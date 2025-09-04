Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 16:38
de Ioana Bucur

„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?

Cultură generală și teste / Quiz

Formulele de politețe folosite în conversațiile de zi cu zi pot stârni adesea confuzii. Una dintre cele mai întâlnite situații este cea legată de expresia „îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care dintre ele este, de fapt, corectă?

„Îmi cer scuze” versus „îți cer scuze”

Specialiștii în lingvistică atrag atenția că ambele variante pot fi corecte, însă se folosesc în contexte diferite. Expresia „îmi cer scuze” este cea mai des întâlnită și considerată forma standard atunci când cineva își asumă vina pentru o greșeală. Practic, cel care a greșit își „cere scuze” de la celălalt, folosind pronumele „îmi”, care arată raportarea la propria persoană. Este formula consacrată și acceptată fără rezerve în limba română.

Pe de altă parte, varianta „îți cer scuze” este gramatical corectă, dar are un sens ușor diferit. Ea se folosește atunci când cel care vorbește se adresează direct interlocutorului, punând accent pe faptul că scuzele sunt adresate explicit acelei persoane. De exemplu, într-o conversație între doi prieteni, cineva poate spune „îți cer scuze pentru întârziere”, accentuând caracterul personal al mesajului.

Vezi și:
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect

Limbajul cotidian a impus, însă, o preferință clară pentru „îmi cer scuze”, considerată varianta mai neutră și mai formală, întâlnită atât în vorbirea curentă, cât și în mediul profesional sau în spațiul public.

Indiferent de forma folosită, esențial este ca mesajul să transmită sinceritatea și dorința reală de a repara o greșeală. Lingviștii subliniază că politețea și intenția contează mai mult decât alegerea strictă a unui pronume.

Așadar, dacă vreți să fiți corecți și eleganți în exprimare, puteți folosi oricare dintre cele două variante, adaptându-vă contextului. Important este ca scuzele să fie spuse din inimă.

