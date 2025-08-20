Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 12:26
de Daoud Andra

Încă un accident cu pieton pe A1. Un om a murit după ce a fost lovit de un TIR

Actualitate
Încă un accident cu pieton pe A1. Un om a murit după ce a fost lovit de un TIR
FOTO: Arhivă

Autostrada A1, una dintre cele mai circulate artere din România, a devenit din nou scena unei tragedii rutiere. Miercuri, în județul Alba, un pieton și-a pierdut viața după ce a fost acroșat de un camion. Incidentul a avut loc la kilometrul 316, unde echipajele de intervenție au ajuns în scurt timp pentru a acorda ajutor.

Pietonul nu a mai putut fi salvat

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, la fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim-ajutor. Din păcate, eforturile medicilor au fost inutile. Victima, surprinsă de camion pe carosabil, prezenta răni incompatibile cu viața, astfel că personalul medical nu a putut decât să constate decesul.

Încă nu este clar de ce persoana respectivă se afla pe autostradă, acolo unde accesul pietonilor este strict interzis. Poliția urmează să stabilească identitatea victimei și împrejurările exacte ale accidentului. Cert este că, din nou, neatenția și prezența pe carosabil într-o zonă de mare risc s-au dovedit fatale.

Vezi și:
Răsturnare de situaţie în cazul gravului accident de pe A1. Tinerii loviţi mortal de TIR s-ar fi aruncat îmbrăţişaţi pe şosea. Update
Accident grav, urmat de un incendiu, la staţia de taxare Keramoti, spre Thassos. Românii de la faţa locului trimit informaţii: „Tirul i-a lovit cu 100km/h şi maşinile au luat foc”

Tragedia din Alba vine la doar o zi după un alt accident cumplit, petrecut pe aceeași autostradă, dar în județul Giurgiu. Acolo, marți dimineață, doi tineri și-au pierdut viața după ce au fost loviți de un TIR pe A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești.

Accident similar, petrecut cu o zi în urmă

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, victimele se aflau pe partea carosabilă în momentul impactului. Un camion aflat în mers nu i-a mai putut evita și i-a izbit violent. Imediat, traficul a fost blocat pe sensul către Pitești, iar în zonă au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, însoțiți de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, poliția rutieră și un elicopter SMURD. Medicii au încercat în zadar să-i resusciteze pe cei doi pietoni, un tânăr și o tânără. Rănile suferite au fost mult prea grave, iar în final a fost declarat decesul amândurora.

Deocamdată, nu există explicații clare privind motivul pentru care cei doi se aflau pe carosabilul autostrăzii. Șoferul camionului le-a declarat polițiștilor că victimele s-ar fi aruncat îmbrățișate în fața TIR-ului, astfel că anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei duble sinucideri.

Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM
Recomandări
Legătura dintre cancerul colorectal și maratoane, conform oamenilor de știință. Ce au descoperit cercetătorii?
Legătura dintre cancerul colorectal și maratoane, conform oamenilor de știință. Ce au descoperit cercetătorii?
Tinerii loviți mortal un de TIR pe A1 erau copii. Ancheta a scos la lumină detalii tulburătoare, de ce au recurs la un astfel de gest
Tinerii loviți mortal un de TIR pe A1 erau copii. Ancheta a scos la lumină detalii tulburătoare, de ce au recurs la un astfel de gest
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
Fructele care cad în curtea vecinului: ce spune legea și cine are voie să le culeagă
Fructele care cad în curtea vecinului: ce spune legea și cine are voie să le culeagă
Mark Zuckerberg cheltuiește sume enorme pentru securitate, depășind la un loc șefii Microsoft, Amazon, Google, Apple și Nvidia: De ce-i trebuie atâta pază
Mark Zuckerberg cheltuiește sume enorme pentru securitate, depășind la un loc șefii Microsoft, Amazon, Google, Apple și Nvidia: De ce-i trebuie atâta pază
Vladimir Ciorbă scapă din nou de control judiciar în dosarul Nordis și poate părăsi România
Vladimir Ciorbă scapă din nou de control judiciar în dosarul Nordis și poate părăsi România
La Divina Commedia devine joc video: Tot ceea ce știm despre RPG-ul sofisticat inspirat de Dante
La Divina Commedia devine joc video: Tot ceea ce știm despre RPG-ul sofisticat inspirat de Dante
Ce conțin cu adevărat sucurile din comerț. Rezultatele testelor i-au șocat chiar și pe specialiști
Ce conțin cu adevărat sucurile din comerț. Rezultatele testelor i-au șocat chiar și pe specialiști
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horia Moculescu a ajuns în scaun cu rotile. Legendarul compozitor este vizibil slăbit, fiica lui, Nidia, îi este principalul ajutor FOTO
Playtech Știri
4 zodii care sunt atrase doar de persoane inteligente. Aceşti nativi îţi urmăresc fiecare pas pentru a te ”citi”
Playtech Știri
Oana Sîrbu, de nerecunoscut la cea mai recentă apariţie. Fanii au acuzat-o că şi-a modificat chipul prea tare. Foto
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou