situația victimelor

Potrivit primelor informații transmise de ISU București-Ilfov, nu au fost raportate victime până în acest moment. Operațiunea de stingere este una complexă și se află în dinamică. Autoritățile au transmis că vor reveni cu date suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

