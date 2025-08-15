Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov. Este pericol de propagare la case, se evacuează populaţia. Update

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 17:54
de Diana Dumitrache

Actualitate
Pompierii intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe strada Fortului, în localitatea Clinceni, județul Ilfov. Flăcările afectează o suprafață de aproximativ trei hectare, iar autoritățile avertizează asupra riscului ca incendiul să se extindă către gospodăriile din apropiere.

Incendiu de vegetație în Clinceni

Update vineri, 15 august, ora 18:00. În prezent, autoritățile evacuează persoanele aflate în zona afectată de incendiu.

La fața locului intervin 20 de autospeciale de stingere, iar echipele de pompieri acționează cu prioritate pentru a împiedica extinderea flăcărilor către locuințe și spații de depozitare.

Accesul autospecialelor este îngreunat de terenul dificil, care nu permite intervenția în toate punctele unde incendiul se manifestă.

Focul acoperă o suprafață întinsă și se manifestă printr-un număr mare de focare, iar posibilitățile de alimentare cu apă pentru autospeciale sunt limitate, ceea ce îngreunează suplimentar misiunea pompierilor.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Pentru informarea rapidă a locuitorilor din zonă, a fost emis un mesaj RO-Alert.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case.Pentru informarea populației a fost emis și un mesaj RO-Alert”, a transmis ISU.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost mobilizate inițial 12 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Din cauza vântului și a extinderii rapide a focului, pe fondul existenței vegetației uscate pe suprafețe mari de teren, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat ulterior cu încă patru autospeciale.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, vizibile de la distanță, iar pompierii acționează pentru a limita propagarea spre casele aflate în apropiere.

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zona, să respecte indicațiile primite prin mesajul RO-Alert și să anunțe imediat orice focar de incendiu observat în perimetrul afectat.

