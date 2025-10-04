Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
04 oct. 2025 | 19:07
de Ioana Bucur

Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Suceava. 27 de oameni evacuaţi, un bărbat a suferit atac de panică

ACTUALITATE
Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Suceava. 27 de oameni evacuaţi, un bărbat a suferit atac de panică

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi din comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava. Cele 27 de persoane aflate în clădire – 24 de pacienţi şi trei angajaţi – au fost evacuate la timp. Un bărbat de 29 de ani a suferit un atac de panică, dar şi-a revenit rapid şi nu a avut nevoie de spitalizare.

Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilităţi

Focul a fost stins chiar de personalul centrului înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. În sprijin au ajuns două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă. Pompierii au ventilat încăperile pline de fum şi au verificat clădirea pentru a elimina orice pericol.

”Până la sosirea forţelor de intervenţie, angajaţii unităţii au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii (trei lucrători şi 24 de pacienţi). Totodată, aceştia au localizat şi stins incendiul. Pompierii militari au ventilat spaţiile inundate cu fum şi au verificat restul clădirii pentru a se asigura că pericolul a fost înlăturat. De asemenea, echipajul SMURD a preluat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, care a suferit un atac de panică. Ulterior, aceasta şi-a revenit şi nu a necesitat transportul la spital”, au afirmat pompierii, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma incendiului au ars o saltea, lenjeria şi o pernă dintr-o cameră. Cauza producerii focului urmează să fie stabilită.

Vezi și:
Explozie puternică și incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA
Incendiu puternic la Mănăstirea Cozia. Pompierii intervin cu 5 autospeciale, trafic blocat pe Valea Oltului
Cod galben de inundații în Olt, Teleorman și Constanța până duminică dimineață
Recomandări
Cele 7 companii tech americane care valorează mai mult decât PIB-ul UE. Bursele caută răspuns: bulă AI sau noua normalitate
Cele 7 companii tech americane care valorează mai mult decât PIB-ul UE. Bursele caută răspuns: bulă AI sau noua normalitate
Primele imagini de la reținerea lui Sorin Oprescu lângă aeroportul din Salonic. Anunțul făcut de Poliție
Primele imagini de la reținerea lui Sorin Oprescu lângă aeroportul din Salonic. Anunțul făcut de Poliție
Gestul emoționant făcut de doi miri din Bucovina. Unde au mers imediat după cununia religioasă, momentul a devenit viral
Gestul emoționant făcut de doi miri din Bucovina. Unde au mers imediat după cununia religioasă, momentul a devenit viral
Surse: Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost reținut de poliție în Grecia. Este condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare în România
Surse: Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost reținut de poliție în Grecia. Este condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare în România
Partidul populist condus de Andrej Babis, pe primul loc în alegerile parlamentare din Cehia – estimări
Partidul populist condus de Andrej Babis, pe primul loc în alegerile parlamentare din Cehia – estimări
Cât costă să construiești o casă la roșu/alb de 150 mp în 2025. Prețuri actuale pentru materiale și manoperă
Cât costă să construiești o casă la roșu/alb de 150 mp în 2025. Prețuri actuale pentru materiale și manoperă
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI și a obținut o ofertă mai bună
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI și a obținut o ofertă mai bună
Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming
Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming
Revista presei
Adevarul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Florile de toamnă sunt în pericol în timpul ploilor abundente. Ce să eviţi să faci în această perioadă, conform experţilor
Playtech Știri
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență
Playtech Știri
Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...