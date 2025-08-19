Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 07:51
de Daoud Andra

Încă un român a murit în Thassos. Soția lui a cerut ajutorul românilor de pe insulă: „Nu pot psihic să mă întorc acolo”

Social
Încă un român a murit în Thassos. Soția lui a cerut ajutorul românilor de pe insulă: „Nu pot psihic să mă întorc acolo”
FOTO: Profimedia Images

Tragediile care implică turiști români în Grecia par să nu se mai oprească. În ultimele săptămâni, câteva cazuri dramatice au fost raportate pe plajele și în stațiunile elene, iar acum o nouă veste cutremură comunitatea românilor aflați în vacanță pe insula Thassos.

Mesajul dureros al văduvei

O femeie a postat un mesaj disperat pe grupul de Facebook Forum Thassos, unde a anunțat sub anonimat că soțul ei a murit pe insulă. Mesajul, simplu și dureros, a stârnit imediat emoție: „Bună seara. Soțul meu a murit astăzi în Thassos și avem nevoie de o cazare pentru 4 persoane. Nu pot psihic să mă întorc acolo la cazare”.

Solicitarea femeii a atras un val uriaș de solidaritate. Sute de persoane i-au trimis mesaje de condoleanțe și au încercat să găsească rapid o cazare disponibilă, astfel încât familia să nu fie nevoită să revină în locul în care s-a petrecut tragedia.

Vezi și:
Adevărul despre prețurile mari din Grecia. Un român care merge de 5 ani în Thassos, dezamăgit de ce a găsit acolo în 2025: „Cred că vor să primească și ei același mesaj ca litoralul românesc”
Ce a pățit o familie de români după ce mașina a fost lovită de un șofer grec. A fost nevoie de intervenție din România: „Grecia a devenit o țară de evitat, din cauza mizeriilor pe care încep sa le facă”

Postarea a fost ștearsă la scurt timp, însă impactul emoțional rămâne puternic. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre același bărbat de 48 de ani care a murit cu o zi înainte în Salonic sau despre un alt caz distinct.

Incidentul din Thermaikos, Salonic

Potrivit presei elene, un român de 48 de ani și-a pierdut viața într-o stațiune din Thermaikos, Salonic, la finalul săptămânii trecute. Tragedia s-a produs după ce bărbatul a căzut de pe un dig și a fost tras de curenții puternici sub apă. Martorii au reacționat imediat, reușind să îl aducă la mal și să îi acorde primul ajutor până la sosirea ambulanței.

Echipajele medicale l-au transportat de urgență la Spitalul General Universitar AHEPA, unde medicii au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-i salva viața. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi resuscitat. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită prin necropsie.

Din păcate, acesta nu este un caz izolat. La începutul lunii august, un alt român a murit în Thassos, pe plaja Paradise Beach. Bărbatul intrase în apă pentru scufundări, dar a făcut infarct. Salvamarii au intervenit prompt și au încercat manevre de resuscitare timp de 45 de minute, fără rezultat.

O vară marcată de durere și solidaritate

Nici turiștii de alte naționalități nu sunt feriți de asemenea drame. La sfârșitul lunii iulie, o femeie de 70 de ani a fost descoperită inconștientă în apă, pe o plajă din Hersonissos, Creta. În ciuda intervenției rapide, viața ei nu a mai putut fi salvată.

În urmă cu câteva zile, un accident tragic a avut loc la intrare în Keramoti. Un tir a intrat în plin în două autoturisme oprite la stația de taxare. În urma accidentului, a izbucnit un incendiu, iar trei dintre persoanele aflate în prima mașină lovită au murit pe loc.

Meteorologii AccuWeather anunţă o lună septembrie cum nu a mai fost de ani de zile. Frigul pune stăpânire pe România chiar din primele zile
Recomandări
Trecerea unui teren din extravilan în intravilan. Acte necesare şi costuri estimative
Trecerea unui teren din extravilan în intravilan. Acte necesare şi costuri estimative
Hackerii ruși au accesat dosarele sigilate din tribunalele americane de ani de zile. Cum a fost posibil, care sunt consecințele
Hackerii ruși au accesat dosarele sigilate din tribunalele americane de ani de zile. Cum a fost posibil, care sunt consecințele
Regele Charles şi Regina Camilla, diferiţi la cea mai recentă apariţie în public. Tristeţea s-a observat imediat pe chipul lor, la slujba de comemorare a veteranilor de război
Regele Charles şi Regina Camilla, diferiţi la cea mai recentă apariţie în public. Tristeţea s-a observat imediat pe chipul lor, la slujba de comemorare a veteranilor de război
Pensiile de serviciu ale magistraților, sub incidența unei noi legi. Ce se întâmplă cu cele mai mari venituri din România, pensiile speciale de invidiat
Pensiile de serviciu ale magistraților, sub incidența unei noi legi. Ce se întâmplă cu cele mai mari venituri din România, pensiile speciale de invidiat
Piscina naturală care are şi cascada din România care atrage din ce în ce mai mulţi turişti. Se află aproape de Cluj-Napoca şi este un mic paradis
Piscina naturală care are şi cascada din România care atrage din ce în ce mai mulţi turişti. Se află aproape de Cluj-Napoca şi este un mic paradis
Piața imobiliară din România și spălarea banilor – la ce riscuri se expun vânzătorii de apartamente, dar dezvoltatorii
Piața imobiliară din România și spălarea banilor – la ce riscuri se expun vânzătorii de apartamente, dar dezvoltatorii
19 august în istorie: ziua marilor schimbări, descoperiri și progres cultural și științific
19 august în istorie: ziua marilor schimbări, descoperiri și progres cultural și științific
„Weapons/Arme”, misterul terifiant care „zguduie” sala de cinema: De ce trebuie să vezi probabil cel mai bun film horror al anului
„Weapons/Arme”, misterul terifiant care „zguduie” sala de cinema: De ce trebuie să vezi probabil cel mai bun film horror al anului
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Playtech Știri
Dana Budeanu, fotografie rară alături de gemenele ei. Cele trei s-au pozat în vacanţă, sunt relaxate, însă un detaliu a atras atenţia
Playtech Știri
Horoscopul zilnic, marți, 19 august. Este ziua deciziilor importante și a schimbărilor de direcție
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou