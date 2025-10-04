Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Suceava. 27 de oameni evacuaţi, un bărbat a suferit atac de panică

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi din comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava. Cele 27 de persoane aflate în clădire – 24 de pacienţi şi trei angajaţi – au fost evacuate la timp. Un bărbat de 29 de ani a suferit un atac de panică, dar şi-a revenit rapid şi nu a avut nevoie de spitalizare.

Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilităţi

Focul a fost stins chiar de personalul centrului înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. În sprijin au ajuns două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă. Pompierii au ventilat încăperile pline de fum şi au verificat clădirea pentru a elimina orice pericol.

”Până la sosirea forţelor de intervenţie, angajaţii unităţii au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii (trei lucrători şi 24 de pacienţi). Totodată, aceştia au localizat şi stins incendiul. Pompierii militari au ventilat spaţiile inundate cu fum şi au verificat restul clădirii pentru a se asigura că pericolul a fost înlăturat. De asemenea, echipajul SMURD a preluat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, care a suferit un atac de panică. Ulterior, aceasta şi-a revenit şi nu a necesitat transportul la spital”, au afirmat pompierii, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma incendiului au ars o saltea, lenjeria şi o pernă dintr-o cameră. Cauza producerii focului urmează să fie stabilită.