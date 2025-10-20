Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
20 oct. 2025 | 10:07
de Ana Ionescu

Incendiu puternic în Constanța. Un bloc întreg a fost evacuat de urgență

ACTUALITATE
Incendiu puternic în Constanța. Un bloc întreg a fost evacuat de urgență
Panică, luni dimineață, într-un bloc din municipiul Constanța FOTO: Arhiva

Panică, luni dimineață, într-un bloc din municipiul Constanța, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament. Peste 20 de persoane au fost evacuate de urgență, iar una dintre ele a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au anunțat că pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 8:00, după ce locatarii au observat flăcări și fum dens care ieșea dintr-o locuință situată la etajul 3 al imobilului.

La fața locului au ajuns patru autospeciale cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

„Incendiul s-a manifestat în interiorul apartamentului, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, unde au ars mobilierul și o cantitate mare de gunoi menajer. În total, 16 persoane — zece femei și șase bărbați — au fost evacuate de echipele de intervenție, iar alte șase s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor. O persoană cu atac de panică a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul SAJ”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

Pompierii investighează acum cauza izbucnirii incendiului, iar blocul a fost ventilat pentru eliminarea fumului.

Știre în curs de actualizare 

