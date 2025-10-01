Ultima ora
01 oct. 2025 | 10:05
de Diana Dumitrache

Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire

ACTUALITATE
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
Incendiu la o şcoală din localitatea Benic (Foto: Profimedia)

Miercuri dimineață, pompierii din cadrul Detașamentului Alba Iulia au intervenit la Școala generală din localitatea Benic, unde a izbucnit un incendiu la tabloul electric al clădirii.

Incendiu la o şcoală din localitatea Benic

Potrivit ISU Alba, focul nu s-a manifestat cu flacără deschisă, ci doar prin degajare de fum. În urma incidentului, 65 de persoane – elevi și cadre didactice – s-au autoevacuat în siguranță.

Echipajele de intervenție acționează la fața locului pentru lichidarea completă a incendiului și pentru eliminarea oricărui risc suplimentar.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACUTALIZATE

