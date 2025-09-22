Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp. Proiectul de lege, depus în Parlament

Un proiect legislativ depus recent în Parlament aduce în discuție o schimbare majoră pentru milioane de români: eliminarea impozitului pe locuința principală. Inițiativa, care vizează modificarea Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), prevede scutirea de la plata impozitului pentru imobilele folosite ca domiciliu și care au o suprafață de cel mult 120 de metri pătrați.

Noua lege ar urma să rezolve o anomalie fiscală

Concret, măsura ar corecta o anomalie fiscală semnalată de specialiști: dublarea taxării. În prezent, contribuabilul plătește impozit atât în momentul achiziției locuinței, prin taxele aferente tranzacției, cât și ulterior, anual, pentru simplul fapt că este proprietar. Potrivit inițiatorilor, această formă de impozitare repetată afectează echitatea fiscală și pune presiune suplimentară pe venitul gospodăriilor.

Dacă proiectul va trece de votul Parlamentului și va fi promulgat de Președintele României, eliminarea impozitului pe locuința principală va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Totuși, facilitatea se aplică exclusiv unei singure proprietăți deținute de contribuabil, utilizată ca domiciliu și fără scop investițional. Scutirea nu se va extinde asupra locuințelor de vacanță, apartamentelor închiriate sau altor bunuri imobiliare deținute în vederea obținerii de venituri.

În motivarea proiectului, se arată că impactul bugetar ar fi unul redus, având în vedere că impozitul anual pentru o locuință obișnuită este relativ mic. În schimb, efectele sociale sunt semnificative: românii ar fi scutiți de o cheltuială recurentă pentru spațiul care reprezintă, de fapt, un drept fundamental – dreptul la un cămin. Mai mult, eliminarea acestei poveri fiscale ar echilibra situația între locuința personală și proprietățile deținute în scop patrimonial sau investițional, pentru care regimul de impozitare rămâne neschimbat.

Locuința principală ar avea un statut distinct

Proiectul aduce și un plus de claritate legislativă. În forma actuală a Codului Fiscal, nu există o diferențiere între imobilele destinate traiului zilnic și cele utilizate pentru obținerea de profit. Această lipsă de distincție duce la confuzii, practici administrative diferite între localități și chiar situații de dublă impunere indirectă. Prin noua reglementare, reședința principală ar beneficia de un tratament fiscal distinct, mai apropiat de realitatea socială.

Aplicarea scutirii nu va depinde de deciziile autorităților locale, ci va fi prevăzută direct prin lege, garantând uniformitate și tratament egal pentru toți contribuabilii. Condiția este ca proprietarul să declare explicit locuința ca domiciliu și să prezinte documentele justificative privind dreptul de proprietate sau coproprietate.

Inițiatorii subliniază și un alt avantaj: simplificarea procesului de administrare fiscală. Odată ce cetățenii vor fi motivați să își declare corect domiciliul pentru a beneficia de scutire, gradul de conformare voluntară va crește, iar autoritățile locale vor avea un volum de muncă redus și evidențe mai clare.

În concluzie, dacă va fi adoptată, această inițiativă legislativă ar reprezenta nu doar o ușurare pentru milioane de familii, ci și un pas către un sistem fiscal mai echitabil, mai simplu și mai predictibil.