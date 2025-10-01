Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire

Miercuri dimineață, pompierii din cadrul Detașamentului Alba Iulia au intervenit la Școala generală din localitatea Benic, unde a izbucnit un incendiu la tabloul electric al clădirii.

Incendiu la o şcoală din localitatea Benic

Potrivit ISU Alba, focul nu s-a manifestat cu flacără deschisă, ci doar prin degajare de fum. În urma incidentului, 65 de persoane – elevi și cadre didactice – s-au autoevacuat în siguranță.

Echipajele de intervenție acționează la fața locului pentru lichidarea completă a incendiului și pentru eliminarea oricărui risc suplimentar.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACUTALIZATE