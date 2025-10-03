Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 14:41
de Iulia Kelt

Încă un brand auto chinezesc vrea să convingă românii să treacă pe mașini electrice și își face loc la noi în țară. Totuși, mutarea vine și cu anumite controverse

AUTO
Încă un brand auto chinezesc vrea să convingă românii să treacă pe mașini electrice și își face loc la noi în țară. Totuși, mutarea vine și cu anumite controverse
Zeekr 007 / Foto: Captain Electro

Extinderea mărcii Zeekr marchează un nou pas în ofensiva auto electrică europeană, dar vine și pe fondul unor controverse privind raportările de vânzări, după cum vei afla în cele ce urmează.

Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr, parte a grupului Geely, își face oficial intrarea pe piața din România, dar și în alte state din Europa de Sud-Est: Slovenia, Croația și Bulgaria. Mișcarea vine după ce, în vară, compania a început să vândă vehicule în Grecia.

Zeekr a semnat un parteneriat cu SEEAG (South East Europe Automotive Group), care va gestiona importul și rețeaua de service pentru modelele 001, X și 7X. SEEAG este deja activă pe piața regională prin colaborări cu alte mărci ale grupului Geely, precum Volvo și Lynk & Co.

Vezi și:
Tesla Model Y, varianta „de buget” care nu se anunță chiar atât de ieftină. Prețul nu pare să justifice compromisurile
Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii

Showroomurile devin realitate în contextul expansiunii în Europa

Primul showroom Zeekr din zonă va fi inaugurat în Ljubljana, Slovenia, iar ulterior vor fi deschise spații similare și în alte capitale și mari orașe.

Intrarea în România are loc într-un context mai amplu, în care Zeekr își mută atenția dinspre piețele nordice și centrale ale Europei către sud-estul continentului.

Până acum, marca premium și-a consolidat poziția în state precum Olanda, Belgia, Elveția, Suedia, Danemarca și Norvegia.

Deși compania anunțase încă din 2023 o lansare în Germania, planurile pentru acea piață nu au fost finalizate. Acum, strategia este clară: extinderea accelerată în regiuni emergente pentru mobilitatea electrică.

Comenzile pentru România și celelalte țări vizate vor putea fi plasate începând cu luna octombrie, iar primele livrări sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.

Contextul global al pieței de mașini electrice

Expansiunea Zeekr are loc într-un moment în care industria auto globală se află într-o fază de transformare rapidă.

Potrivit analizei S&P Mobility, până în 2030 vânzările de mașini complet electrice ar putea ajunge la aproape 30 de milioane de unități anual.

Între 2025 și 2029, marii producători europeni, americani și asiatici pregătesc peste 40 de modele complet noi, dintre care cel puțin 15 vor debuta chiar în 2025.

Pe lista noutăților se află atât mărci consacrate precum BMW, Renault, Nissan sau Porsche, cât și companii chineze în plină expansiune, precum Leapmotor, MG sau Chery. România urmează să devină, astfel, o piață unde competiția dintre brandurile occidentale și cele asiatice va fi mai vizibilă ca niciodată.

Totuși, creșterea rapidă nu este lipsită de controverse. Agenția Reuters a semnalat recent că Zeekr și un alt producător chinez, Neta, ar fi fost implicate într-un scandal privind raportările de vânzări, ceea ce ridică semne de întrebare asupra transparenței unor companii nou intrate pe piața europeană.

Chiar și așa, cifrele globale arată o creștere de 37% a vânzărilor de mașini electrice la nivel mondial în prima jumătate a lui 2025.

Europa a înregistrat peste 1,2 milioane de unități, iar China rămâne liderul detașat, cu aproape 3,7 milioane de mașini electrice vândute în același interval.

Intrarea Zeekr în România și în alte piețe din Europa de Sud-Est confirmă, de altfel, faptul că regiunea devine tot mai atractivă pentru producătorii de mașini electrice, cu emfază pe cei din China.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn
Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere
REVIEW Stația de alimentare Schneider OffGrid PPS330 și panoul solar OffGrid PSP100 – soluția salvatoare în caz de blackout și camping fără compromisuri
REVIEW Stația de alimentare Schneider OffGrid PPS330 și panoul solar OffGrid PSP100 – soluția salvatoare în caz de blackout și camping fără compromisuri
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice
Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice
Cât costă o poliță facultativă pentru un apartament cu 2, 3 sau 4 camere și ce riscuri acoperă
Cât costă o poliță facultativă pentru un apartament cu 2, 3 sau 4 camere și ce riscuri acoperă
BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie
BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie
Ce amenzi primești dacă nu îți cureți zăpada din fața casei iarna. Legea îi vizează pe toți proprietarii
Ce amenzi primești dacă nu îți cureți zăpada din fața casei iarna. Legea îi vizează pe toți proprietarii
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...