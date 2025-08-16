Ultima ora
Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară” față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025 | 07:28
de Iulia Kelt

Inbox by Gmail, aplicația Google care a revoluționat emailul și apoi a dispărut în mod neașteptat

TEHNOLOGIE
Inbox by Gmail, aplicația Google care a revoluționat emailul și apoi a dispărut în mod neașteptat
De ce a dispărut, de fapt, Inbox by Gmail / Foto: XDA Developers

În 2014, Google a lansat „Inbox by Gmail”, o aplicație care a promis să transforme complet modul în care utilizatorii își gestionau emailurile.

Disponibilă inițial pe bază de invitație și apoi lansată public în mai 2015 pentru Android și iOS, Inbox a atras rapid atenția prin abordarea sa inovatoare, diferită de vechiul Gmail.

Aplicația a fost concepută pentru cei care erau sătui de vizualizarea cronologică clasică a mesajelor, oferind o experiență mai organizată și mai intuitivă.

Funcții care au făcut diferența

Inbox introducea ideea de grupare inteligentă a mesajelor, astfel încât emailurile similare erau adunate împreună.

Mesajele promoționale erau plasate în categoria „Promotions”, iar notificările de pe rețelele sociale erau ascunse într-un pachet „Social”, facilitând prioritizarea celor cu adevărat importante.

Funcția „Highlights” evidenția informații cheie din email, precum numere de zbor, tracking pentru pachete sau rezervări la restaurante, fără a fi nevoie să deschizi mesajul.

Alte funcții populare au inclus butonul „Snooze”, care permitea reprogramarea apariției unui email, „Undo Send” pentru retragerea unui mesaj trimis în primele 10 secunde și „Smart Reply”, care genera răspunsuri scurte automat.

Inbox integra și informații din Google Calendar direct în emailuri, opțiunea de a te dezabona rapid de newslettere și posibilitatea de a salva linkuri direct în aplicație. Notificările prioritare erau configurabile astfel încât utilizatorul să fie alertat doar pentru mesajele relevante.

De ce a dispărut Inbox de la Gmail?

Chiar dacă Inbox a fost îndrăgit de utilizatori, aplicația a fost închisă în martie 2019.

Google a decis să concentreze toate eforturile pe Gmail, preluând treptat cele mai bune funcții ale Inbox: Snooze, Nudges, Smart Replies, Highlights și grupările inteligente au ajuns în Gmail, deși experiența generală a rămas mai tradițională.

Inbox funcționa ca un adevărat asistent personal, iar dispariția sa a marcat sfârșitul unei ere experimentale în domeniul emailului.

În esență, Inbox by Gmail a fost un teren de testare pentru funcții care astăzi fac parte din Gmail, dar a păstrat o identitate unică și inovații care încă lipsesc complet din clientul de email standard.

Experimente precum Inbox demonstrează că există potențial pentru aplicații de email mai inteligente, mai flexibile și mai orientate către utilizator, dar poate uneori nu sunt gestionate cum trebuie.

