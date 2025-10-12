În viteza întâi sau ”pe liber” – cum trebuie să îți ții mașina când ești primul la semafor. Așa eviți o vizită costisitoare la service

Este una dintre dilemele clasice ale șoferilor din România: dacă ești primul la semafor, îți lași mașina băgată în viteză sau o pui „pe liber”? Deși pare un detaliu minor, alegerea greșită poate duce, în timp, la o uzură accentuată a transmisiei și chiar la costuri mari de reparație. Regula nu este aceeași pentru toate mașinile, iar diferența principală o face tipul de cutie de viteze.

Mulți șoferi sunt tentați să rămână cu mașina în prima treaptă de viteză, pentru a fi pregătiți să plece imediat după ce se aprinde verdele. Alții preferă să o lase pe liber și să tragă frâna de mână. Deși Codul Rutier nu menționează explicit acest aspect, specialiștii auto spun că o alegere greșită repetată zilnic poate duce la reparații scumpe.

Mașinile cu cutie automată: las-o în „D”, dar ține piciorul pe frână

În cazul mașinilor cu transmisie automată, nu este recomandat să schimbi frecvent între treptele „D”, „N” sau „P” atunci când te oprești la semafor. Sistemul automat decuplează singur transmisia atunci când apeși pedala de frână, așa că nu e nevoie să intervii manual.

Mecanicul auto Robert Marin a explicat pentru ProMotor că, în momentul în care mașina este oprită, transmisia este deja semi-decuplată electronic:

„La cutiile automate, atunci când ții piciorul pe frână, sistemul face tranziția fără șocuri. Nu e nevoie să o pui în Park sau Neutral. Din contră, dacă schimbi constant între aceste moduri, uzura cutiei crește și pot apărea defecțiuni la convertizor sau la mecanismele interne.”

Prin urmare, dacă ai o mașină automată, cel mai bine este să o lași în „D” și să menții frâna apăsată . Singurele momente în care merită trecută cutia în „N” sunt atunci când staționezi mai mult de 2–3 minute, de exemplu la o trecere de cale ferată sau într-un blocaj de trafic.

Mașinile cu cutie manuală: scoate din viteză și eliberează ambreiajul

Situația se schimbă complet dacă ai o mașină cu transmisie manuală. În acest caz, nu este indicat să stai cu mașina băgată în treapta întâi și cu piciorul pe ambreiaj atunci când ești oprit.

Acest obicei, des întâlnit la semafor, duce la uzura prematură a rulmentului de presiune și a discului de ambreiaj. În timp, piesele se degradează, iar costurile de reparație pot varia între 800 și 1.500 de euro , în funcție de modelul mașinii.

În plus, specialiștii recomandă să eviți și plecările bruște din rampă fără frâna de mână, sau utilizarea treptei a doua pentru pornire – alte două obiceiuri care scurtează durata de viață a ambreiajului.

Prețurile unui kit de ambreiaj nou pot începe de la 400 de lei pentru o Dacia Logan , pot urca la 1.800 de lei pentru un Mercedes Sprinter , iar în cazul transmisiei cu dublu ambreiaj – precum cea de pe Renault Megane III – pot depăși 8.000 de lei , fără manoperă.

Regula nescrisă din trafic: fii pregătit, dar nu risca mașina

Chiar dacă legea nu impune cum să ții cutia de viteze la semafor, există o regulă nescrisă a bunului-simț rutier: șoferul aflat primul la semafor trebuie să fie atent și pregătit să plece atunci când se face verde. Totuși, pregătit nu înseamnă cu mașina în viteză și ambreiajul apăsat, ci cu atenția concentrată asupra semaforului.

De asemenea, atunci când se schimbă culoarea, șoferul nu trebuie să plece imediat – este obligatoriu să permită celorlalte vehicule, deja aflate în intersecție, să o părăsească în siguranță. Codul Rutier (Art. 101, alin. 7 din OUG 195/2002) sancționează cu amendă din clasa a III-a orice nerespectare a acestei obligații.

Așadar, indiferent de tipul mașinii, prioritatea la semafor este siguranța, nu viteza de reacție . Iar dacă respecți câteva reguli simple, îți poți salva atât timpul, cât și portofelul, conform Promotor.