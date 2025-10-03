Încă un brand auto chinezesc vrea să convingă românii să treacă pe mașini electrice și își face loc la noi în țară. Totuși, mutarea vine și cu anumite controverse

Extinderea mărcii Zeekr marchează un nou pas în ofensiva auto electrică europeană, dar vine și pe fondul unor controverse privind raportările de vânzări, după cum vei afla în cele ce urmează.

Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr, parte a grupului Geely, își face oficial intrarea pe piața din România, dar și în alte state din Europa de Sud-Est: Slovenia, Croația și Bulgaria. Mișcarea vine după ce, în vară, compania a început să vândă vehicule în Grecia.

Zeekr a semnat un parteneriat cu SEEAG (South East Europe Automotive Group), care va gestiona importul și rețeaua de service pentru modelele 001, X și 7X. SEEAG este deja activă pe piața regională prin colaborări cu alte mărci ale grupului Geely, precum Volvo și Lynk & Co.

Showroomurile devin realitate în contextul expansiunii în Europa

Primul showroom Zeekr din zonă va fi inaugurat în Ljubljana, Slovenia, iar ulterior vor fi deschise spații similare și în alte capitale și mari orașe.

Intrarea în România are loc într-un context mai amplu, în care Zeekr își mută atenția dinspre piețele nordice și centrale ale Europei către sud-estul continentului.

Până acum, marca premium și-a consolidat poziția în state precum Olanda, Belgia, Elveția, Suedia, Danemarca și Norvegia.

Deși compania anunțase încă din 2023 o lansare în Germania, planurile pentru acea piață nu au fost finalizate. Acum, strategia este clară: extinderea accelerată în regiuni emergente pentru mobilitatea electrică.

Comenzile pentru România și celelalte țări vizate vor putea fi plasate începând cu luna octombrie, iar primele livrări sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.

Contextul global al pieței de mașini electrice

Expansiunea Zeekr are loc într-un moment în care industria auto globală se află într-o fază de transformare rapidă.

Potrivit analizei S&P Mobility, până în 2030 vânzările de mașini complet electrice ar putea ajunge la aproape 30 de milioane de unități anual.

Între 2025 și 2029, marii producători europeni, americani și asiatici pregătesc peste 40 de modele complet noi, dintre care cel puțin 15 vor debuta chiar în 2025.

Pe lista noutăților se află atât mărci consacrate precum BMW, Renault, Nissan sau Porsche, cât și companii chineze în plină expansiune, precum Leapmotor, MG sau Chery. România urmează să devină, astfel, o piață unde competiția dintre brandurile occidentale și cele asiatice va fi mai vizibilă ca niciodată.

Totuși, creșterea rapidă nu este lipsită de controverse. Agenția Reuters a semnalat recent că Zeekr și un alt producător chinez, Neta, ar fi fost implicate într-un scandal privind raportările de vânzări, ceea ce ridică semne de întrebare asupra transparenței unor companii nou intrate pe piața europeană.

Chiar și așa, cifrele globale arată o creștere de 37% a vânzărilor de mașini electrice la nivel mondial în prima jumătate a lui 2025.

Europa a înregistrat peste 1,2 milioane de unități, iar China rămâne liderul detașat, cu aproape 3,7 milioane de mașini electrice vândute în același interval.

Intrarea Zeekr în România și în alte piețe din Europa de Sud-Est confirmă, de altfel, faptul că regiunea devine tot mai atractivă pentru producătorii de mașini electrice, cu emfază pe cei din China.