În ajunul negocierilor China–SUA, autoritățile de la Beijing deschid două anchete privind cipurile americane

China a anunţat două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu mai puţin de 24 de ore înainte de reluarea dialogului comercial la Madrid. Ministerul Comerţului de la Beijing spune că vizează atât posibile politici discriminatorii ale Washingtonului în comerţul cu semiconductori, cât şi suspiciuni de dumping la importurile unor cipuri analogice americane, folosite în dispozitive cotidiene precum aparate auditive, routere Wi-Fi sau senzori de temperatură. Momentul ales – în ajunul discuţiilor din 14–17 septembrie – amplifică tensiunea unei agende deja încărcate cu tarife, controale la export şi cazul TikTok, potrivit Reuters, citat de News.ro.

De ce contează anchetele şi ce urmăreşte Beijingul

Ancheta privind „discriminarea” ţinteşte arhitectura de măsuri prin care SUA au limitat în ultimii ani accesul Chinei la tehnologii şi echipamente critice: de la controale la export pentru procesoare avansate până la restricţii pentru furnizorii care colaborează cu entităţi chineze din liste negre. Beijingul susţine că aceste politici subminează dezvoltarea industriilor sale high-tech – inclusiv cipuri avansate şi inteligenţă artificială – şi solicită retragerea sancţiunilor recente, pe care le consideră nejustificate.

A doua investigaţie, de tip anti-dumping, vizează segmentul cipurilor analogice americane. Deşi mai puţin „glamour” decât procesoarele de ultimă generaţie, aceste componente sunt indispensabile în electronica de masă şi în Internetul Lucrurilor. Dacă autorităţile chineze vor concluziona că importurile au fost vândute sub cost sau cu preţuri neloiale, pot urma tarife punitive, cote sau alte măsuri corective. Pentru lanţurile globale de aprovizionare, o astfel de decizie ar ridica costuri, ar complica planificarea şi ar împinge producătorii să-şi reconfigureze furnizorii.

Madrid devine ringul unei bătălii mai vechi

Runda de negocieri din capitala Spaniei, a patra din 2025 după întâlnirile de la Geneva, Londra şi Stockholm, porneşte de la un fragil armistiţiu: „pauza tarifară” prelungită cu 90 de zile, valabilă până la 10 noiembrie. Pe masă se află trei dosare grele. Primul ţine de tarifele bilaterale şi de posibilele excepţii în sectoare sensibile. Al doilea priveşte acuzaţiile Chinei privind „utilizarea abuzivă” a controalelor la export de către SUA. Al treilea este cazul TikTok – aplicaţia deţinută de ByteDance, ameninţată cu interdicţie pe piaţa americană dacă nu trece sub proprietate din SUA. Preşedintele Donald Trump a extins termenul-limită pentru vânzarea activelor americane până pe 17 septembrie, făcând ca subiectul să atârne direct peste negocieri.

Contextul s-a înrăutăţit după ce Washingtonul a adăugat vineri 32 de entităţi pe lista de restricţii comerciale, 23 fiind din China. Printre ele, firme suspectate că ar fi cumpărat echipamente pentru producţia de cipuri destinate gigantului chinez SMIC. Beijingul a reacţionat ferm, iar presa oficială – inclusiv People’s Daily – a avertizat că, dacă SUA „insistă să submineze interesele legitime” ale companiilor chineze, vor urma măsuri pentru apărarea intereselor naţionale.

Ce pot obţine părţile şi care sunt riscurile

Pentru China, deschiderea anchetelor chiar înainte de Madrid are dublu rol: semnal intern de fermitate şi pârghie de negociere externă. Miza este obţinerea de relaxări punctuale – fie în regimul de licenţiere pentru tehnologii, fie în tratamentul aplicat unor companii – fără a ceda pe obiectivele strategice de autonomie tehnologică. Pentru SUA, linia roşie rămâne împiedicarea transferului de capabilităţi care ar putea întări aparatul militar chinez, în timp ce mediul de afaceri american cere predictibilitate şi pieţe deschise pentru produsele „non-sensibile”, precum analogicele.

Riscurile sunt evidente. O escaladare prin tarife anti-dumping asupra cipurilor analogice ar lovi producători globali, ar tensiona costurile pentru electronice şi ar alimenta fragmentarea pieţei. În schimb, un mic progres – de pildă, clarificări privind licenţele sau extinderea „pauzei tarifare” – ar putea stabiliza aşteptările investitorilor şi ar limita volatilitatea lanţurilor de aprovizionare până spre final de an.

TikTok, test de stres pentru diplomaţia economică

Dosarul TikTok rămâne un test al compatibilităţii dintre securitatea naţională şi comerţul digital. China vrea ca aplicaţia să nu fie forţată să vândă sub presiune politică; Washingtonul condiţionează accesul la piaţă de controlul asupra datelor şi algoritmilor. Prelungirea termenului până pe 17 septembrie ţine presiunea maximă exact în fereastra negocierilor. Un eşec în acest punct ar putea contamina restul discuţiilor, în timp ce un compromis – chiar temporar – ar transmite un semnal pozitiv altor companii prinse între reguli şi geopolitică.

Indiferent de rezultat, Madrid arată că „războiul cipurilor” a intrat într-o fază procedurală: anchete, liste, controale şi termene. Dincolo de retorică, ambele economii încearcă să-şi protejeze avantajele tehnologice, dar şi să menţină funcţionale segmentele comerciale care susţin creşterea. Următoarele săptămâni vor arăta dacă acest echilibru rămâne posibil sau dacă urmează o nouă spirală de restricţii.