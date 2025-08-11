Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți: zeci de hectare cuprinse de flăcări, intervenție masivă a pompierilor pentru protejarea gospodăriilor și a depozitelor

Incendii de proporții afectează simultan județele Giurgiu și Mehedinți, punând în pericol vieți, locuințe și patrimoniul local.

În județul Giurgiu, în zona localității Grădinari, un incendiu de vegetație uscată a cuprins circa 20 de hectare. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid și s-au apropiat periculos de o fabrică de mase plastice. Pentru stoparea incendiului intervin nouă autospeciale, dintre care patru aparțin Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, iar cinci sunt trimise de la ISU București-Ilfov.

Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți

Situația este gravă și în Mehedinți, unde focarele de incendiu s-au extins pe terenuri din localitățile Vânjuleț și Burila Mică. Aici, pompierii luptă pentru limitarea incendiilor care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă. În plus, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru a proteja cetățenii din zona Burila Mică.

Intervenția este dificilă, flăcările răspândindu-se cu rapiditate din cauza vântului puternic. Pentru a sprijini eforturile, au fost mobilizate echipaje suplimentare din județele Dolj și Gorj, iar efectivele ISU Mehedinți au fost suplimentate cu personal aflat în ture libere.

În contextul codului roșu de caniculă și al secetei severe, pompierii lansează un apel ferm către populație: arderea vegetației uscate este strict interzisă! Orice scânteie poate declanșa incendii majore care pun în pericol vieți omenești, locuințe, culturi agricole și fondul forestier.

Sistemul Ro-Alert, activat

Lupta cu flăcările continuă pe mai multe fronturi, iar responsabilitatea și vigilența fiecărui cetățean pot face diferența între un incident izolat și o tragedie de proporții, au transmis autoritățile.