Încă o escadrilă f-16, gata de misiune. România își întărește scutul aerian NATO

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță certificarea unei noi escadrile de F-16 Fighting Falcon pentru misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO, ceea ce ridică la două numărul unităților românești pregătite pentru acest tip de operațiuni. În paralel, o escadrilă a Forțelor Aeriene Germane, cu aeronave Typhoon, este dislocată la Mihail Kogălniceanu, contribuind la postura de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Mesajul politic și operațional este clar: capacitatea de apărare aeriană a României crește și se integrează mai strâns în arhitectura aliată.

Ce intră astăzi în serviciu

„România își apără spațiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO.

De astăzi, Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României. Este a doua escadrilă de F-16 Fighting Falcon certificată pentru misiuni NATO – o dovadă clară a profesionalismului Forțelor Aeriene Române și a capacității noastre de a opera alături de aliații NATO”, a transmis ministrul pe Facebook.

Certificarea sub comandă NATO confirmă că aparatele, echipajele și procedurile unității îndeplinesc standardele alianței pentru alertare, interceptare și coordonare în timp real. Practic, România își consolidează prezența aeriană printr-o a doua linie de reacție, capabilă să preia misiuni, rotații și scenarii complexe împreună cu structurile NATO.

Cum arată acoperirea și ce urmează pentru flotă

Odată cu intrarea în serviciu a Escadrilei 48 de la Câmpia Turzii, spațiul aerian național este protejat de trei escadrile: două românești, dispuse la Fetești și Câmpia Turzii, plus unitatea germană de la Mihail Kogălniceanu. Această distribuție creează o „umbrelă” de securitate aeriană continuă pe direcțiile sensibile, reducând timpii de reacție și crescând reziliența operațională.

Pe plan de inventar, România operează în prezent 38 de F-16, primele 17 fiind cele achiziționate din Portugalia, care constituie nucleul escadrilei de la Baza 86 Borcea. Conform planificării, până la finalul anului flota ar urma să ajungă la 49 de aparate, ceea ce lărgește rezerva de aeronave disponibile pentru misiuni, instruire și mentenanță, precum și capacitatea de a menține un ritm susținut al poliției aeriene.

Miza pentru interoperabilitate

Mesajul ministrului subliniază dimensiunea colectivă a efortului: fiecare oră de zbor și fiecare echipă de la sol contribuie la o capacitate credibilă de apărare. În practică, certificarea celei de-a doua escadrile înseamnă mai multă flexibilitate pentru rotații, mai multe echipaje calificate pe standarde comune și o integrare mai strânsă cu aliații. În ansamblu, „scutul” aerian al României devine mai gros și mai bine conectat la mecanismele NATO, exact acolo unde contează: în alertă, în interoperabilitate și în capacitatea de a răspunde rapid.