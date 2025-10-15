Ultima ora
Legislație
În caz de divorț, se împart și datoriile la bancă? Ce spune legea despre creditele comune
Ce spune legea română despre creditele comune în urma divorțului

Divorțul aduce adesea nu doar schimbări personale și emoționale, ci și probleme financiare complicate. Unul dintre cele mai sensibile subiecte este creditul contractat în timpul căsătoriei: cine va plăti ratele după despărțire? Legea din România oferă clarificări esențiale, însă aplicarea lor implică negocieri și proceduri specifice.

Datoriile comune, după căsătorie

În baza Codului Civil al României, în regimul legal al comunității de bunuri, bunurile — și implicit datoriile — dobândite pe durata căsătoriei sunt considerate bunuri comune ale ambilor soți. Astfel, un credit contractat în această perioadă devine o obligație comună. Conform avocatfamilie.ro, „datoriile asociate bunurilor comune (de exemplu, un credit ipotecar) sunt împărțite proporțional între soți”. 

Cu toate acestea, datoriile dobândite înainte de căsătorie, indiferent dacă acestea aparțin soțului sau soției, nu sunt considerate bunuri comune, în caz de divorț.

Articolul 351 din Codul Civil stabilește clar că bunurile proprii ale fiecărui soț nu intră în comunitatea de bunuri, iar printre acestea se numără și obligațiile personale (adică datoriile făcute înainte de căsătorie).

Asta înseamnă că fiecare soț rămâne singur răspunzător pentru datoriile pe care le-a contractat înainte de a se căsători — fie ele credite bancare, împrumuturi personale sau datorii comerciale.

Astfel, chiar dacă doi foști parteneri ajung la un acord privind cine plătește ce, banca rămâne principala parte interesată; obligația contractuală nu dispare odată cu divorțul. Conform site-urilor juridice, decizia instanței sau înțelegerea dintre părți nu modifică automat relația contractului de credit decât dacă banca este de acord.

Ceea ce spune banca: preluarea creditului și rolul codebitorului

Dacă unul dintre foști soți dorește să preia singur întreaga locuință și creditul aferent, este necesar acordul băncii. Regulamentul BNR prevede că banca poate accepta eliminarea unilaterală a codebitorului doar după verificarea solvabilității celui rămas.

Dacă banca refuză sau dacă persoana rămasă nu îndeplinește criteriile de acceptare pentru credit independent, ambii soți rămân solidar responsabili. Asta înseamnă că banca poate cere plata oricărei sume restante de la oricare dintre ei.

Soluții practice: vânzare, refinanțare sau preluare

O opțiune frecventă este vânzarea imobilului comun. Într-un astfel de scenariu, sumele obținute se folosesc pentru stingerea creditului, iar surplusul rămas se împarte între foști soți. Dacă prețul de vânzare nu acoperă întreaga datorie, diferența trebuie acoperită de către părți, proporțional cu cota lor.

Altă variantă este refinanțarea contractului: banca scoate unul dintre soți din contract și partenerul rămas își asumă întreaga obligație. Dar acest pas este condiționat de evaluarea financiară riguroasă și acceptul instituției de credit.

Dacă none dintre aceste opțiuni sunt fezabile, soții pot rămâne în continuare codebitori. În practică, aceasta înseamnă că banca își poate îndrepta cererile către oricare dintre ei în cazul neplății.

Ce nu se modifică automat prin divorț

Este important de reținut că hotărârea de divorț nu anulează automat obligațiile față de bancă. Chiar dacă instanța decide să atribuie imobilul unuia dintre foști soți ca parte din partaj, acea decizie nu schimbă contractul bancar decât după interacțiune cu instituția de credit.

De asemenea, legea prevede că acțiunea de partaj este imprescriptibilă conform Codului Civil la art. 669.

Riscuri și recomandări

  • Dacă unul dintre soți încetează plata, poate fi afectat creditul ambilor.
  • Sensul unei înțelegeri private între foști parteneri este limitat legal, dacă banca nu o acceptă.
  • E recomandabil să se poarte discuții cu banca înainte de încheierea divorțului pentru a stabili cine va intra în contract.

Soluția ideală este partajul amiabil și negocierea condițiilor cu instituția de credit, pentru a evita litigii.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

