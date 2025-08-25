Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 09:39
de Ana Ionescu

Incendiu de proporții lângă Capitală. Un depozit de mase plastice din Buftea a luat foc

Un incendiu a izbucnit astăzi, 25 august la o fabrică de mase plastice de pe Șoseaua Tămași Foto: Facebook/Buftea Smart

Un incendiu de proporții a izbucnit luni dimineață, 25 august, în Buftea, pe drumul Tămașiului, în apropierea unor hale de depozitare. Din cauza materialelor extrem de inflamabile, în zonă s-au ridicat nori de fum dens și negru, vizibili de la mare distanță.

Mobilizare masivă a pompierilor

La fața locului au fost trimise cel puțin 16 autospeciale pentru stingerea incendiului. Potrivit ISU București-Ilfov, focul a cuprins aproximativ 700 de metri pătrați dintr-un spațiu folosit pentru depozitarea maselor plastice.

„Se acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării către alte spații de depozitare. Din fericire, nu sunt persoane rănite”, au transmis reprezentanții ISU.

Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU
Accident grav, urmat de un incendiu, la staţia de taxare Keramoti, spre Thassos. Românii de la faţa locului trimit informaţii: „Tirul i-a lovit cu 100km/h şi maşinile au luat foc”

Clădirea afectată are structură din beton, fără etaj, și era folosită pentru depozitarea materialelor plastice. Pompierii au realizat un dispozitiv de protecție și intervin pentru decopertarea învelitorii acoperișului, astfel încât flăcările să nu se extindă.

Incendiul, sub control

Echipajele au reușit să localizeze incendiul, iar potrivit autorităților, acesta nu s-a extins la construcțiile învecinate.

Cauza izbucnirii focului va fi stabilită în urma anchetei demarate de autorități.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
