Incendiu de proporții lângă Capitală. Un depozit de mase plastice din Buftea a luat foc

Un incendiu de proporții a izbucnit luni dimineață, 25 august, în Buftea, pe drumul Tămașiului, în apropierea unor hale de depozitare. Din cauza materialelor extrem de inflamabile, în zonă s-au ridicat nori de fum dens și negru, vizibili de la mare distanță.

Mobilizare masivă a pompierilor

La fața locului au fost trimise cel puțin 16 autospeciale pentru stingerea incendiului. Potrivit ISU București-Ilfov, focul a cuprins aproximativ 700 de metri pătrați dintr-un spațiu folosit pentru depozitarea maselor plastice.

„Se acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării către alte spații de depozitare. Din fericire, nu sunt persoane rănite”, au transmis reprezentanții ISU.

Clădirea afectată are structură din beton, fără etaj, și era folosită pentru depozitarea materialelor plastice. Pompierii au realizat un dispozitiv de protecție și intervin pentru decopertarea învelitorii acoperișului, astfel încât flăcările să nu se extindă.

Incendiul, sub control

Echipajele au reușit să localizeze incendiul, iar potrivit autorităților, acesta nu s-a extins la construcțiile învecinate.

Cauza izbucnirii focului va fi stabilită în urma anchetei demarate de autorități.