Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 14:45
de Iulia Kelt

Încălzirea globală schimbă lumea, nu neapărat încet, dar sigur. Ce se întâmplă cu ghețarii arctici?

ȘTIINȚĂ
Încălzirea globală schimbă lumea, nu neapărat încet, dar sigur. Ce se întâmplă cu ghețarii arctici?
Fenomen îngrijorător / Foto: The Harvard Gazette

Ghețarii arctici din Svalbard se află într-o fază critică, iar schimbările climatice accelerate amenință ecosistemele fragile de pe ghețuri.

Dr. Arwyn Edwards, expert în ecologia ghețarilor, descrie experiențele recente pe teren ca fiind „înfricoșătoare, ca într-un oraș în flăcări în timpul unui raid nocturn”, datorită temperaturilor record și topirii masive.

Deși temperatura globală medie nu a depășit încă pragul de 1,5°C stabilit de Acordul de la Paris, Arctica a trecut deja de acest reper, cu Svalbard încălzindu-se de șapte ori mai rapid decât media globală, scrie The Guardian.

Vezi și:
Trupul unui bărbat dispărut acum 28 de ani, găsit intact într-un ghețar care se topește
Gheața care aprinde focul: cum topirea ghețarilor ar putea declanșa erupții vulcanice devastatoare, ce spun oamenii de știință

Microbii, „agenți ai topirii” în cazul ghețarilor arctici

Cercetările recente arată că microbii care trăiesc pe și în ghețari pot accelera procesul de topire prin fenomenul de „întunecare biologică”.

Microbii produc pigmenți închisi la culoare și captează particule de praf și resturi, ceea ce face ca suprafața gheții să absoarbă mai multă căldură și să se topească mai repede.

Comunitățile microbiene din „granulele cryoconite”, denumite și „pădurile înghețate”, formează ecosisteme autonome, cu bacterii, fungi, virusuri și chiar animale mici, precum tardigrade sau viermi.

Acești microbi nu doar că accelerează topirea ghețarilor, dar răspund și la modificările mediului, precum creșterea nutrienților din poluarea aerului, fumul incendiilor forestiere sau praful transportat de vânt de la ghețari retrași și zone uscate în expansiune.

Rezultatul este un cerc vicios: topirea gheții expune mai multe resturi bogate în nutrienți, favorizând dezvoltarea mai multor microbi care intensifică procesul de topire.

În Groenlanda, zone biologic întunecate de mari dimensiuni sunt vizibile din spațiu și contribuie la aproximativ 13% din topirea anuală, ceea ce echivalează cu 4,4-6 gigatone de apă.

Emisiile de metan, în directă legătură

Un alt aspect îngrijorător îl reprezintă metanul stocat sub ghețari și permafrost. În anumite regiuni, microbii subterani pot produce cantități semnificative de metan, un gaz cu efect de seră foarte puternic.

Totuși, unele comunități microbiene specializate, denumite metanotrofe, pot consuma acest gaz și astfel reduc emisiile.

Acești „consumatori de metan” nu rezolvă problema globală în întregime, dar contribuie la limitarea unor efecte locale.

Dr. Edwards compară declinul ghețarilor cu pierderea treptată a memoriei, subliniind că multe habitate microbiene unice dispar iremediabil. Aceste organisme au o valoare științifică și economică uriașă, deoarece adaptările lor la condiții extreme pot oferi soluții biotehnologice pentru medicină, industrie și managementul deșeurilor.

Specialistul propune crearea unui depozit internațional pentru conservarea biodiversității microbiene polare, similar cu Arhiva Globală a Semințelor din Svalbard.

În concluzie, microbii arctici nu doar accelerează topirea ghețarilor și influențează clima globală, ci stau și la baza unor ecosisteme complexe, de care depind specii întregi, inclusiv mamifere marine.

Fără aceste comunități invizibile, echilibrul ecosistemelor polare și beneficiile lor pentru oameni ar putea dispărea.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
Cinci reguli simple care ajută orhideea să înflorească mai des. Vei avea o plantă mereu plină de flori
Cinci reguli simple care ajută orhideea să înflorească mai des. Vei avea o plantă mereu plină de flori
Ce salariu primeşte o însoţitoare de zbor, în 2025? Cum se calculează banii exact: „Vă spun la ce să vă aşteptaţi, asta este realitatea”
Ce salariu primeşte o însoţitoare de zbor, în 2025? Cum se calculează banii exact: „Vă spun la ce să vă aşteptaţi, asta este realitatea”
Un astrolog a dezvăluit ce se întâmplă până la final cu concurenții de la Insula iubirii. Care sunt cuplurile care rezistă și cine își spune „adio” pentru totdeauna? EXCLUSIV
EXCLUSIV
Un astrolog a dezvăluit ce se întâmplă până la final cu concurenții de la Insula iubirii. Care sunt cuplurile care rezistă și cine își spune „adio” pentru totdeauna? EXCLUSIV
O pasăre se ascunde în copacul din imagine. Trebuie să ai privirea unui vultur pentru a o găsi în 6 secunde
O pasăre se ascunde în copacul din imagine. Trebuie să ai privirea unui vultur pentru a o găsi în 6 secunde
Ce se ştie despre victimele din accidentul de pe autostrada din Grecia? Maşinile stăteau la rând la o staţie de taxare spre Thassos
Ce se ştie despre victimele din accidentul de pe autostrada din Grecia? Maşinile stăteau la rând la o staţie de taxare spre Thassos
Cum funcţionează noul RetuRO şi cum se recuperează banii pe sticle, PET-uri sau doze? Compartimente speciale au fost deja montate pe coşurile de gunoi din Bucureşti
Cum funcţionează noul RetuRO şi cum se recuperează banii pe sticle, PET-uri sau doze? Compartimente speciale au fost deja montate pe coşurile de gunoi din Bucureşti
Lenovo – creștere record în primul trimestru fiscal 2025/26. Ajută strategia AI hibridă și inovația
Lenovo – creștere record în primul trimestru fiscal 2025/26. Ajută strategia AI hibridă și inovația
De ce face mașina de spălat zgomot puternic cât este în funcțiune. Cauzele frecvente și soluțiile simple
De ce face mașina de spălat zgomot puternic cât este în funcțiune. Cauzele frecvente și soluțiile simple
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele trei zodii care intră într-o „eră a norocului” chiar de luni, 18 august. Astrologii aduc veşti de milioane pentru aceşti nativi
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou