16 sept. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Imigrantul livrator de pizza cu salariul minim pe economie a ajuns să dețină aproape 300 de restaurante. Povestea aproape incredibilă

Livratorii nu au o viață ușoară / foto: Playtech

Unele povești de succes par desprinse din filme, însă realitatea reușește să surprindă uneori și mai mult. Este cazul lui Nadeem Bajwa, un imigrant din Pakistan care a ajuns în Statele Unite în 1991, cu resurse limitate și cu multe emoții la primul său zbor. La acea vreme, abia vorbea engleza și câștiga 4,25 dolari pe oră ca livrator de pizza la Papa John’s, echivalentul salariului minim pe economie. Astăzi, după mai bine de trei decenii, conduce un adevărat imperiu în industria fast-food, cu peste 270 de restaurante sub franciza Papa John’s.

Drumul său către succes a fost presărat cu dificultăți, sacrificii și ore întregi de muncă. În primii ani de studii universitare în Indiana, Bajwa lucra simultan trei joburi pentru a-și acoperi cheltuielile: spăla vase dimineața, livra pizza după-amiaza și, noaptea târziu, muncea la Taco Bell. Deși trăia departe de familie și se confrunta cu un șoc cultural, perseverența și determinarea i-au adus primele oportunități.

Cum a trecut de la livrator la francizat de succes

În cadrul Papa John’s, Nadeem Bajwa a urcat rapid ierarhia, trecând de la livrator la manager de zonă până în 1996, înainte să își termine studiile. Chiar dacă a încercat să aplice pentru joburi corporatiste după absolvire, salariile propuse nu se comparau cu veniturile deja obținute în industria restaurantelor. Alegerea de a rămâne în domeniu s-a dovedit decisivă pentru viitorul său.

Primul său restaurant l-a deschis în 2002, cu bani împrumutați de la familie și cu sprijin bancar. A fost momentul care a marcat trecerea de la simplu angajat la antreprenor. De acolo, expansiunea a fost constantă, în ciuda obstacolelor. Bajwa recunoaște că au existat și greșeli, dar acestea l-au ajutat să învețe și să își consolideze strategia. În prezent, el este director general al Bajco Group, compania fondată împreună cu frații săi, care deține nu doar restaurante, ci și afaceri în construcții, tehnologie și contabilitate.

Planurile pentru viitor și lecțiile învățate

Succesul nu l-a făcut pe Bajwa să se oprească. Anul trecut, Bajco Group a semnat un acord cu Papa John’s International pentru deschiderea a încă 50 de restaurante până în 2028, obiectivul fiind atingerea pragului de 500 de locații. La 58 de ani, antreprenorul spune că nu a visat niciodată la o asemenea creștere, dar totul a venit natural, prin muncă, dedicare și capacitatea de a învăța din greșeli.

Povestea lui Nadeem Bajwa este un exemplu despre cum determinarea, perseverența și adaptabilitatea pot transforma un job modest într-un imperiu de sute de milioane de dolari. Din livrator de pizza plătit cu minimul pe economie, imigrantul pakistanez a ajuns unul dintre cei mai importanți parteneri ai uneia dintre cele mai mari francize de fast-food din lume.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
