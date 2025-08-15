Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov. Este pericol de propagare la case, se evacuează populaţia. Update
Pompierii intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe strada Fortului, în localitatea Clinceni, județul Ilfov. Flăcările afectează o suprafață de aproximativ trei hectare, iar autoritățile avertizează asupra riscului ca incendiul să se extindă către gospodăriile din apropiere.
Update vineri, 15 august, ora 18:00. În prezent, autoritățile evacuează persoanele aflate în zona afectată de incendiu.
La fața locului intervin 20 de autospeciale de stingere, iar echipele de pompieri acționează cu prioritate pentru a împiedica extinderea flăcărilor către locuințe și spații de depozitare.
Accesul autospecialelor este îngreunat de terenul dificil, care nu permite intervenția în toate punctele unde incendiul se manifestă.
Focul acoperă o suprafață întinsă și se manifestă printr-un număr mare de focare, iar posibilitățile de alimentare cu apă pentru autospeciale sunt limitate, ceea ce îngreunează suplimentar misiunea pompierilor.
ŞTIREA INIŢIALĂ
Pentru informarea rapidă a locuitorilor din zonă, a fost emis un mesaj RO-Alert.
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case.Pentru informarea populației a fost emis și un mesaj RO-Alert”, a transmis ISU.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost mobilizate inițial 12 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Din cauza vântului și a extinderii rapide a focului, pe fondul existenței vegetației uscate pe suprafețe mari de teren, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat ulterior cu încă patru autospeciale.
Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, vizibile de la distanță, iar pompierii acționează pentru a limita propagarea spre casele aflate în apropiere.
Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zona, să respecte indicațiile primite prin mesajul RO-Alert și să anunțe imediat orice focar de incendiu observat în perimetrul afectat.