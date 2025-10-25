Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 11:44
de Ioana Bucur

Incendiu la o pensiune din Murighiol. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor

ACTUALITATE
Incendiu la o pensiune din Murighiol. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor
Imagine arhivă

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o pensiune din localitatea Murighiol, judeţul Tulcea. În zonă au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, care intervin cu trei autospeciale de stingere şi o autoscară pentru intervenţii la înălţime.

Incendiu în Murighiol

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea, pompierii militari au fost chemaţi de urgenţă pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor care au cuprins unitatea de primire turistică. La faţa locului acţionează echipaje din cadrul Detaşamentului Tulcea, sprijinite de o ambulanţă SMURD, autospecialele de intervenţie şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Murighiol.

Știre în curs de actualizare

Vezi și:
Incendiu puternic în Constanța. Un bloc întreg a fost evacuat de urgență
Incendiu la o magazie lipită de un azil de bătrâni, în Cornetu, Ilfov. O persoană a fost găsită moartă. Update
Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Mesajul transmis de Nicușor Dan, de la Iași, de Ziua Armatei: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate”
Mesajul transmis de Nicușor Dan, de la Iași, de Ziua Armatei: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate”
Un bărbat a intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă. Pacientul ar fi tatăl managerului spitalului unde lucrează ambulanțierul
Un bărbat a intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă. Pacientul ar fi tatăl managerului spitalului unde lucrează ambulanțierul
Insula care se mișcă și schimbă granița dintre două țări, războiul tăcut din America de Sud
Insula care se mișcă și schimbă granița dintre două țări, războiul tăcut din America de Sud
Un bărbat spune că și-ar fi dorit să nu-și fi cercetat niciodată originile după ce un test ADN i-a dat viata peste cap
Un bărbat spune că și-ar fi dorit să nu-și fi cercetat niciodată originile după ce un test ADN i-a dat viata peste cap
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Noua lege se pregătește pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea verificării pe Facebook sau TikTok
Noua lege se pregătește pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea verificării pe Facebook sau TikTok
Gabriela Firea, răspuns clar cu privire la candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei: “Nu am trădat și nu voi trăda”
Gabriela Firea, răspuns clar cu privire la candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei: “Nu am trădat și nu voi trăda”
Ecranul nu răspunde sau aplicația îngheață pe iPhone: cum forțezi repornirea în siguranță
Ecranul nu răspunde sau aplicația îngheață pe iPhone: cum forțezi repornirea în siguranță
Revista presei
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul săptămânal 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Zodiile pentru care urmează o perioadă mult aşteptată
Playtech Știri
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Playtech Știri
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...