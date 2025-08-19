Încă un român a murit în Thassos. Soția lui a cerut ajutorul românilor de pe insulă: „Nu pot psihic să mă întorc acolo”

Tragediile care implică turiști români în Grecia par să nu se mai oprească. În ultimele săptămâni, câteva cazuri dramatice au fost raportate pe plajele și în stațiunile elene, iar acum o nouă veste cutremură comunitatea românilor aflați în vacanță pe insula Thassos.

Mesajul dureros al văduvei

O femeie a postat un mesaj disperat pe grupul de Facebook Forum Thassos, unde a anunțat sub anonimat că soțul ei a murit pe insulă. Mesajul, simplu și dureros, a stârnit imediat emoție: „Bună seara. Soțul meu a murit astăzi în Thassos și avem nevoie de o cazare pentru 4 persoane. Nu pot psihic să mă întorc acolo la cazare”.

Solicitarea femeii a atras un val uriaș de solidaritate. Sute de persoane i-au trimis mesaje de condoleanțe și au încercat să găsească rapid o cazare disponibilă, astfel încât familia să nu fie nevoită să revină în locul în care s-a petrecut tragedia.

Postarea a fost ștearsă la scurt timp, însă impactul emoțional rămâne puternic. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre același bărbat de 48 de ani care a murit cu o zi înainte în Salonic sau despre un alt caz distinct.

Incidentul din Thermaikos, Salonic

Potrivit presei elene, un român de 48 de ani și-a pierdut viața într-o stațiune din Thermaikos, Salonic, la finalul săptămânii trecute. Tragedia s-a produs după ce bărbatul a căzut de pe un dig și a fost tras de curenții puternici sub apă. Martorii au reacționat imediat, reușind să îl aducă la mal și să îi acorde primul ajutor până la sosirea ambulanței.

Echipajele medicale l-au transportat de urgență la Spitalul General Universitar AHEPA, unde medicii au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-i salva viața. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi resuscitat. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită prin necropsie.

Din păcate, acesta nu este un caz izolat. La începutul lunii august, un alt român a murit în Thassos, pe plaja Paradise Beach. Bărbatul intrase în apă pentru scufundări, dar a făcut infarct. Salvamarii au intervenit prompt și au încercat manevre de resuscitare timp de 45 de minute, fără rezultat.

O vară marcată de durere și solidaritate

Nici turiștii de alte naționalități nu sunt feriți de asemenea drame. La sfârșitul lunii iulie, o femeie de 70 de ani a fost descoperită inconștientă în apă, pe o plajă din Hersonissos, Creta. În ciuda intervenției rapide, viața ei nu a mai putut fi salvată.

În urmă cu câteva zile, un accident tragic a avut loc la intrare în Keramoti. Un tir a intrat în plin în două autoturisme oprite la stația de taxare. În urma accidentului, a izbucnit un incendiu, iar trei dintre persoanele aflate în prima mașină lovită au murit pe loc.