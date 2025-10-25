Incendiu la o pensiune din Murighiol. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o pensiune din localitatea Murighiol, judeţul Tulcea. În zonă au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, care intervin cu trei autospeciale de stingere şi o autoscară pentru intervenţii la înălţime.

Incendiu în Murighiol

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea, pompierii militari au fost chemaţi de urgenţă pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor care au cuprins unitatea de primire turistică. La faţa locului acţionează echipaje din cadrul Detaşamentului Tulcea, sprijinite de o ambulanţă SMURD, autospecialele de intervenţie şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Murighiol.

Știre în curs de actualizare