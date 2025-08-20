Încă un accident cu pieton pe A1. Un om a murit după ce a fost lovit de un TIR

Autostrada A1, una dintre cele mai circulate artere din România, a devenit din nou scena unei tragedii rutiere. Miercuri, în județul Alba, un pieton și-a pierdut viața după ce a fost acroșat de un camion. Incidentul a avut loc la kilometrul 316, unde echipajele de intervenție au ajuns în scurt timp pentru a acorda ajutor.

Pietonul nu a mai putut fi salvat

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, la fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim-ajutor. Din păcate, eforturile medicilor au fost inutile. Victima, surprinsă de camion pe carosabil, prezenta răni incompatibile cu viața, astfel că personalul medical nu a putut decât să constate decesul.

Încă nu este clar de ce persoana respectivă se afla pe autostradă, acolo unde accesul pietonilor este strict interzis. Poliția urmează să stabilească identitatea victimei și împrejurările exacte ale accidentului. Cert este că, din nou, neatenția și prezența pe carosabil într-o zonă de mare risc s-au dovedit fatale.

Tragedia din Alba vine la doar o zi după un alt accident cumplit, petrecut pe aceeași autostradă, dar în județul Giurgiu. Acolo, marți dimineață, doi tineri și-au pierdut viața după ce au fost loviți de un TIR pe A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești.

Accident similar, petrecut cu o zi în urmă

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, victimele se aflau pe partea carosabilă în momentul impactului. Un camion aflat în mers nu i-a mai putut evita și i-a izbit violent. Imediat, traficul a fost blocat pe sensul către Pitești, iar în zonă au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, însoțiți de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, poliția rutieră și un elicopter SMURD. Medicii au încercat în zadar să-i resusciteze pe cei doi pietoni, un tânăr și o tânără. Rănile suferite au fost mult prea grave, iar în final a fost declarat decesul amândurora.

Deocamdată, nu există explicații clare privind motivul pentru care cei doi se aflau pe carosabilul autostrăzii. Șoferul camionului le-a declarat polițiștilor că victimele s-ar fi aruncat îmbrățișate în fața TIR-ului, astfel că anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei duble sinucideri.