Incendiu de proporții la un complex turistic din Petroșani. Se intervine cu șase autospeciale ale pompierilor. Primele informații despre persoanele din interior

Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 21:29
de Ioana Bucur

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri seara la un complex turistic din municipiul Petroșani, mobilizând importante forțe de intervenție. Flăcările, care au cuprins inițial o magazie pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, amenințau să se extindă la clădirea folosită ca unitate de cazare.

Pentru a limita propagarea focului, conducerea ISU Hunedoara a decis suplimentarea echipajelor, trimițând în sprijin pompieri din Deva și Hunedoara. În total, la fața locului acționează șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și echipaje SMURD din Petroșani, Lupeni, Baru, Deva și Hunedoara.

”Pompierii Detaşamentului Petroşani, împreună cu echipaje de stingere de la alte subunităţi ISU Hunedoara, intervin, la această oră, pentru lichidarea unui incendiu puternic izbucnit la un complex turistic din municipiul Petroşani. Pentru că flăcările au cuprins iniţial o magazie, iar suprafaţa afectată iniţial era de aproximativ 150 metri pătraţi, dar cu posibilitate de extindere la clădirea folosită ca unitate de cazare, comanda ISU Hunedoara a dispus suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie cu echipaje de stingere de la Deva şi Hunedoara”, a anunţat ISU Hunedoara.

Potrivit primelor informații, nicio persoană nu a fost rănită, iar cei aflați în incintă au reușit să se autoevacueze în siguranță. „Din informațiile obținute până acum de la fața locului, nicio persoană aflată în interior nu a fost surprinsă de incendiu”, a transmis ISU Hunedoara.

Intervenția pompierilor este în desfășurare, autoritățile acționând pentru lichidarea completă a focului și înlăturarea oricărui risc de reaprindere. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma unei anchete.

”Din informaţiile obţinute până acum de la faţa locului, nicio persoană aflată în interior nu a fost surprinsă de incendiu”, a precizat ISU.

